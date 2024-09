Chuyện hiếm gặp: Bé 1 tuổi bị té ngã, đột quỵ trong lúc tập đi

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào ngày 5/9 vừa qua, một bé trai tên Yanyan 18 tháng tuổi sống tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc bị liệt nửa người sau khi ngã trong quá trình tập đi. Sau khi đưa đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy bé bị đột quỵ cấp tính (thường gọi là đột quỵ).



Qua điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán, sau 3 tuần phẫu thuật, khả năng phối hợp vận động của bé đã trở lại bình thường.

Theo báo cáo của Jimu News, Yanyan từ khi sinh ra luôn khỏe mạnh. 3 tuần trước, khi đang tập đi, bé bị ngã đập đầu. Thấy bé không bị thương ngoài da và tinh thần cũng tốt, gia đình không quá lo lắng. Tuy nhiên, vài giờ sau, Yanyan đột nhiên trở nên lờ đờ, không nói năng gì, sữa chảy ra từ khóe miệng bên phải, tay và chân bên phải yếu ớt, không nâng lên được. Gia đình vội vàng đưa bé đến bệnh viện.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện sức cơ ở chân và tay phải của Yanyan rất yếu, hoàn toàn không thể cử động, khả năng ngôn ngữ cũng giảm sút. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy bác sĩ nghi ngờ bé bị tắc nghẽn mạch máu não, có thể là đột quỵ. Việc một đứa trẻ nhỏ như vậy bị đột quỵ là rất hiếm gặp, do tình trạng bệnh nghiêm trọng nên bệnh viện địa phương đã chuyển Yanyan đến Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán để điều trị.

Ảnh chụp cộng hưởng từ não của Yanyan.

Trước khi tiến hành thủ thuật can thiệp, hình ảnh động mạch đốm bên trái của Yanyan mờ nhạt, rối loạn, xuất hiện bóng mờ hình đám mây.

Các chuyên gia của Bệnh viện Nhi đồng Vũ Hán chẩn đoán Yanyan bị "đột quỵ cấp tính - bệnh mạch máu não thiếu máu cục bộ", tức là mạch máu não của bé bị tắc nghẽn, dẫn đến não bị thiếu máu, cần phải tiến hành thủ thuật can thiệp để thông tắc mạch máu càng sớm càng tốt.

"Não bộ bị thiếu máu cần phải tìm cách thông tắc mạch máu bị tắc nghẽn càng sớm càng tốt, nếu bỏ lỡ thời cơ, não sẽ rất khó phục hồi, có thể để lại di chứng như liệt nửa người", phó trưởng khoa can thiệp phóng xạ/u mạch máu, bác sĩ Liu Xinxian cho biết.

Do bé còn nhỏ, mạch máu nhỏ, cấu trúc não bộ phức tạp nên các chuyên gia khoa can thiệp phóng xạ/u mạch máu đã rất thận trọng khi đưa ống thông vào. May mắn là nhờ phẫu thuật kịp thời, việc bị tắc nghẽn ở mạch máu não của Yanyan đã được can thiệp nên không để lại di chứng. Ngày hôm sau sau phẫu thuật, bé đã có thể nâng tay và chân lên, đến ngày thứ năm, bàn tay bị liệt đã có thể nắm đồ vật và bé đã có thể đi lại nhẹ nhàng.

Đột quỵ thường gặp ở người lớn tuổi, tại sao một đứa trẻ nhỏ lại mắc bệnh "của người già"?

Bác sĩ trưởng khoa thần kinh nội khoa Sun Dan giải thích rằng, so với người lớn, số lượng trẻ em bị đột quỵ tương đối ít, nhưng mỗi năm vẫn có trường hợp xảy ra. Các bệnh lý về mạch máu, tim mạch bất thường, rối loạn máu, nhiễm trùng, bệnh di truyền chuyển hóa và chấn thương đầu cổ đều có thể gây ra đột quỵ ở trẻ em.

Về nguyên nhân khiến Yanyan bị đột quỵ, các chuyên gia phân tích có thể liên quan đến việc bé bị ngã đập đầu trước đó, nhưng cơ chế gây bệnh cụ thể vẫn chưa được làm rõ.

Các bác sĩ nhắc nhở rằng, trẻ em không thể tự nói ra tình trạng bệnh của mình như người lớn, và sẽ không tự đi khám bệnh. Một số trẻ bị đột quỵ giai đoạn đầu có thể xuất hiện co giật, giảm vận động một bên cơ thể, mất ngôn ngữ, méo miệng, kích thước hai bên mắt không đều, thay đổi ý thức, mất thăng bằng, đau đầu, buồn nôn, v.v. Phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời để tránh bỏ lỡ thời gian điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên dắt trẻ khi bé đang tập đi. Khi được dắt đi, chân của bé sẽ bị nâng lên và ngón chân sẽ chạm đất trước tiên.

Việc dắt đi không chỉ khiến bé có thói quen đi bằng mũi chân mà còn có thể gây tổn thương cánh tay cho bé nếu người lớn không chú ý lực. Hơn nữa, việc này cũng khiến người lớn bị đau lưng và bé không được tập luyện đúng cách.

Một số trẻ khác không đi bằng mũi chân khi tập đi mà lại căng cứng cả hai chân, mũi chân vươn ra như đang nhảy ba lê. Hoặc ngay cả khi đã biết đi, bé vẫn đi bằng mũi chân. Đây có thể là dấu hiệu của tăng trương lực cơ và cần được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Ngoài ra, khi cho bé tập đi ở nhà, cần lưu ý cất giữ các vật sắc nhọn ngoài tầm với của bé, các loại thuốc và đồ vật nhỏ cũng cần được cất kỹ.

Không nên để thức ăn trên bàn ăn, bình nước nóng, nồi nước sôi, chảo dầu phải đặt ở nơi bé không với tới được.

Trên khăn trải bàn không nên đặt bất kỳ vật dụng nào để tránh trường hợp bé kéo khăn bàn xuống và bị đồ vật đè lên.