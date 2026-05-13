Mẹ hoảng sợ phát hiện người lạ liên tục nhắn tin, gọi điện vào đồng hồ định vị của con: “Chỉ vài câu hỏi tưởng vô hại cũng đủ khiến phụ huynh lạnh sống lưng”

Một bài chia sẻ của phụ huynh trên Facebook đang thu hút sự chú ý lớn khi kể lại trải nghiệm đáng sợ liên quan đến chiếc đồng hồ thông minh dành cho trẻ em.

Theo nội dung bài đăng, người mẹ cho biết trước nay chị luôn nghĩ đồng hồ trẻ em chỉ là thiết bị giúp phụ huynh tiện liên lạc, đưa đón con an toàn hơn. Tuy nhiên, sự việc xảy ra vào tối hôm trước đã khiến chị thực sự hoang mang.

Phát hiện 2 số lạ trong đồng hồ của con

Người mẹ kể rằng con gái đã lâu không đeo đồng hồ đi học. Tối hôm đó, linh tính khiến chị bảo con tìm đồng hồ để sạc dùng lại.

Trong lúc kiểm tra thiết bị trước khi đi ngủ, chị bất ngờ phát hiện trong đồng hồ xuất hiện 2 số điện thoại lạ.

Điều khiến chị “nổi da gà” là dòng đồng hồ này không cho trẻ tự lưu số. Muốn thêm liên hệ phải thông qua ứng dụng quản lý của phụ huynh.

Khi mở phần tin nhắn thoại, chị nghe thấy hàng loạt câu hỏi được gửi tới con mình như:

“Cậu tên gì?”; “Cậu mấy tuổi rồi?”; “Cậu học lớp mấy?”

May mắn là bé gái không trả lời bất kỳ tin nhắn nào.

Tuy nhiên, đúng lúc đó, một trong hai số điện thoại lạ bất ngờ gọi đến.

Người mẹ cho biết chị bắt máy nhưng không lên tiếng. Đầu dây bên kia lập tức nói chuyện rất tự nhiên như thể đang trò chuyện với một đứa trẻ quen biết:

“Cậu đang làm gì đấy?”; “Cậu học lớp mấy rồi?”; “Sao cậu không trả lời tớ?”

Quá sợ hãi, chị lập tức quát lớn thì người ở đầu dây bên kia đáp lại rằng họ đang ở Campuchia.

Điều khiến người mẹ càng hoảng loạn là sau khi bị tắt máy, đối phương tiếp tục gọi lại liên tục, khiến chị phải tắt nguồn đồng hồ ngay lập tức.

“Chỉ nghĩ đến việc nếu con mình ngây thơ trả lời thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa ”, người mẹ viết.

Đồng hồ trẻ em: Thiết bị an toàn hay “cánh cửa” lộ thông tin?

Bài chia sẻ nhanh chóng khiến nhiều phụ huynh đồng cảm và lo lắng. Không ít người cho biết từng gặp tình trạng tương tự như: Đồng hồ xuất hiện cuộc gọi lạ; Trẻ bị người không quen nhắn tin làm quen; Thiết bị tự động kết nối với số lạ; Trẻ vô tư cung cấp thông tin cá nhân...

Trong những năm gần đây, đồng hồ định vị trẻ em trở thành thiết bị phổ biến nhờ tính năng gọi điện, định vị GPS và liên lạc nhanh với phụ huynh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia công nghệ từng cảnh báo rằng một số dòng đồng hồ giá rẻ hoặc bảo mật kém có thể tồn tại lỗ hổng an ninh.

Nếu tài khoản quản lý bị lộ hoặc hệ thống bảo mật không chặt chẽ, người lạ hoàn toàn có khả năng kết nối vào thiết bị của trẻ.

Đáng lo hơn, trẻ nhỏ thường chưa đủ kỹ năng để nhận biết nguy cơ từ người lạ trên môi trường số. Chỉ vài câu hỏi tưởng chừng vô hại như tên tuổi, trường lớp hay lịch sinh hoạt cũng có thể trở thành dữ liệu để kẻ xấu khai thác.

Phụ huynh không nên chủ quan với thiết bị công nghệ trẻ em

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn số đối với trẻ nhỏ.

Nhiều cha mẹ thường kiểm soát điện thoại, mạng xã hội nhưng lại khá chủ quan với đồng hồ thông minh vì cho rằng đây chỉ là thiết bị “nghe gọi đơn giản”. Trong khi thực tế, nhiều mẫu đồng hồ hiện nay có kết nối internet, ghi âm, gửi tin nhắn thoại và chia sẻ vị trí theo thời gian thực.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên:

Thường xuyên kiểm tra danh bạ và lịch sử cuộc gọi trên thiết bị của con

Đặt mật khẩu mạnh cho ứng dụng quản lý đồng hồ

Chỉ sử dụng sản phẩm từ thương hiệu uy tín

Dạy trẻ tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ

Hướng dẫn con cách từ chối và báo ngay với bố mẹ khi nhận cuộc gọi bất thường

Trong thời đại công nghệ, nguy hiểm đôi khi không đến từ người lạ ngoài đường mà có thể xuất hiện ngay trong một thiết bị tưởng chừng vô hại trên cổ tay trẻ nhỏ.