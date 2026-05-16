Bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành được xuất viện

Ngày 15-5, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết sau thời gian được điều trị tích cực, bệnh nhi 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành đã đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng 1 chụp hình lưu niệm cùng bé trai trước khi xuất viện

Bé trai này được chuyển đến Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM để tiếp tục được chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ lâu dài.

Trong suốt quá trình điều trị, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã chỉ đạo đội ngũ y - bác sĩ, điều dưỡng cùng Phòng Công tác xã hội đặc biệt quan tâm, phối hợp cùng các cơ quan chức năng bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho bé.

Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bệnh nhi này vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau quá trình điều trị tích cực, bé trai đã đủ điều kiện xuất viện

ThS-BSCK2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết tình trạng sức khỏe của bé trai đã ổn định, các tổn thương thể chất cơ bản được kiểm soát tốt. Tinh thần của bé cũng dần cải thiện tích cực hơn.

Sau khi đánh giá toàn diện, bệnh viện thống nhất cùng các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục xuất viện, bàn giao bé trai cho Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM tiếp nhận chăm sóc.

Bé trai sẽ được chuyển về Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM để tiếp tục được chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ lâu dài

Tại đây, bé trai sẽ được bảo đảm môi trường sống an toàn, được chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe định kỳ, hỗ trợ tâm lý và có điều kiện phát triển phù hợp.

Đây cũng là giải pháp cần thiết nhằm bảo vệ bé khỏi nguy cơ tái tổn thương, đồng thời giúp cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

"Điều quan trọng nhất lúc này là bé sẽ được sống trong môi trường an toàn, có sự yêu thương và chăm sóc đúng nghĩa. Chúng tôi hy vọng với sự đồng hành của các cơ quan chức năng và cộng đồng, bé sẽ sớm có một tuổi thơ bình yên hơn" - BS Hương bày tỏ.

Bé trai nêu trên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng trên cơ thể, nghi do bị bạo hành trong thời gian dài. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn, theo dõi sát và triển khai phác đồ điều trị toàn diện nhằm ổn định sức khỏe thể chất cũng như hỗ trợ tâm lý ban đầu cho bệnh nhi. Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng đã kích hoạt "Mô hình một cửa" (tiếp nhận và hỗ trợ trẻ em bị bạo hành, xâm hại, bỏ rơi) với trường hợp này.



