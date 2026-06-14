Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đưa các con về nhà vườn 70 tỷ, tận hưởng mùa hè

Dịp nghỉ hè năm nay, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đã đưa các con trở về khu nhà vườn rộng lớn tại Đồng Nai để tận hưởng những ngày bình yên giữa thiên nhiên. Không gian xanh mát với cây cối, vườn trái cây và khoảng sân rộng trở thành nơi để các bé thoải mái vui chơi, đọc sách, khám phá thiên nhiên thay vì gắn bó với thiết bị điện tử.

Được biết, khu nhà vườn này có diện tích hàng nghìn mét vuông, từng được nhiều người ước tính giá trị vào khoảng 60-70 tỷ đồng. Đây cũng là nơi Trường Giang và Nhã Phương thường đưa các con trở về mỗi dịp cuối tuần hay kỳ nghỉ để tận hưởng cuộc sống gần gũi thiên nhiên, giúp các bé có tuổi thơ nhiều trải nghiệm bên cây cỏ, đất trời và những hoạt động ngoài trời.

Con gái giống mẹ, con trai giống ba như tạc, còn bám ba Giang không rời

Bên cạnh khung cảnh bình yên, điều khiến cư dân mạng chú ý nhất chính là diện mạo của hai nhóc tỳ Destiny và Hope. Con gái đầu lòng Destiny ngày càng ra dáng thiếu nữ với gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và nụ cười trong trẻo, được nhiều người ví như "thiên thần nhỏ". Nhiều ý kiến nhận xét cô bé thừa hưởng gần như trọn vẹn những đường nét xinh đẹp từ mẹ Nhã Phương.

Trong khi đó, bé Hope - con trai thứ hai, lại gây thích thú bởi ngoại hình giống hệt bố Trường Giang. Từ gương mặt, ánh mắt đến biểu cảm đều được nhận xét như "bản sao nhí" của nam danh hài. Những khoảnh khắc Hope vui đùa bên gia đình khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì sự đáng yêu và lém lỉnh của cậu bé.

Không chỉ giống bố về ngoại hình, Hope còn được cho là rất quấn ba. Trước đó, bé Destiny cũng nổi tiếng là cô con gái cực kỳ bám bố Trường Giang mỗi khi cả gia đình xuất hiện cùng nhau.

Giờ đây, đến lượt Hope cũng thường xuyên theo sát bố trong các hoạt động thường ngày, tạo nên nhiều khoảnh khắc gần gũi khiến khán giả thích thú. Hình ảnh hai anh em quấn quýt bên ba mẹ càng khiến tổ ấm của Trường Giang - Nhã Phương nhận được nhiều sự yêu mến.

Ông bố 3 con Trường Giang dạy con, chăm con cực khéo

Nhiều năm qua, Trường Giang cũng nhiều lần chia sẻ quan điểm nuôi dạy con theo hướng vừa yêu thương vừa nghiêm khắc. Nam nghệ sĩ luôn cố gắng dành nhiều thời gian cho gia đình, trực tiếp chăm sóc các con từ những việc nhỏ như chơi cùng, đọc sách, cắt tóc hay đưa con khám phá cuộc sống ngoài thiên nhiên. Anh mong các con lớn lên tự lập, biết yêu lao động và trân trọng những giá trị bình dị thay vì chỉ hưởng thụ cuộc sống đủ đầy.

Trường Giang nhiều lần thể hiện quan điểm nuôi dạy con theo hướng rèn tính tự lập ngay từ nhỏ. Trong một khoảnh khắc khi bé Hope mải chạy rồi vấp ngã, nam nghệ sĩ không vội bế con lên mà bình tĩnh đứng bên động viên để bé tự đứng dậy, đồng thời nhẹ nhàng nói: "Tại con chạy không để ý đấy chứ".

Cách xử lý vừa điềm tĩnh vừa nghiêm khắc này được nhiều người nhận xét giúp con học cách chịu trách nhiệm với hành động của mình, biết tự vượt qua những va vấp nhỏ thay vì quá phụ thuộc vào sự bao bọc của bố mẹ.

Chính cách nuôi dạy khéo léo nhưng vẫn giữ kỷ luật của Trường Giang và Nhã Phương nhận được nhiều lời khen từ khán giả, góp phần tạo nên hình ảnh một gia đình nghệ sĩ hạnh phúc, giản dị và đầy ấm áp.