Bé gái thản nhiên ném mạnh khiến chú mèo con liệt 2 chân sau: “Trẻ con biết gì đâu” có nên là cái cớ cho hành vi bạo lực?

Mạng xã hội những ngày gần đây lan truyền đoạn clip được cho là do chính phụ huynh đăng tải, ghi lại cảnh một bé gái khoảng 5–6 tuổi có hành vi bạo lực với một chú mèo con trong nhà khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo hình ảnh cắt từ camera trong gia đình, bé gái đang ngồi chơi trên giường cùng mèo con thì bất ngờ dùng tay ném mạnh con vật xuống nền nhà. Cú ném khá mạnh khiến chú mèo văng xa, nằm giãy giụa đau đớn. Ở những giây cuối clip, nhiều người cho rằng mèo con có dấu hiệu bị tổn thương nghiêm trọng ở phần thân dưới, thậm chí nghi bị liệt hai chân sau.

Sau khi đoạn video xuất hiện trên TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội khác, làn sóng tranh cãi nhanh chóng nổ ra. Một bộ phận người xem cho rằng đây chỉ là hành động bột phát của trẻ nhỏ, không nên “làm quá” vì “trẻ con biết gì đâu”. Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối gay gắt, cho rằng việc bình thường hóa hành vi bạo lực với động vật ở trẻ em là điều cực kỳ nguy hiểm.

“Trẻ con biết gì đâu” không phải là lý do để bỏ qua

Điều đáng nói ở đây không nằm ở việc đứa trẻ “ác” hay “hư”, mà nằm ở cách người lớn nhìn nhận và xử lý những hành vi như vậy.

Một đứa trẻ 5–6 tuổi có thể chưa hiểu đầy đủ khái niệm về đau đớn hay hậu quả lâu dài, nhưng hoàn toàn đã có khả năng nhận biết hành động nào khiến sinh vật khác sợ hãi, khóc, đau hoặc tổn thương. Nếu trẻ đánh bạn, kéo tóc em nhỏ hay giẫm đạp thú cưng, phản ứng đúng đắn của người lớn phải là dạy trẻ dừng lại, biết giới hạn và học cách đồng cảm chứ không phải cười cho qua hay xem đó là “nghịch cho vui”.

Nhiều chuyên gia tâm lý trẻ em từng cảnh báo rằng thái độ của gia đình trước những hành vi bạo lực nhỏ mới là yếu tố quyết định cách đứa trẻ hình thành nhân cách sau này.

Một đứa trẻ: ném mèo, đánh chó, bóp cổ gà, thích nhìn con vật đau đớn… không đồng nghĩa chắc chắn sẽ trở thành người xấu. Nhưng nếu liên tục không được uốn nắn, không được dạy về sự sống và lòng trắc ẩn, trẻ rất dễ hình thành tâm lý xem nỗi đau của sinh vật khác là điều bình thường.

Nguy hiểm nhất chính là phản ứng: “Nó còn nhỏ mà, biết gì đâu.”

Bởi câu nói ấy vô tình biến việc giáo dục thành thứ có thể trì hoãn.

Trẻ con có thật sự "không biết gì" không?

Nhiều gia đình hiện nay nuôi chó mèo nhưng lại chưa thực sự dạy con cách tôn trọng động vật. Không ít phụ huynh vẫn để trẻ: ôm siết thú cưng quá mức, đuổi đánh, kéo tai, kéo đuôi, ném hoặc trêu chọc động vật, trong khi người lớn đứng quay clip cười đùa cứ như thể con mình vừa làm ra được thành tích gì xuất sắc.

Khi người lớn không cho trẻ thấy được mức độ nghiêm trọng của vấn đề thì trong suy nghĩ của nhiều đứa trẻ, thú cưng lúc đó không còn là một sinh vật biết đau, mà chỉ giống món đồ chơi phản ứng được.

Đó là điều rất đáng lo.

Bởi lòng trắc ẩn không tự nhiên mà có. Nó được hình thành từ cách cha mẹ dạy con mỗi ngày: biết nhẹ tay với con vật nhỏ, biết xin lỗi khi làm đau người khác, biết dừng lại khi thấy sinh vật khác sợ hãi.

Điều cộng đồng cần không phải “ném đá” một đứa trẻ

Rõ ràng, đối tượng cần chịu trách nhiệm lớn nhất trong những câu chuyện như vậy vẫn là người lớn.

Một đứa trẻ chưa đủ nhận thức để tự hiểu hết hậu quả hành vi của mình. Nhưng người lớn thì có.

Điều đáng bàn không phải là tấn công hay gán nhãn độc ác cho một em bé, mà là: phụ huynh đã phản ứng thế nào sau sự việc? có can thiệp, dạy dỗ và giải thích cho con hay không? hay xem đây chỉ là một clip “hài hước”, “con nít nghịch thôi”?

Giống như trong clip này, phụ huynh của đứa trẻ thậm chí còn chèn thêm giọng cười cợt nhả? Người lớn không nhận thức được vấn đề đúng sai thì làm sao mong chờ dạy dỗ ra được 1 đứa trẻ tử tế!

Ranh giới giữa “nghịch dại” và “vô cảm với nỗi đau” được quyết định bởi chính cách người lớn giáo dục sau đó. Trẻ có thể sai, nhưng người lớn phải dạy.

Nếu ngay cả người lớn cũng "máu lạnh" thờ ơ với đau đớn, tổn thương của con vật thì đứa trẻ lớn lên trong môi trường đó sẽ chẳng thể nào phát triển một cách lành mạnh cho được.