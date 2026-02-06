HH Đỗ Mỹ Linh mừng sinh nhật chồng thiếu gia, dân tình chỉ chú ý đến nụ cưới "tít mắt" của ái nữ chủ tịch

Nàng dâu hào môn Đỗ Mỹ Linh mới đây đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật chồng - doanh nhân Đỗ Vinh Quang, thiếu gia nhà bầu Hiển. Không phô trương hay cầu kỳ, nàng Hậu lựa chọn một bữa tiệc nhỏ ấm cúng đúng như mong muốn của ông xã. Kèm theo khoảnh khắc đời thường, Đỗ Mỹ Linh gửi gắm những lời chúc giản dị nhưng đầy tình cảm dành cho người bạn đời.

Cô viết: "Chúc mừng sinh nhật 'bạn đồng hành'. Năm nay thể theo nguyện vọng của bạn chỉ muốn tổ chức sinh nhật ấm cúng nên không làm gì hoành tráng cả… Được chứng kiến bạn trưởng thành hơn mỗi năm, suy nghĩ nhiều hơn, trăn trở nhiều hơn, nhiều trọng trách hơn… Chỉ chúc bạn thêm tuổi mới nhiều sức khỏe, ngủ ngon sâu giấc, luôn vui vẻ tích cực và mãi là điểm tựa vững chắc cho 2 mẹ con tui nhé".

Những dòng chia sẻ mộc mạc nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng tràn đầy yêu thương của cặp đôi.

Tuy nhiên, nhân vật "chiếm spotlight" trong loạt ảnh sinh nhật lần này lại không phải nhân vật chính Đỗ Vinh Quang, mà chính là ái nữ đầu lòng của hai vợ chồng. Xuất hiện trong vòng tay bố mẹ, cô bé gây chú ý bởi gương mặt bầu bĩnh cùng những biểu cảm tinh nghịch đáng yêu khiến dân tình không khỏi thích thú.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, HH Đỗ Mỹ Linh gần như rút lui khỏi các hoạt động showbiz sôi nổi để tập trung cho gia đình. Nàng Hậu sinh năm 1996 thường xuyên được khen ngợi bởi hình ảnh người vợ, người mẹ dịu dàng, tinh tế. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, từ chăm sóc con nhỏ đến đồng hành cùng chồng trong các sự kiện quan trọng, nhưng luôn giữ chừng mực và kín đáo.

Về phía Đỗ Vinh Quang, dù bận rộn với công việc kinh doanh và thể thao, anh vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình. Hình ảnh vị thiếu gia nhà bầu Hiển đời thường giản dị, gần gũi bên vợ con, nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng, khác xa với hình dung thường thấy về một doanh nhân trẻ xuất thân từ gia đình danh giá.

Ái nữ của cặp đôi cũng được xem là "trái ngọt" của cuộc hôn nhân viên mãn. Nhiều người nhận xét, chỉ cần nhìn cách Đỗ Mỹ Linh nói về chồng và con cũng đủ cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc, bình yên mà nàng Hậu đang tận hưởng sau ánh hào quang.

Có thể thấy, không cần những lời hoa mỹ hay hình ảnh xa hoa, chính sự ấm áp, chân thành trong từng khoảnh khắc đời thường đã giúp gia đình Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang luôn nhận được sự yêu mến đặc biệt từ công chúng.