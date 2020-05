Bé trai 3 tuổi bị gãy xương đùi sau khi nhảy trên bạt nhún lò xo trong khu vui chơi giải trí

Trong một lần được bố mẹ cho đi chơi ở khu vui chơi giải trí, cậu bé người Mỹ Colton Ellen (3 tuổi) rất hào hứng với trò chơi nhảy trên bạt nhún lò xo. Vì chiều con, vợ chồng chị Kait Ellen đã lên nhảy cùng con. Nhưng chỉ sau vài cú nhảy, cậu bé Colton đã ôm đùi kêu lên đau đớn.

Vội đưa con vào bệnh viện cấp cứu, bà mẹ 2 con bị sốc khi nghe bác sĩ thông báo Colton bị gãy xương đùi – xương cứng nhất trong cơ thể. Và chị Kait càng sững sốt hơn nữa khi nghe bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nhi nói rằng "trẻ em dưới 6 tuổi tuyệt đối không được chơi nhảy trên bạt nhún lò xo".

Colton được chẩn đoán gãy xương đùi khi chơi trò nhảy trên bạt nhún.

Chị Kait nói: "Bác sĩ giải thích rằng xương của trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ, rất yếu. Do đó, chúng không thể chịu đựng được áp lực lặp đi lặp lại khi trẻ nhảy trên tấm bạt lò xo. Cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau tai nạn của Colton, và mỗi ngày là một cuộc đấu tranh mà con phải học cách chấp nhận việc mình phải nằm yên một chỗ trong 6 tuần".

Gia đình bốn người của chị Kait.

Vì các khu vui chơi giải trí luôn nói rằng mọi trò chơi ở đây đều an toàn đối với trẻ em, kể cả bạt nhún lò xo, nên chị Kait quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để cảnh báo các cha mẹ khác: "May mắn là hôm đó chúng tôi đã không nhảy trên cùng một tấm bạt với Colton khi tai nạn xảy ra, nếu không có lẽ chấn thương sẽ còn nghiêm trọng hơn. Vì vậy, tốt nhất bạn đừng nên cho con lại gần bạt nhún lò xo nếu con bạn chưa được 6 tuổi".

Vì sao chơi trên bạt nhún lò xo lại gây nguy hiểm cho trẻ?

Hiệp hội Phòng chống Tai nạn Hoàng gia Anh khuyến nghị trẻ em dưới 6 tuổi không nên chơi trên tấm bạt lò xo (Ảnh minh họa).

Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, "trẻ em từ 5 tuổi trở xuống có nguy cơ gãy xương và trật khớp cao do chấn thương khi nhảy trên bạt nhún lò xo, đặc biệt là chấn thương ở đầu, cổ và cột sống".

Nguyên nhân của những tai nạn này là do trong khi chơi, trẻ sẽ ít kiểm soát cũng như không tuân theo các quy tắc an toàn. Nhiều đứa trẻ chơi chung với nhau trên 1 tấm bạt nhún thì chỉ cần một bé mất thăng bằng té ngã thì những trẻ khác cũng sẽ ngã đè lên. Chưa kể, nếu trẻ từ bạt nhún nhảy cao lên và điểm đáp của việc rơi tự do này là mặt sàn thì sẽ rất nguy hiểm, trẻ có thể bị chấn thương đầu, cổ, gãy xương…

Ngoài ra, Hiệp hội Phòng chống Tai nạn Hoàng gia Anh cũng khuyến nghị trẻ em dưới sáu tuổi không nên chơi trên tấm bạt lò xo, vì thể chất của trẻ chưa đủ khỏe để kiểm soát được sự nảy lên khi nhảy trên tấm bạt.

Do vậy, để đảm bảo an toàn cho con, cha mẹ đừng cho trẻ dưới 6 tuổi chơi trên bạt nhún. Bên cạnh đó, với những trẻ lớn hơn, khi chơi trò này cha mẹ nên đảm bảo mỗi lần chỉ có 1 trẻ nhảy trên bạt nhún và phải thường xuyên giám sát con khi trẻ tham gia trò chơi này.

Nguồn: The Sun, Mirror