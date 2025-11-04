Ghi hình Running Man Việt Nam ngay sát nhà, mẹ bỉm Đông Nhi có màn hội ngộ cực kỳ đáng yêu cùng con gái út

Sau khoảng thời gian ưu tiên chăm sóc gia đình nhỏ, Đông Nhi vừa có màn tái xuất đầy ấn tượng tại mùa 3 của "Running Man Vietnam - Chạy ngay đi". Chương trình không chỉ mang lại những màn đấu trí, tốc độ và "đấu đá" hài hước mà ngay cả khoảnh khắc hậu trường cũng khiến khán giả không khỏi thích thú.

Không chỉ hài hước với những cảnh quay, mà điều khiến khán giả "lịm tim" hơn là khoảnh khắc dịu dàng trong hậu trường của mẹ bỉm 2 con Đông Nhi. Lần này, trường quay của chương trình diễn ra ngay sát nhà của Đông Nhi và ông xã Ông Cao Thắng, khoảnh khắc mẹ bỉm và con gái hội ngộ khiến ai ngắm nhìn cũng thấy ấm lòng.

Khoảnh khắc đáng yêu của Đông Nhi và con gái tại hậu trường Running man Việt Nam.

Bé Hannie đu người lên cửa sổ để nhìn mẹ, còn mẹ Đông Nhi cũng tranh thủ từng giây phút để vẫy tay với bé con, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến tất cả tan chảy trước sự đáng yêu của hai mẹ con.

Nhớ lần đầu Đông Nhi tham gia Running Man Việt Nam vào mùa đầu tiên năm 2019, khi ấy cô vừa nhận lời cầu hôn của ông xã Ông Cao Thắng, mới đấy mà đã 6 năm trôi qua, Đông Nhi quay lại chương trình khi đã là mẹ bỉm 2 con.

Đông Nhi tại Running Man Việt Nam mùa đầu tiên năm 2019.

Trải qua hai lần sinh nở, bước vào độ tuổi gần U40, nhưng Đông Nhi vẫn giữ được nhan sắc rạng ngời và vóc dáng thon gọn khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Vóc dáng săn chắc, phong thái tự tin và nụ cười tươi rạng rỡ của cô, thậm chí cả thể lực cũng ăn đứt các khách mời Gen Z như: Cầm - con gái Duy Mạnh, hay Hậu Hoàng. Những trò chơi yêu cầu thể lực, mẹ bỉm 2 con đều "cân team", ngay cả các thành viên nam cũng phải bất ngờ.

Đông Nhi trở lại với Running Man Việt Nam mùa 3 năm 2025.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã có một hành trình 10 năm bên nhau trước khi kết hôn, họ là một cặp đôi "vàng" của showbiz Việt này có một hành trình đẹp như cổ tích: Đông Nhi và Ông Cao Thắng bắt đầu hẹn hò từ năm 2009.

Sau 10 năm bên nhau, họ chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2019. Cặp đôi đã chào đón 2 "công chúa nhỏ": bé đầu lòng là Winnie (sinh năm 2020) và bé thứ hai là Hannie (sinh năm 2024). Cả ai cô bé đều thừa hưởng những nét đẹp của bố và mẹ, và được bố mẹ đầu tư phát triển toàn diện cả về thể chất, lẫn nghệ thuật, trở thành những hot kid nổi tiếng nhất showbiz Việt.