Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần, bận rộn nhất nhà: Hết rửa rau, nấu cơm ở Việt Nam, sang Na Uy lại phụ mẹ giặt đồ

Mới tròn 1 tuổi nhưng bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần, đã có "kinh nghiệm" làm đủ thứ việc trong nhà. Khi thì vào bếp cùng ba, lúc ngồi nhặt giá, khi lại hóa thành thợ sửa xe, đầu bếp nhí.

Chính vì thế, câu nói vui "việc gì cũng đến tay Gạo" ngày càng trở thành thương hiệu riêng của nhóc tỳ nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần. Không chỉ cosplay cho vui, những khoảnh khắc đời thường của Gạo cũng cho thấy cô bé được ba mẹ tạo điều kiện tiếp xúc với rất nhiều hoạt động trong gia đình.

Ở Việt Nam, mọi người đã thấy Gạo "xắn tay" rửa bát, làm quen với chuyện giặt quần áo, vào bếp hay ngồi cạnh ba Huy Trần mỗi khi ba chuẩn bị đồ ăn. Ba Huy Trần cũng thường xuyên cho con quan sát quá trình nấu nướng, để bé làm quen với thực phẩm và không gian bếp ngay từ nhỏ.

Giờ đây, sang tận Na Uy, cô bé vẫn không thoát khỏi "kiếp bận rộn": tiếp tục phụ mẹ Vân giặt quần áo. Lần này, nhiệm vụ là cho quần áo vào máy giặt. Với đôi tay bé xíu và vẻ chăm chú đặc trưng, bé Gạo lại khiến người xem bật cười vì đi đâu cũng có việc để làm.

Ngô Thanh Vân gọi những hoạt động này bằng một cái tên rất dễ thương: "Chuyên mục: Việc nhà có con tham gia".

Mẹ bỉm chia sẻ: "Một đôi tay nhỏ cũng có thể góp sức cho tổ ấm của mình. Giặc đồ, hút bụi, rửa chén… mỗi việc nhỏ đều là một cơ hội để con học.

Ở tuổi đang phát triển, những hoạt động quen thuộc này giúp con tập phối hợp tay mắt, hiểu những hướng dẫn đơn giản và dần hình thành tính tự lập. Được cùng ba mẹ làm việc, con còn cảm nhận rằng: "Mình làm được, mình cũng là một phần của gia đình.

Con có thể làm chậm, làm rơi, rồi làm lại. Ba mẹ cứ kiên nhẫn cho con thử, vì điều quý nhất là niềm vui và sự tự tin lớn lên sau mỗi lần con được tham gia".

Cách nuôi dạy này cũng từng được Ngô Thanh Vân thể hiện khi cho Gạo ngồi lựa, lột hay phân loại thực phẩm. Nữ diễn viên cho rằng những thao tác tưởng đơn giản lại tốt cho khả năng tập trung cũng như sự phối hợp giữa não bộ và đôi tay của trẻ.

Thế nên nhìn Gạo lúi húi phụ mẹ giặt đồ ở Na Uy, người ta vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu. Mới hơn 1 tuổi nhưng "CV việc nhà" của cô bé đã khá phong phú: vào bếp, nhặt rau, rửa bát, giặt đồ… Đi chơi xa cũng chẳng được "miễn nhiệm".

Bé Gạo - con gái Ngô Thanh Vân và Huy Trần, bận rộn nhất nhà.

Có lẽ với bé Gạo, tuổi thơ không chỉ có váy công chúa hay những chuyến đi cùng ba mẹ, mà còn là những lần đôi tay nhỏ xíu được chạm vào cuộc sống thật. Và cứ với tốc độ này, chẳng mấy chốc dân mạng lại phải bổ sung thêm một nghề mới vào "gia tài" của cô bé.

"Đúng là, trong gia đình này việc gì rồi cũng đến tay Trần Bao Gạo!".