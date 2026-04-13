Bé bị hóc xương cá, mẹ kiên quyết đưa đi viện thay vì tự xử lý tại nhà

“Mẹ ơi, đau…” - Cậu bé Tiểu Vũ (4 tuổi) bất ngờ buông đũa, mặt đỏ bừng, nước mắt rơi lã chã.

Cả gia đình đang ăn tối. Món cá kho do mẹ nấu là món cậu bé rất thích, vừa nãy còn ăn ngon lành. Thế nhưng lúc này, bé há miệng, chỉ tay vào cổ họng, nói không rõ lời. Người mẹ giật mình: Con bị hóc xương cá rồi.

Chưa kịp phản ứng, bà nội đã vội vàng đặt bát xuống, nói lớn: “Nhanh lên, cho cháu nuốt miếng bánh mì đi, đẩy xương xuống!”

Ba lần can ngăn quyết đoán của người mẹ

Lần thứ nhất, người mẹ lập tức ngăn lại: “Không được đâu mẹ, nuốt bánh mì có thể đẩy xương xuống sâu hơn, thậm chí làm rách thực quản”.

Bà nội tỏ ra không hài lòng: “Mẹ nuôi chồng con hơn 20 năm, hồi nhỏ hóc xương toàn làm vậy, có sao đâu!”

Không tranh cãi, người mẹ định bế con đi viện. Nhưng bà nội lại chạy vào bếp: “Vậy uống giấm! Giấm làm mềm xương, để mẹ lấy!”

Khi cốc giấm vừa đưa tới miệng đứa trẻ, người mẹ tiếp tục từ chối lần thứ hai: “Giấm chỉ đi qua cổ họng vài giây, không thể làm mềm xương. Uống nhiều còn hại họng, hại dạ dày.”

Bà nội bắt đầu sốt ruột: “Không nuốt bánh, không uống giấm, vậy thì móc ra!”

Vừa nói, bà đưa tay định thọc vào miệng cháu. Người mẹ lập tức ôm con tránh đi, từ chối lần thứ ba: “Tay có rất nhiều vi khuẩn, móc ra dễ gây nhiễm trùng, lại còn có thể đẩy xương vào sâu hơn!”

Quyết định đưa con đi viện

Bị phản đối liên tiếp, bà nội tức giận: “Có mỗi cái xương nhỏ mà cũng phải đi bệnh viện, tốn tiền vô ích!”. Không đáp lại, người mẹ bế con ra xe. Đứa trẻ đau đớn, bám chặt lấy áo mẹ.

Đến khoa cấp cứu, bác sĩ dùng nội soi kiểm tra và chỉ trong chưa đầy 2 phút đã gắp ra một chiếc xương cá dài gần 2cm. Đứa trẻ bật khóc một tiếng rồi nhanh chóng dịu lại, không còn kêu đau.

Bà nội đứng bên cạnh vẫn nói: “Chỉ là cái xương nhỏ thôi mà…”

Bác sĩ cảnh báo: Những cách dân gian có thể gây nguy hiểm

Bác sĩ nghiêm túc nói: “Bà nên cảm ơn con dâu. Hôm nay cô ấy ngăn bà 3 lần là đã cứu mạng đứa trẻ”.

Ông giải thích:

Nuốt bánh mì : tưởng là đẩy xương xuống, thực tế có thể khiến xương cắm sâu vào thực quản.

Uống giấm : không đủ thời gian để làm mềm xương, lại còn gây tổn thương niêm mạc.

Dùng tay móc : dễ gây nhiễm trùng và đẩy xương vào sâu hơn.

Bác sĩ kể lại một trường hợp:

Một người đàn ông 45 tuổi bị hóc xương, sau khi nuốt bánh và uống giấm, tưởng đã ổn. Vài ngày sau đau dữ dội, đi khám thì phát hiện xương cá mắc ngang trong ống hậu môn, phải phẫu thuật mới lấy ra được.

Một trường hợp khác nghiêm trọng hơn:

Nam thanh niên 29 tuổi sau khi áp dụng các cách trên đã bị xương cá đâm thủng thực quản và động mạch lớn, dẫn đến tử vong.

Nghe đến đây, bà nội tái mặt.

Cách xử lý đúng khi trẻ bị hóc xương cá

Bác sĩ nhấn mạnh:

Ngừng ăn ngay lập tức

Hạn chế nuốt

Đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt

“Việc lấy xương cá tại khoa Tai Mũi Họng chỉ mất vài phút, an toàn và ít đau. Những mẹo dân gian, phần lớn là phản tác dụng”.

Ông cũng nhẹ nhàng nói với bà nội:

“Tình thương của bà là điều dễ hiểu, nhưng y học đã tiến bộ. Lần sau nếu gặp tình huống này, hãy nghe theo người mẹ: không nuốt, không uống, không móc – mà đi viện ngay.”

Cảnh báo

Xương cá tuy nhỏ, chỉ vài centimet, nhưng nếu xử lý sai cách, có thể trở thành mối nguy hiểm nghiêm trọng, gây tổn thương thực quản, mạch máu, thậm chí đe dọa tính mạng.

Những kinh nghiệm truyền miệng như nuốt bánh mì, uống giấm, dùng tay móc đã nhiều lần được chứng minh là không an toàn và tiềm ẩn rủi ro cao.

Nguồn: Sohu