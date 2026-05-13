Một bé gái 7 tháng tuổi ở Quảng Tây (Trung Quốc) liên tục ho kéo dài, sốt cao không dứt. Khi được đưa đi kiểm tra, các bác sĩ bàng hoàng phát hiện trong thực quản của bé có một chiếc ghim băng sắc nhọn đang ở trạng thái mở.

Theo thông tin từ bệnh viện, bé gái tên Khả Khả (tên đã thay đổi) bắt đầu xuất hiện triệu chứng ho dai dẳng từ cuối tháng 4. Gia đình đưa bé đến bệnh viện địa phương khám nhưng tình trạng không thuyên giảm, thậm chí bé còn sốt cao, tinh thần ngày càng mệt mỏi.

Trong quá trình chụp X-quang ngực, bác sĩ phát hiện một dị vật nằm trong trung thất và nghi ngờ bé đã nuốt phải vật kim loại. Ngay sau đó, em bé được chuyển gấp đến Bệnh viện Sản Nhi Khu tự trị Quảng Tây (Trung tâm Y tế trẻ em Quảng Tây) để cấp cứu.

Kết quả hình ảnh cho thấy một chiếc ghim băng kim loại đã mở hoàn toàn, mắc kẹt trong thực quản của bé. Các bác sĩ cho biết đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm vì niêm mạc thực quản của trẻ nhỏ rất mỏng manh, chỉ cần dị vật di chuyển hoặc va chạm nhẹ cũng có thể đâm thủng thực quản, gây nhiễm trùng lồng ngực và đe dọa tính mạng.

“Thời điểm nhập viện, bé đang sốt và tình trạng không ổn định” , bác sĩ Hà Tiểu Dận, Phó trưởng khoa Tiêu hóa của bệnh viện cho biết.

Đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng lên phương án phẫu thuật nội soi khẩn cấp. Để tránh chiếc ghim làm rách thực quản trong quá trình lấy ra, bác sĩ đã cẩn thận đẩy dị vật xuống dạ dày trước, sau đó dùng dụng cụ kẹp phần đầu nhọn và lấy ra ngoài an toàn. Toàn bộ ca can thiệp kéo dài khoảng 10 phút.

Sau phẫu thuật, sức khỏe của bé dần ổn định. Tuy nhiên, do thực quản có vết tổn thương nhỏ nên các bác sĩ phải đặt ống nuôi ăn để tránh thức ăn rò rỉ gây nhiễm trùng. Đến ngày 6/5, bé quay lại tái khám, thực quản đã hồi phục tốt và được rút ống ăn, trở lại ăn uống bình thường.

Các bác sĩ cho biết trẻ nhỏ trong giai đoạn này thường có thói quen đưa mọi thứ vào miệng để khám phá thế giới xung quanh, vì vậy việc nuốt dị vật là tai nạn khá phổ biến tại khoa cấp cứu nhi.

Những dị vật thường gặp gồm đồng xu, pin cúc áo, kẹp tóc, chi tiết nhỏ của đồ chơi… Tuy nhiên, trường hợp nuốt phải ghim băng đang mở như bé Khả Khả khá hiếm và nguy hiểm hơn nhiều.

Bác sĩ cũng cảnh báo phụ huynh tuyệt đối không tự ý móc họng hay ép trẻ nôn khi nghi ngờ nuốt dị vật, mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Đặc biệt, pin cúc áo được xem là một trong những dị vật nguy hiểm nhất. Khi bị nuốt vào cơ thể, pin có thể rò rỉ hóa chất và gây bỏng thực quản chỉ trong thời gian ngắn, thậm chí dẫn đến thủng thực quản. Nếu trẻ nuốt phải pin, phụ huynh cần đưa đi cấp cứu càng sớm càng tốt, đặc biệt trong “6 giờ vàng”.

Nguồn: Nanguo Morning Post