Xuất hiện tại "Mama Ơi Day": Bé Gạo cực dạn dĩ, còn vỗ tay khi lên sân khấu cùng ba mẹ, khoảnh khắc bám ba khiến dân tình tan chảy

Mới đây, gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần có dịp cùng nhau xuất hiện tại "Mama Ơi Day", ngày hội dành cho các gia đình đang trên hành trình mong con, mang thai, sinh con và nuôi con trong những năm tháng đầu đời.

Bên cạnh những câu chuyện ý nghĩa về hành trình làm cha mẹ, nhân vật bất ngờ chiếm trọn spotlight lại chính là bé Gạo - con gái của Ngô Thanh Vân và Huy Trần.

Bé Gạo 1 tuổi đã cực kỳ dạn dĩ trước đám đông

Ở tuổi vừa tròn một, bé Gạo khiến nhiều người thích thú bởi vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu cùng những biểu cảm tự nhiên. Xuất hiện giữa không gian đông người, trước sân khấu và ống kính, cô bé gần như không tỏ ra e dè hay mè nheo.

Đặc biệt, khi được ba mẹ đưa lên sân khấu, Gạo còn liên tục vỗ tay, hưởng ứng và thơm gió tới mọi người. Những hành động rất tự nhiên của cô bé khiến bầu không khí càng trở nên vui vẻ và ấm áp.

Sự tự tin của Gạo cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi đây không phải lần đầu cô bé được ba mẹ đưa đến những không gian đông người. Trước đó, con gái Ngô Thanh Vân từng xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc đời thường cùng bố mẹ và gần đây còn cùng mẹ góp mặt trên sàn catwalk.

Bé Gạo nhào người theo ba Huy - khoảnh khắc đáng yêu khiến ai ngắm nhìn cũng tan chảy

Một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất chính là màn tương tác giữa Gạo và ba Huy Trần. Khi ấy, bé đang được mẹ Ngô Thanh Vân bế trên tay. Thế nhưng chỉ cần ba Huy đưa tay ra, cô bé lập tức nhào người về phía ba như một phản xạ đầy đáng yêu.

Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ khiến người xem "tan chảy". Không cần bất kỳ lời nói nào, biểu cảm và hành động của Gạo đã cho thấy cô bé có sự gắn bó rất tự nhiên với cả ba và mẹ.

Hình ảnh Huy Trần thường xuyên đồng hành cùng vợ chăm sóc con cũng không còn xa lạ với khán giả. Từ khi Gạo chào đời, cặp đôi nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc cùng nhau chăm con, xây dựng nếp sinh hoạt và ăn uống cho bé.

"Mama Ơi Day" - nơi ba mẹ cùng chia sẻ câu chuyện nuôi con

Sự xuất hiện của gia đình Ngô Thanh Vân – Huy Trần tại sự kiện cũng mang một ý nghĩa đặc biệt khi đây là chương trình do Ngô Thanh Vân khởi xướng.

"Mama Ơi Day" được xây dựng như một ngày hội dành cho ba mẹ với nhiều chủ đề xuyên suốt hành trình làm cha mẹ, từ IVF, chăm sóc thai kỳ, sinh nở, nhi khoa, nuôi con bằng sữa mẹ cho đến ăn dặm. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng cùng những người trực tiếp trải qua hành trình làm cha mẹ.

Tại sự kiện, Ngô Thanh Vân chia sẻ những trải nghiệm thực tế sau hành trình IVF và khi trở thành mẹ. Trong khi đó, Huy Trần mang đến góc nhìn của một ông bố bỉm sữa, đặc biệt xoay quanh dinh dưỡng và hành trình ăn dặm của Gạo.

Sự kiện còn có sự góp mặt của Helen Nguyễn - hotmom 4 con và cũng là chuyên gia "gọi sữa", người luôn đồng hành cùng mẹ bỉm Ngô Thanh Vân từ những ngày đầu tiên đón bé Gạo chào đời.

Ba bỉm Huy Trần không chỉ đồng hành cùng vợ trong việc chăm con mà còn trực tiếp vào bếp chuẩn bị những món ăn đa dạng cho Gạo. Ngô Thanh Vân từng chia sẻ rằng hai vợ chồng xây dựng lịch sinh hoạt khá khoa học cho con, còn Huy Trần dành nhiều thời gian tìm hiểu và thay đổi món ăn để bé làm quen với nhiều loại thực phẩm.

Bé Gạo – "trái ngọt" sau hành trình nhiều năm mong con của Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Bé Gạo là con gái đầu lòng của Ngô Thanh Vân và Huy Trần. Cô bé chào đời vào tháng 8/2025 tại TP.HCM, sau hành trình nhiều năm mong con của cặp đôi. Ngô Thanh Vân từng công khai việc hai vợ chồng trải qua quá trình IVF trước khi đón con gái đầu lòng.

Từ khi chào đời, Gạo đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Ngô Thanh Vân và Huy Trần khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của con nhưng vẫn giữ sự riêng tư cần thiết. Qua những hình ảnh được công khai, cô bé thường gây chú ý bởi vẻ ngoài bụ bẫm, mái tóc đen dày và đặc biệt là những biểu cảm rất tự nhiên.

Mới chỉ một tuổi nhưng Gạo dường như đã quen với việc đồng hành cùng ba mẹ trong nhiều hoạt động. Cô bé từng xuất hiện trong các sự kiện, những chuyến đi chơi và mới đây còn cùng mẹ Ngô Thanh Vân catwalk tại một show thời trang.

Điều khiến khán giả yêu thích ở Gạo không hẳn là việc cô bé xuất hiện ở những sự kiện lớn, mà chính là những phản ứng rất hồn nhiên của một em bé nhỏ tuổi: khi thì tò mò quan sát, lúc lại tươi cười, vỗ tay hay hướng về ba mẹ.

Sau hành trình dài mong con, Ngô Thanh Vân và Huy Trần giờ đây có thêm một "nhân vật chính" luôn khiến mỗi lần xuất hiện của gia đình trở nên đặc biệt hơn - đó chính là cô bé Gạo 1 tuổi đáng yêu và ngày càng dạn dĩ.