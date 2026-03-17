Clip gây 'bão' với cảnh ông bị ngã, em bé vội vàng bò tới để đỡ ông

Clip em bé bò ra đỡ ông khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: Neu Confession)

Đông đảo cư dân mạng đang lan tỏa, thả cảm xúc yêu thích và gửi lời khen khi xem clip ghi lại hình ảnh đáng yêu của em bé khoảng 1 tuổi. Trong đoạn clip "gây bão" trên nền tảng TikTok, em bé thấy ông bị ngã ngoài ngoài sân liền vội vàng chạy, vì chưa đi vững nên khi đến tam cấp thì phải bò để xuống sân, sau đó cũng vì vội nên hết chạy lại bò, tiến đến cầm tay, vỗ lưng rồi cùng người lớn vừa từ trong nhà chạy ra đỡ ông dậy.

Clip được đăng tải với dòng chú thích: "Thấy ông bị ngã giữa sân, em bé chưa đi vững đã vội vàng chạy ra đỡ ông và gọi người lớn đến giúp... Quá giỏi luôn", thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt yêu thích và bình luận. Cư dân mạng tấm tắc khen em bé có lòng hiếu thảo, biết yêu thương, quan tâm người thân bên mình.

Rất nhiều người liên tưởng đến bài thơ Thương ông của nhà thơ Tú Mỡ, in trong sách giáo khoa mà họ học hồi còn bé: "Đoạn clip làm mình nhớ đến câu thơ hồi bé: Ông vịn vai cháu/ Cháu đỡ ông lên/ Ông bước lên thềm, trong lòng vui sướng/ Quẳng gậy cúi xuống/ Quên cả đớn đau"; "Mình lại nhớ bài thơ 'Ông bị đau chân/ Nó sưng nó tấy... Cả gia đình chắc ấm lòng lắm khi có em bé đáng yêu như này"; "Tôi ưng nhất đoạn bé xuống bậc tam cấp với đoạn bé bò nhanh đến bên ông, rất tình cảm"...

Thanh Xuân chia sẻ: "Đúng là nhân chi sơ, tính bản thiện, xem clip mà mình xúc động theo. Đúng là em bé nào hiếu thảo, trái tim ấm áp thì từ bé luôn bộc lộ ra. Em còn bé xíu thôi nhưng hành động thì lại cực kỳ nhanh nhẹn, không cần ai nhắc bảo. Chính bản năng yêu thương người thân đã thúc giục em vượt qua khó khăn để đến bên cạnh ông ngay lập tức".

Dân mạng tấm tắc ngợi khen hành động cực nhanh của em bé. (Ảnh chụp màn hình)

Mai Chi bình luận: "Chắc bình thường ông cũng cưng em nhất nhà nên thấy ông bị sao là hoảng liền. Đúng là 'Yêu trẻ trẻ đến nhà, kính già già để tuổi cho'. Gia đình chắc hẳn phải tự hào lắm vì đã nuôi dạy được một thiên thần nhỏ có tâm hồn ấm áp và hiếu thảo đến nhường này".

Thanh Tùng viết: "Cả ông cháu đều đi không vững nhưng đang ở 2 đầu thái cực khác nhau của cuộc đời. Đúng là tuổi nào thì cũng cần được yêu thương, quan tâm và chăm sóc từ những người xung quanh mình" .

Phương Trang suy ngẫm: "Người ông sắp bước ra khỏi thế giới, người cháu bắt đầu tập bước vào đời. Họ đang cố gắp giúp đỡ lẫn nhau. Người ông đã dành cả cuộc đời để dìu dắt các thế hệ, nay bỗng trở nên nhỏ bé và cần được chở che; còn đứa trẻ, dù thế giới đối với em vẫn còn là những bước đi chập chững, đã sớm học được cách sẻ chia tình yêu của mình".

Xem clip, nhiều bạn trẻ chia sẻ thêm kỷ niệm về ông bà của mình. Thu Trang kể: "Hồi ông ngoại mình bệnh, em gái mình 1,5 tuổi cũng rót nước cho ông uống suốt. Giờ ông mất cũng 13 năm rồi. Mỗi khi nhắc đến ông, các anh em trong họ đều buồn. Ông luôn quan tâm đến mọi con cháu, đứa nào ngày Tết cũng được đồng quà tấm bánh dù ông chẳng giàu sang gì".