Bố bỉm Huy Trần đăng ảnh so sánh với ái nữ, dân mạng cười ngất vì bé Gạo giống ba như đúc

Huy Trần khiến mạng xã hội được phen thích thú khi chia sẻ bức ảnh ghép giữa thời thơ ấu của mình và con gái đầu lòng - bé Gạo. Đặt hai tấm ảnh cạnh nhau, ông bố bỉm sữa hài hước gọi đây là màn so sánh giữa "Huy Trần hồi bé" và "Mini Huy Trần", khiến nhiều người không khỏi bật cười vì độ giống nhau gần như "sao y bản chính".

Không chỉ đăng ảnh, ông xã Ngô Thanh Vân còn dí dỏm chia sẻ: "Bình thường mọi người kêu giống Huy lắm, không tin cho đến khi bà xã sáng nay gửi ảnh này. Chứng nhận con bố Huy". Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số bình luận trêu đùa rằng bé Gạo đúng là "bản sao" của bố.

Điều khiến cư dân mạng thích thú hơn cả chính là phản ứng của Ngô Thanh Vân. Nữ diễn viên hài hước để lại bình luận: "Mình đẻ thuê mọi người ơi". Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ khiến phần bình luận rộn ràng tiếng cười. Nhiều khán giả cũng đồng tình với "đả nữ" khi cho rằng từ đôi mắt, khuôn mặt bầu bĩnh, chiếc mũi đến nụ cười của bé Gạo đều mang đậm nét của Huy Trần.

Bé Gạo là con gái đầu lòng của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, chào đời vào tháng 8/2025 sau hành trình nhiều năm mong con của cặp đôi. Sự xuất hiện của cô bé được xem là "trái ngọt" sau quãng thời gian hai vợ chồng kiên trì điều trị hiếm muộn và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Ngô Thanh Vân từng chia sẻ hành trình mang thai ở tuổi ngoài 40 không hề dễ dàng khi phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe, nhưng nhờ sự đồng hành của chồng, cô đã vượt qua tất cả để đón con gái khỏe mạnh.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, hành trình nuôi dạy bé Gạo cũng được nhiều phụ huynh quan tâm. Bước sang giai đoạn ăn dặm, Huy Trần - vốn là đầu bếp, trực tiếp chuẩn bị thực đơn và đầu tư đầy đủ các dụng cụ cần thiết để đồng hành cùng con.

Ông bố bỉm sữa nhiều lần chia sẻ niềm vui khi được tự tay nấu những bữa ăn đầu đời cho ái nữ, trong khi Ngô Thanh Vân dành thời gian nghiên cứu phương pháp nuôi dạy phù hợp.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân lựa chọn phương pháp ăn dặm tự chỉ huy (BLW) cho bé Gạo. Theo nữ diễn viên, điều quan trọng nhất không phải là con ăn được bao nhiêu mà là học cách kiên nhẫn chờ con tự khám phá thức ăn theo đúng nhịp phát triển của mình.

Mẹ Vân cho rằng hành trình này không có đúng hay sai, không nên ép hay so sánh trẻ với nhau mà cần tôn trọng sự khác biệt của mỗi em bé. Quan điểm nuôi dạy văn minh này nhận được nhiều sự đồng tình từ các bậc phụ huynh.

Huy Trần luôn đồng hành trong việc chăm con, từ nấu ăn, chuẩn bị đồ dùng đến đưa con đi chơi, trong khi Ngô Thanh Vân dành phần lớn thời gian cho gia đình sau khi lên chức mẹ. Hình ảnh tổ ấm hạnh phúc, gần gũi của cặp đôi vì thế luôn nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng.