Bé hay bị hăm đỏ vùng mông? Đừng vội đổ lỗi cho tã, 90% bố mẹ đang chăm sai mà không biết

Mấy ngày gần đây, trong các hội nhóm mẹ bỉm, chủ đề “bé bị hăm đỏ mông” lại khiến nhiều người than trời.

Có mẹ chia sẻ: con mới 6 tháng tuổi mà vùng mông đỏ rát, thậm chí trầy da, rỉ nước. Mỗi lần lau rửa là bé khóc thét vì đau. Đổi đủ loại tã “xịn”, bôi đủ loại kem chống hăm mà vẫn không khỏi.

Có mẹ thì kết luận ngay: “Do tã bí quá nên mới hăm!”. Rồi chuyển sang dùng tã vải, ngày giặt cả chục cái, nhưng tình trạng còn nặng hơn.

Hăm tã – nỗi ám ảnh quen thuộc của mẹ bỉm

Ai từng nuôi con nhỏ chắc đều hiểu cảm giác bất lực khi thấy con bị hăm. Vùng da mềm mại bỗng đỏ lên, nổi mẩn, thậm chí loét, nhiễm trùng. Bé đau, ngủ không yên, quấy khóc liên tục, mẹ cũng lo lắng, tự trách mình.

Nhiều người nghĩ ngay đến việc “tã không tốt, không thoáng khí”… Nhưng thực tế, nguyên nhân thường không đơn giản như vậy.

Phần lớn trường hợp hăm tã không phải do tã , mà là do cách chăm sóc của bố mẹ chưa đúng .

Vì sao bé bị hăm tã?

Hăm tã (tên chuyên môn là viêm da do tã) xảy ra khi làn da mỏng manh của bé bị kích thích trong thời gian dài, khiến hàng rào bảo vệ da bị tổn thương.

1. Để chất thải tiếp xúc quá lâu

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất.

Nước tiểu chứa ure, phân chứa enzyme tiêu hóa – đều là những chất có tính kích thích cao. Khi bị “ủ kín” trong tã, môi trường trở nên nóng ẩm, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển → gây hăm.

Nhiều bố mẹ vì tiết kiệm hoặc tiện lợi nên đợi tã đầy căng, thậm chí rò rỉ mới thay. Điều này khiến da bé bị “ngâm” trong chất thải quá lâu – không hăm mới lạ.

2. Lau rửa quá mạnh tay

Không ít mẹ mỗi lần thay tã là dùng khăn ướt lau đi lau lại thật kỹ, đặc biệt sau khi bé đi ngoài.

Nhìn thì sạch, nhưng thực chất là đang làm mất lớp bảo vệ tự nhiên của da.

Một số mẹ còn dùng nước quá nóng, sữa tắm… càng khiến da bé yếu hơn, dễ kích ứng hơn.

3. Mặc tã khi da chưa khô

Sau khi rửa bằng nước ấm, nếu chưa lau khô hoặc chưa để da thoáng mà đã mặc tã ngay, thì vùng mông sẽ luôn ẩm ướt.

Môi trường ẩm kín + vi khuẩn = hăm tái đi tái lại.

Làm đúng 4 bước này, hăm tã sẽ “né xa”

Thực ra, không cần phải mua sản phẩm đắt tiền hay quá lo lắng. Chỉ cần làm đúng 4 nguyên tắc cơ bản:

1. Thay tã thường xuyên

Ban ngày: 2–3 tiếng thay một lần, dù tã chưa đầy

Sau khi bé đi ngoài: thay ngay lập tức

Ban đêm: nên thay ít nhất 1 lần

Chọn tã mỏng, thấm hút tốt, đừng chỉ chọn loại rẻ.

2. Làm sạch nhẹ nhàng

Tốt nhất rửa bằng nước ấm sau khi bé đi ngoài

Hạn chế dùng khăn ướt (nếu dùng, chọn loại không cồn, không mùi)

Lau thật nhẹ, tránh chà xát

3. Làm khô hoàn toàn

Dùng khăn mềm thấm khô hoặc để da bé khô tự nhiên

Có thể cho bé nằm thoáng vài phút trước khi mặc tã

4. Tạo lớp bảo vệ da

Thoa một lớp mỏng kem chống hăm sau khi da đã khô

Nếu chỉ đỏ nhẹ: tăng tần suất bôi

Nếu da trầy loét: không tự xử lý , nên đưa bé đi khám

Lời kết

Hăm tã là một trong những “rắc rối nhỏ nhưng dai dẳng” khi nuôi con.

Bé chưa biết nói, chỉ có thể khóc để báo hiệu sự khó chịu. Điều mẹ có thể làm là chăm sóc đúng cách và tinh tế hơn một chút.

Đôi khi, không phải do sản phẩm không tốt… mà chỉ là mình chưa chăm con đúng cách mà thôi.