Cô út Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lên 3 tuổi: Điệu đà như công chúa nhưng bị anh hai Kubi và chị ba Anna “bóc phốt” vì quá quậy

Sinh nhật tuổi lên 3 của cô con gái út Lisa nhà Khánh Thi và Phan Hiển diễn ra trong không khí ấm cúng, vui vẻ với sự góp mặt của những người thân trong gia đình. Không cần một bữa tiệc quá cầu kỳ, chỉ những người thân yêu quây quần bên nhau cũng đủ để ngày đặc biệt của cô bé trở nên đáng nhớ.

Bé Lisa ới 3 tuổi đã biết làm điệu, muốn xinh như chị ba Anna

Bước sang tuổi mới, Lisa ngày càng ra dáng một cô bé điệu đà. Biết mình thích gì, cô bé còn khiến mẹ Thi phải lựa đi lựa lại mới tìm được một bộ váy công chúa đúng theo ý con gái. Khoác lên mình chiếc váy xinh xắn, Lisa chẳng khác nào một nàng công chúa nhỏ trong ngày sinh nhật.

Khoảnh khắc thấy chị ba Anna diện chiếc váy hồng xinh xắn, Lisa lập tức mê tít mắt rồi nằng nặc đòi được mặc giống chị. Mẹ Thi lựa cho cô bé bao nhiêu mẫu váy công chúa, Lisa vẫn nhất quyết lắc đầu không ưng.

Cuối cùng, cô công chúa nhỏ chỉ có một mong muốn rất rõ ràng: "Con muốn giống chị Na!" Sự đáng yêu và nhất quyết của Lisa khiến mẹ Thi cũng mất rất nhiều thời gian thuyết phục Lisa chọn chiếc váy khác diện trong ngày sinh nhật.

Đến mẹ Thi còn phải công nhận: "Lisa thì đã tròn 3 tuổi và bắt đầu bước vào buổi nhận biết nhiều và sẽ là tuổi gọi là khủng hoảng tuổi lên 3, cho nên mẹ cháu và ba cháu đang chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón chờ".

Cá tính là thế nhưng cô công chúa 3 tuổi lại có một khoảnh khắc khá đáng yêu khi bước ra trước mọi người. Lisa tỏ ra thẹn thùng, e ấp khi được anh hai Kubi và chị ba Anna ngắm nhìn. Vẻ ngại ngùng của cô bé khiến cả gia đình không khỏi thích thú.

Sinh nhật thì chắc chắn không thể thiếu quà và những lời chúc. Và lời chúc từ anh hai Kubi và chị ba Anna lại đặc biệt hơn cả. Thay vì chỉ dành cho em những lời ngọt ngào, hai anh chị tranh thủ "kể tội" cô em út bằng hàng loạt mong ước khiến cả nhà bật cười.

Anh hai Kubi gửi lời chúc đến cô em bé xíu nhưng nổi tiếng nghịch ngợm của gia đình: "Chúc Lisa tuổi mới xinh đẹp hơn, bớt cãi anh hai, bớt đánh mọi người trong gia đình hơn, bớt báo hơn, bớt đập đổ đồ trong gia đình hơn, bớt phá mọi người hơn. Và đặc biệt là nhớ ngoan hơn nha chứ báo quá".

Nghe những lời chúc này, ai cũng có thể hình dung phần nào tính cách tinh nghịch, hiếu động của cô bé út. Lisa tuy mới 3 tuổi nhưng đã trở thành "nhân vật quậy, báo nhất nhà". Chính sự hiếu động tinh nghịch của cô bé đã mang đến cho gia đình rất nhiều tiếng cười.

Trong khi đó, chị ba Anna lại dành cho em gái một lời chúc vừa nghiêm túc vừa đầy tình cảm, rất giống với tính cách điềm đạm của chị ba. "Chị chúc Lisa là càng ngày càng ngoan hơn. học giỏi hơn và đừng báo anh chị nữa. Mong là em sẽ yêu thương ba mẹ hơn và không có cãi lộn gì với anh chị nữa, chị mong em sẽ nói nhiều hơn và em sẽ tập nói tiếng Anh nhiều hơn".

Những lời chúc có phần "thực tế" của anh hai Kubi và chị ba Anna khiến sinh nhật Lisa trở nên vui nhộn và thú vị hơn. Đằng sau những câu "bớt cãi", "bớt đánh", "đừng báo cả nhà"... vẫn là tình cảm rất đáng yêu của hai anh chị dành cho cô em út lém lỉnh.

Tuổi lên 3 của Lisa vì thế không chỉ có chiếc váy công chúa, những món quà xinh xắn hay những lời chúc mừng. Đó còn là khoảnh khắc cả gia đình cùng nhìn lại cô em út bé bỏng ngày nào đang từng ngày lớn lên, biết điệu, biết làm nũng và ngày càng có cá tính riêng.

Một cô công chúa nhỏ xinh xắn, điệu đà nhưng cũng "quậy nhất nhà", Lisa chắc chắn sẽ còn mang đến cho gia đình Khánh Thi - Phan Hiển thật nhiều tiếng cười trong hành trình lớn khôn phía trước.