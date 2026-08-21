Lần đầu cùng ba Huy, mẹ Vân đi sự kiện: Mới 1 tuổi, bé Gạo đã dạn dĩ không sợ đông người, thì ra đều có lý do cả!

Mới đây, gia đình Ngô Thanh Vân - Huy Trần tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại một show thời trang. Nếu những lần trước, sự xuất hiện của cặp đôi đã đủ khiến người hâm mộ thích thú thì lần này, mọi ánh nhìn còn đổ dồn về một nhân vật đặc biệt: bé Gạo - con gái cưng của hai vợ chồng.

Bé Gạo diện váy công chúa xuất hiện cùng ba Huy Trần

Mới chỉ 1 tuổi, cô bé đã được ba mẹ cho xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc đời thường, từ những chuyến đi chơi, những lần khám phá thế giới xung quanh cho đến các video được ba mẹ ghi lại. Chính vì thế, khi lần đầu góp mặt tại một sự kiện thời trang đông người, bé Gạo lại khiến nhiều người bất ngờ bởi sự bình tĩnh và hợp tác.

Với nhiều em bé, việc lần đầu bước vào một không gian hoàn toàn xa lạ, lại có đông người và ánh đèn liên tục có thể khiến các bé khó chịu hoặc quấy khóc. Thế nhưng, bé Gạo dường như đã khá quen với việc được ba mẹ đưa đi nhiều nơi nên vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh, tự nhiên.





Lần đầu tiên mẹ bỉm Ngô Thanh Vân catwalk cùng ái nữ

Đặc biệt hơn cả, đây cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ với Ngô Thanh Vân khi nữ diễn viên lần đầu bước trên sàn catwalk với sự đồng hành của cô con gái nhỏ. Hai mẹ con cùng diện trang phục đỏ rực rỡ. Nếu mẹ Vân nổi bật với thần thái tự tin, thì bé Gạo lại gây thương nhớ bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu khi được mẹ bế trên tay.

Trước hàng nghìn khán giả cùng ánh đèn sân khấu, cô bé vẫn khá bình tĩnh. Không chỉ hợp tác cùng mẹ, bé Gạo còn khiến nhiều người bật cười vì biểu cảm tự nhiên, tò mò quan sát không gian xung quanh.

Khoảnh khắc mẹ Vân bế ái nữ sải bước trên sàn diễn nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn đặc biệt của sự kiện. Với Ngô Thanh Vân, đây hẳn cũng là một trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu tiên có cô con gái nhỏ đồng hành trong một dấu mốc đặc biệt như vậy.

Ba Huy và mẹ Vân cho ái nữ đi du lịch, khám phá thế giới xung quanh từ rất sớm

Sự dạn dĩ của bé Gạo có lẽ không phải tự nhiên mà có. Từ khi còn nhỏ, cô bé thường xuyên được ba Huy và mẹ Vân đưa đi chơi, trải nghiệm những không gian khác nhau và khám phá thế giới bên ngoài.

Hai vợ chồng cũng thường xuyên ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của con gái. Việc được tiếp xúc với nhiều môi trường, gặp gỡ nhiều người và đồng hành cùng ba mẹ trong các hoạt động thường ngày có thể đã giúp bé Gạo trở nên quen thuộc hơn với những không gian đông người.

Bởi vậy, thay vì bỡ ngỡ hay sợ hãi khi đứng trước hàng trăm người, cô bé vẫn có thể thoải mái ở bên ba mẹ và quan sát mọi thứ bằng ánh mắt đầy tò mò.

Ở tuổi lên 1, bé Gạo đã trở thành một trong những "nhân vật" được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm mỗi khi xuất hiện. Và với màn ra mắt tại show thời trang lần này, ái nữ nhà Ngô Thanh Vân - Huy Trần tiếp tục khiến dân tình thích thú bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng sự dạn dĩ hiếm thấy ở một em bé nhỏ tuổi.

Suốt tiệc thôi nôi, với rất nhìu người lạ mà bé Gạo cũng không hề mè nheo hay hờn khóc.

Có lẽ với ba Huy và mẹ Vân, điều quan trọng nhất không phải là việc con gái xuất hiện trước bao nhiêu ống kính, mà là để bé được lớn lên trong những trải nghiệm vui vẻ, tự nhiên và luôn có ba mẹ ở bên đồng hành.