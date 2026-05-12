Những biểu hiện “khí chất” riêng của con khi còn nhỏ có thể hé lộ tính cách tương lai

Một người bạn của tôi vừa sinh con gái đầu lòng. Hôm đến thăm, tôi thấy cô ấy đang vừa bế con vừa bất lực dỗ dành vì em bé khóc không ngừng. Bạn tôi than thở rằng con mới sinh nhưng đã rất “nóng tính”: đói một chút là khóc ré lên, chậm bú vài phút là mặt đỏ bừng vì tức.

Tôi bật cười và nói rằng đó chưa chắc là thói quen xấu, mà có thể chỉ là “khí chất” riêng của em bé. Thực tế, nhiều cha mẹ không để ý rằng từ khi còn đỏ hỏn, mỗi đứa trẻ đã bộc lộ phần nào tính cách bẩm sinh của mình thông qua những phản ứng rất nhỏ hàng ngày.

Có em bé "dễ nuôi", có em bé cực kỳ nhạy cảm

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy có những em bé sinh hoạt rất đều đặn: ăn ngủ đúng giờ, thức dậy thì nằm yên quan sát xung quanh, thay tã cũng ít quấy khóc. Những đứa trẻ này thường được gọi vui là “thiên thần nhỏ”, lớn lên đa phần có tính cách ổn định, dễ thích nghi và ít bị ảnh hưởng bởi những thay đổi nhỏ.

Ngược lại, có những em bé giống như “máy dò tín hiệu”, chỉ cần phòng có tiếng động lạ là giật mình, đổi môi trường là khó chịu, ngủ cũng phải có mẹ bên cạnh mới yên tâm. Dù thường bị nhận xét là “khó nuôi”, nhưng những em bé này lại có nội tâm nhạy cảm và khả năng cảm nhận cảm xúc rất mạnh.

Khi lớn lên, các bé thường tinh tế, biết quan sát tâm trạng người khác và có khả năng đồng cảm cao.

Những "nhà thám hiểm nhí" thường rất tò mò và tự tin

Cũng có những em bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Vừa thức là tay chân hoạt động liên tục, mới vài tháng đã cố lật người, thích khám phá mọi thứ xung quanh. Đồ chơi mới cầm chưa được bao lâu đã chuyển sang chú ý thứ khác.

Việc chăm sóc những em bé kiểu này thường khá vất vả, nhưng đổi lại, các bé thường có tính cách mạnh dạn, tò mò và thích thử thách. Khi trưởng thành, đây thường là những đứa trẻ tự tin, không dễ bỏ cuộc trước khó khăn.

Trong khi đó, những em bé trầm tính hơn lại thường có xu hướng quan sát kỹ lưỡng. Có bé chỉ chăm chú nhìn một chiếc lục lạc rất lâu, phản ứng với người lớn cũng chậm rãi và điềm tĩnh.

Dù đôi khi bị nhận xét là “chậm”, nhưng nhóm trẻ này thường có khả năng tập trung tốt, kiên nhẫn và phù hợp với những công việc cần sự tỉ mỉ sau này.

Điều cha mẹ cần làm không phải là "uốn" con theo khuôn mẫu

Theo nhiều chuyên gia tâm lý, mỗi em bé đều giống như một hạt giống mang đặc điểm riêng. Đứa trẻ khóc to, cá tính mạnh có thể lớn lên với sự kiên cường và quyết đoán. Những em bé thích bám mẹ đôi khi lại là người rất giỏi xây dựng các mối quan hệ tình cảm trong tương lai.

Vì vậy, thay vì chỉ nhìn những “tật xấu” khiến mình mệt mỏi, cha mẹ có thể thử đổi góc nhìn để hiểu con hơn.

Điều quan trọng trong giai đoạn đầu đời không phải là cố gắng “sửa” tính cách của trẻ, mà là chấp nhận sự khác biệt, đồng hành và định hướng phù hợp với nhịp phát triển tự nhiên của con.

Lần tới khi em bé quấy khóc hay “khó ở”, có lẽ đó không chỉ là một cơn mè nheo đơn thuần, mà còn là cách con đang âm thầm bộc lộ cá tính riêng của mình.