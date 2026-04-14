Tấm lưng ong của mẹ bỉm sữa khiến hàng nghìn người xuýt xoa, đằng sau đó là nỗi niềm “con bám mẹ” không phải ai cũng hiểu

Sau khi trở thành mẹ bỉm sữa, Quỳnh Lương vẫn khiến công chúng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc ngày càng mặn mà cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ. Nhiều người nhận xét rằng, sắc vóc của cô thậm chí còn thăng hạng hơn so với thời son rỗi, toát lên vẻ đẹp vừa gợi cảm vừa đằm thắm của "mẹ 1 con trông mòn con mắt".

Trong lần xuất hiện tại một sự kiện gần đây, Quỳnh Lương nhanh chóng trở thành tâm điểm khi diện thiết kế đầm trần lưng đầy tinh tế. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng hàng nghìn người phải xuýt xoa trước tấm lưng ong nuột nà của mẹ một con. Nếu không phải đang bế bé Nala thì không ai tin được đây là sắc vóc của một mẹ bỉm sữa.

Đặc biệt, sự xuất hiện của cô cùng con gái Nala càng khiến sự kiện thêm phần ấm áp và thu hút sự chú ý. Hình ảnh Quỳnh Lương dịu dàng bế con, vừa toát lên vẻ quyến rũ vừa đậm chất người mẹ khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Khoảnh khắc hài hước được mẹ bỉm Quỳnh Lương chia sẻ trên trang cá nhân, trong khi mẹ thì đang tạo dáng chụp ảnh kiêu sa gợi cảm thì bé Nala ở bên ngoài cào khóc đòi mẹ. Một khoảnh khắc đáng yêu nhưng nếu ai đã làm mẹ thì đều hiểu, tâm trạng mẹ đang nóng như lửa đốt.

Khoảnh khắc đáng yêu của hai mẹ con Quỳnh Lương và bé Nala. Cứ có mẹ thì như nào cũng được, đông người mấy cũng bình thường, nhưng rời mẹ ra một cái là bé khóc đòi mẹ ngay. (Nguồn: Quỳnh Lương)

Đây cũng không phải lần đầu tiên Quỳnh Lương đưa con gái Nala đi dự sự kiện cùng mẹ. Mỗi lần xuất hiện cả mẹ bỉm và công chúa nhỏ Nala đều thu hút sự chú ý của truyền thông.

Tuy nhiên việc bế con theo khi đi sự kiện không hề đơn giản, một phần là mẹ đang mặc váy áo rất khó cử động thoải mái để bế con, một phần vì sự kiện quá nhiều người nên rất khó kiểm soát các vấn đề của con trẻ.

Mẹ bỉm Quỳnh Lương cũng từng chia sẻ bé rất bám mẹ nên cô cũng không thể rời nửa bước, đi sự kiện cũng bế con theo là vì thế.

"Không phải là không có ai, ở nhà có chồng, có bà nội, có dì, nhưng vấn đề là bé không theo ai hết. Bé bám mẹ, theo mẹ chứ cũng không phải là không có người phụ. Bé ngủ là ngủ trên giường, ngủ là phải ôm mẹ, mẹ ôm chẳng cầm hát ru, mẹ cứ vỗ vỗ đến cái thứ 3 là ngủ. Còn bất kể một ai khác là bé đều khóc, mà khóc đến lặng thở luôn. Chỉ cần không thấy mẹ là khóc điếng người luôn. Đi đâu thì cũng có dì bế phụ, nhưng làm gì cũng phải trong tầm mắt của bé" - Quỳnh Lương chia sẻ trên trang cá nhân.

Có lẽ vì còn quá nhỏ và đặc biệt quấn mẹ, bé Nala luôn muốn được ở bên Quỳnh Lương mọi lúc mọi nơi. Chính vì vậy, nữ diễn viên cũng không ngại đưa con theo trong nhiều hoạt động, kể cả khi tham dự sự kiện.

Hình ảnh cô nhẹ nhàng bế con trên tay, vừa chăm sóc con gái vừa tự tin xuất hiện trước công chúng đã khiến nhiều người cảm thấy gần gũi và ấm áp. Với Quỳnh Lương, dù bận rộn đến đâu, con gái vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu và là "phụ kiện" đáng yêu nhất đồng hành cùng cô trong mọi khoảnh khắc.