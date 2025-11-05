Bé trai 3 tuổi tử vong do nghẹn khi uống trà sữa trân châu và nhún nhảy trong khu vui chơi

Một vụ việc thương tâm tại Trung Quốc đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội về trách nhiệm của cha mẹ, sau khi một bé trai 3 tuổi tử vong do nghẹn hạt trân châu trong ly trà sữa.

Ngày 24/10, cha của bé – họ Lý, đã đăng tải đoạn video từ camera giám sát tại khu vui chơi trong một trung tâm thương mại ở tỉnh Chiết Giang (miền đông Trung Quốc).

Cậu bé ngồi trong khu vui chơi của trung tâm thương mại chỉ vài phút trước khi bi kịch xảy ra. Ảnh: Weibo

Trong video, cậu bé cầm ly trà sữa mà mẹ vừa mua cho, uống một ngụm rồi chạy vào chơi trên tấm bạt nhún (trampoline) vào ngày 19/10.

Chỉ một phút sau, bé bất tỉnh. Dù mẹ em cố gắng cấp cứu nhưng không thể hồi sinh con.

Cha mẹ đã nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện bằng xe riêng, song mọi nỗ lực cấp cứu đều thất bại.

Nguyên nhân tử vong được xác định là nghẹn hạt trân châu trong trà sữa.

Mẹ của cậu bé bế con ra khỏi khu vui chơi trước khi cố gắng hồi sức cho con. Ảnh: Weibo

Những viên trân châu có đường kính khoảng 10 mm – quá lớn so với đường thở của trẻ nhỏ khi vô tình hít phải. Thêm vào đó, tính dẻo, dính của trân châu khiến thao tác ép bụng Heimlich mà người mẹ thực hiện không hiệu quả.

Ông Lý đăng video lên mạng, yêu cầu quán trà sữa và trung tâm thương mại chịu trách nhiệm cho cái chết của con trai mình.

Ông cho biết nhân viên quán không treo biển cảnh báo hoặc nhắc nhở trực tiếp rằng trân châu không phù hợp cho trẻ nhỏ, cũng không nói rằng khu vui chơi cấm mang đồ ăn, thức uống vào, và không hỗ trợ sơ cứu khi tai nạn xảy ra.

Phía quán trà sữa – thuộc một chuỗi thương hiệu lớn trên toàn quốc – cho biết trên trang đặt hàng trực tuyến của họ đã có dòng cảnh báo rằng sản phẩm không phù hợp với trẻ dưới 3 tuổi.

Hiện vụ việc đang được đưa ra hòa giải.

Trà sữa trân châu rất phổ biến khắp Trung Quốc, nhưng những viên trân châu trong đó có thể gây nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, đa số cư dân mạng cho rằng lỗi thuộc về cha mẹ.

Một người bình luận: “Chính cha mẹ đã mua trà sữa cho một đứa trẻ 3 tuổi, rồi lại để con vừa chơi vừa uống – điều này thật nguy hiểm.”

Người khác nói thêm: “Ai cũng biết trẻ nhỏ không nên ăn trân châu, thạch hay xôi dẻo. Chúng cũng không được phép vừa ăn vừa chơi.”

Một ý kiến khác kết luận: “Cha mẹ là người chịu trách nhiệm đầu tiên cho con cái mình.”

Trà sữa trân châu xuất hiện đầu tiên tại Đài Loan, sau đó nhanh chóng lan sang Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, rồi gây sốt ở Nhật Bản vào các năm 2018–2019. Tại đây, từ “tapioca” (chỉ hạt trân châu) thậm chí còn trở thành từ khóa thịnh hành.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, hạt trân châu cần được nhai kỹ và nuốt chậm, bởi chúng khó tiêu hóa, dễ kẹt ở cổ họng và gây nghẹn nguy hiểm, thậm chí người lớn cũng có thể gặp rủi ro nếu ăn quá nhanh.

Nguồn: South China Morning Post