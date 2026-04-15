Trung Quốc: Bé sơ sinh 4 ngày tuổi bị ngã và quả cân rơi trúng khi cân tại cơ sở y tế

Gần đây, một đoạn video do cư dân mạng đăng tải gây xôn xao dư luận, tại Trung tâm Dịch vụ Y tế Cộng đồng đường Giang Phố (Nam Kinh), trong quá trình cân trẻ sơ sinh bằng loại cân đòn truyền thống, một bé gái 4 ngày tuổi đã bị rơi từ trên cao xuống giường, đồng thời bị quả cân bằng kim loại rơi trúng.

Video cho thấy em bé bất ngờ rơi xuống giường, ngay sau đó quả cân trượt xuống, tiếng khóc của bé lập tức im bặt. Người đăng video tự nhận là mẹ của bé, cho biết sự việc xảy ra vào ngày 12/4, khi con gái chị mới sinh được 4 ngày.

“Con tôi bị rơi và bị quả cân đập trúng. Chồng tôi đã đăng bài cầu cứu cộng đồng mạng. Tôi đang trong thời gian ở cữ, phải đưa con đi ba bệnh viện để kiểm tra, làm siêu âm ổ bụng. Buổi tối còn phát hiện có máu trong tã nên lại phải đi viện tiếp, hiện tại cả thể chất lẫn tinh thần đều rất kiệt quệ,” người mẹ chia sẻ.

Gia đình nói gì?

Ngày 14/4, cha của em bé cho biết trong hai ngày qua, gia đình đã liên tục đưa con đi khám. Bác sĩ có khuyến nghị chụp CT, nhưng vì em bé còn quá nhỏ, gia đình lo ngại về tia bức xạ nên chưa đồng ý thực hiện.

Hiện tại, bé đã hoàn thành các kiểm tra siêu âm cần thiết. Về vấn đề tiểu ra máu mà nhiều người quan tâm, gia đình vẫn đang tiếp tục theo dõi và tái khám định kỳ. Họ cho biết sẽ tuân theo chỉ định của bác sĩ, nếu có dấu hiệu bất thường hoặc có chỉ định rõ ràng hơn, sẽ không từ chối các xét nghiệm cần thiết.

Người cha cũng thừa nhận một phần trách nhiệm:

“Là một người bố, khi thấy nhân viên y tế mang ra chiếc cân như vậy, tôi đã không kiểm soát được rủi ro. Tôi cũng có lỗi. Tôi không ngờ họ lại không giữ nổi cái cân. Xem lại nhiều lần, chúng tôi nghĩ quả cân đã rơi trúng vùng nách của con.”

Tình trạng hiện tại của em bé

Theo hồ sơ bệnh án mà gia đình cung cấp:

Nguyên nhân nhập viện: trẻ rơi từ độ cao khoảng 50cm khi cân, nghi bị quả cân đập trúng

Kết quả siêu âm: chưa phát hiện bất thường rõ ràng

Gia đình cho biết có hiện tượng tã xuất hiện dịch màu đỏ vào ban đêm (3 lần)

Ý kiến hội chẩn:

Tình trạng chung của trẻ ổn định

Nhịp thở đều, độ bão hòa oxy bình thường

Da vùng ngực nguyên vẹn, không có vết thương rõ ràng, không sưng đỏ

Tuy nhiên, bác sĩ vẫn khuyến nghị:

Chụp CT ngực và dựng hình 3D lồng ngực để loại trừ nguy cơ gãy xương, tràn khí màng phổi hoặc tràn dịch màng phổi.

Gia đình hiện từ chối chụp CT, được dặn tiếp tục theo dõi sát. Nếu trẻ có biểu hiện như thở nhanh, khó thở… cần lập tức đưa đi khám.

Phản hồi từ phía cơ sở y tế

Chiều 14/4, phóng viên nhiều lần liên hệ với Trung tâm Y tế cộng đồng đường Giang Phố nhưng không có người nghe máy.

Theo thông tin từ báo Fengmian News, đại diện trung tâm cho biết:

“Chúng tôi rất coi trọng sự việc này, đang tích cực làm việc với gia đình và xử lý vụ việc. Đã mời chuyên gia cấp trên hội chẩn, nỗ lực đảm bảo sức khỏe cho trẻ.”

Phóng viên cũng liên hệ với Cơ quan Y tế và Dân chính khu Giang Bắc (Nam Kinh). Đại diện cho biết sẽ có thông báo chính thức sau, bao gồm cả việc nhân viên liên quan có vi phạm quy trình hay không.

Theo “Quy chuẩn kỹ thuật thăm khám trẻ sơ sinh” ban hành năm 2012:

Trẻ sơ sinh đủ tháng cần được thăm khám ít nhất 2 lần

Lần 1: trong vòng 7 ngày sau xuất viện

Lần 2: khi trẻ 28–30 ngày tuổi

Tuy nhiên, quy định không nêu rõ bắt buộc phải dùng loại cân nào , chỉ đề cập đến:

Cân đòn (cân cơ học)

Cân điện tử

Một nhân viên từng làm công tác thăm khám sơ sinh cho biết:

Do phải đi thăm nhiều hộ gia đình, nhân viên thường không thể mang theo thiết bị nặng, nên trước đây phổ biến dùng loại cân đòn có quả cân như trong vụ việc.

Kết luận

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục theo dõi và chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Trong khi đó, câu chuyện đã làm dấy lên nhiều lo ngại về an toàn trong quá trình chăm sóc trẻ sơ sinh tại cộng đồng, cũng như đặt ra câu hỏi về việc cập nhật thiết bị và quy trình phù hợp hơn với thực tế hiện nay.

Nguồn: Jimu News