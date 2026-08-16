Bé trai 2 tuổi bị chó nhà cắn, vết thương sát động mạch cảnh đe dọa tính mạng

Bé trai 26 tháng tuổi được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng hoảng loạn, vùng đầu và mặt nhiều vết thương sâu, chảy nhiều máu sau khi bị chó nhà ông ngoại tấn công.

Trong số các tổn thương, các bác sĩ đặc biệt lo ngại một vết cắn kéo dài từ vùng thái dương qua má xuống dưới cổ phải. Vết thương nằm sát động mạch cảnh, chỉ cần sâu hơn một chút, mạch máu lớn có thể bị tổn thương, gây chảy máu ồ ạt và đe dọa tính mạng.

Không chỉ nguy cơ mất máu, vùng cổ và má phải của bé còn bị tổn thương các nhánh của dây thần kinh số 7 cùng ống tuyến nước bọt mang tai.

Bác sĩ xử trí tổn thương cho trẻ. (Ảnh: BVCC)

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, nếu dây thần kinh số 7 không được phát hiện và phục hồi sớm, trẻ có thể bị liệt mặt, méo miệng, không nhắm kín mắt, từ đó dẫn đến tổn thương giác mạc và để lại ảnh hưởng lâu dài về chức năng, thẩm mỹ.

Tổn thương ống tuyến nước bọt cũng là vấn đề đáng lo. Nếu không được xử lý, nước bọt có thể rò ra ngoài da thay vì chảy vào khoang miệng, khiến vùng tổn thương khó liền và dễ phát sinh biến chứng.

Vết thương thứ hai là vết thương lóc niêm mạc hàm trên và dập nát phần mềm rộng ở mi dưới và gò má trái, tạo ra vết thương lớn thông từ ổ miệng lên tận hốc mắt của trẻ làm hai răng hàm trên bị gãy đẩy lọt vào nằm sâu bên trong hốc mắt, đe dọa trực tiếp đến nhãn cầu và thị lực.

Ngoài ra, trẻ còn nhiều vết chó cắn khác, gây lóc da đầu diện rộng, dập nát môi và vùng dưới cằm, dẫn đến chảy nhiều máu.

Trước tình trạng phức tạp của bệnh nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhanh chóng huy động ê-kíp cấp cứu đa chuyên khoa để đánh giá toàn diện tổn thương.

Do trẻ mới 26 tháng tuổi, lại hoảng loạn và đau đớn, việc thăm khám bên ngoài khó có thể xác định đầy đủ mức độ tổn thương. Khi bé được gây mê, các bác sĩ tiếp tục kiểm tra kỹ từng vùng tổn thương ngay trong phòng mổ.

Dưới kính vi phẫu, ê-kíp lần theo dây thần kinh mặt từ gốc đến các nhánh, xác định vị trí bị tổn thương rồi khâu phục hồi. Ống tuyến nước bọt mang tai cũng được nối lại.

Hai chiếc răng nằm trong hốc mắt được lấy ra cẩn trọng, tránh làm tổn thương nhãn cầu. Các bác sĩ đồng thời làm sạch vết thương, xử lý phần xương tổn thương và tạo hình lại vùng má, mi mắt trái.

Với những vết thương do chó cắn , việc xử lý nhiễm khuẩn cũng được đặt lên hàng đầu. Miệng và răng động vật chứa nhiều vi khuẩn, trong khi các vết thương dập nát, sâu và kín có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Ê-kíp phải cắt lọc kỹ mô tổn thương, bơm rửa nhiều lần và cân nhắc cách khâu phù hợp. Nếu đóng kín một vết thương nhiễm bẩn mà chưa kiểm soát tốt, vi khuẩn có thể tiếp tục phát triển, gây nhiễm trùng, hoại tử và đe dọa tính mạng.

Sau ca phẫu thuật, toàn bộ các tổn thương chính của bé được xử lý trong một lần mổ.

Hiện bé đã ổn định và được xuất viện. (Ảnh: BVCC)

Bé đã ổn định và được xuất viện. Các bác sĩ đánh giá, nhờ được xử trí sớm bằng kỹ thuật vi phẫu, khả năng phục hồi chức năng vùng đầu mặt của trẻ có thể đạt khoảng 90-95%.

Từ trường hợp này, ThS.BS Tô Tuấn Linh, thành viên ê-kíp phẫu thuật, khuyến cáo cha mẹ không nên chủ quan khi để trẻ tiếp xúc với chó, kể cả vật nuôi quen thuộc trong gia đình.

Đặc biệt, khi chó đang ăn hoặc nuôi con, bản năng bảo vệ của chúng có thể tăng cao và phản ứng bất ngờ khi bị tiếp cận.

Gia đình cần kiểm soát vật nuôi, không để chó chạy rông. Khi đưa chó ra nơi công cộng, cần sử dụng dây xích và rọ mõm theo quy định.

Nếu trẻ không may bị chó tấn công, người lớn cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cầm máu, sơ cứu và làm sạch vết thương. Với những trường hợp tổn thương sâu, phức tạp ở vùng đầu, mặt hoặc cổ, cần chuyển sớm đến cơ sở có đầy đủ chuyên khoa để đánh giá và xử trí trong thời gian vàng, hạn chế nguy cơ mất chức năng hoặc để lại di chứng lâu dài.