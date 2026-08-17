Trẻ có 3 bộ phận này “to”, báo hiệu bé thông minh, có phúc khí, hoàn toàn không phải là mê tín!

Hôm trước, tôi đưa con đi dạo ở khuôn viên khu chung cư thì gặp chị Trần hàng xóm đang bế đứa cháu nội mới đầy tháng ra sưởi nắng.

Bé con đang ngủ rất ngon, cái má tròn trịa. Dưới ánh nắng chiều, phần trán căng tròn ửng lên ánh sáng dịu nhẹ, trông như một quả trứng gà luộc vừa bóc vỏ.

Một người bà lớn tuổi bên cạnh ghé lại nhìn, cười hớn hở nói một câu: “Ôi, chị Trần ơi, bé này trán rộng cằm tròn (Thiên đình bảo mãn, địa các phương tròn), nhìn là biết ngay đứa trẻ có phúc, thông minh rồi.”

Chị Trần nhún nhường đáp: “Bác khéo khen quá.”

Trong mắt thế hệ trước, trẻ con có vài bộ phận trên cơ thể phát triển “to” thì đó là phúc khí, là thông minh, là sau này sẽ làm nên chuyện. Trước đây tôi cũng nghĩ đây là chuyện mê tín, nhưng từ khi tự tay nuôi con, đọc không ít sách nuôi dạy trẻ và các tài liệu khoa học về não bộ, tôi mới phát hiện ra có vài quan điểm trong đó thực sự đã được khoa học hiện đại lặng lẽ “chứng minh là đúng”.

Hôm nay, Mẹ Mọt Sách sẽ cùng chia sẻ với mọi người: Trẻ có 3 bộ phận này “to”, báo hiệu con thông minh, có phúc khí, hoàn toàn không phải là mê tín!

1. Trán to

Câu nói dân gian “Thượng đình/Thiên đình đầy đặn, hạ đình/Địa các tròn trịa”, nhìn dưới góc độ hiện đại thì thực ra khá thực tế.

Phần trán mà chúng ta thường nói tương ứng chính là vỏ não tiền trán (prefrontal cortex). Nơi này được các nhà khoa học thần kinh gọi là “vị thuyền trưởng” của bộ não. Nó quản lý những gì? Suy nghĩ, phán đoán, kiểm soát cảm xúc, quản lý hành vi – toàn bộ đều là các chức năng nhận thức cao cấp.

Lúc con trai của (Tiểu Mẫn) - cô bạn thân của tôi - còn nhỏ, trán bé rất nổi bật. Đưa con đi khám định kỳ, bác sĩ sờ vòng đầu liền bảo: “Không gian phát triển phần não trước của bé rất tốt đấy.” Sau này đi học, Tiểu Mẫn nhận ra con trai quả thực tập trung tốt hơn các bạn cùng lứa: lúc làm bài tập tự biết bấm giờ phân bổ thời gian, cảm xúc lại rất ổn định.

Kiến thức nhỏ: Trẻ có không gian phát triển vỏ não tiền trán tốt thường chiếm ưu thế về khả năng tập trung, tính tự giác và năng lực học tập. Trán đầy đặn thường có nghĩa là vùng não quan trọng này không bị chèn ép, có đủ không gian để phát triển.

Tuy nhiên, cha mẹ chúng ta cần tỉnh táo: Trán to ≠ Tuyệt đối thông minh.

Nếu vòng đầu to bất thường, hoặc tăng nhanh một cách đột ngột trong thời gian ngắn, cha mẹ phải cảnh giác với các vấn đề như não thủy. Đừng chỉ mải vui mừng, hãy đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay khi cần. Tóm lại một câu: Trán đầy đặn là điều tốt, nhưng phải xem sự phát triển tổng thể có cân đối hay không.

2. Tai to

Người xưa có câu “Tai to thì có phúc”! Cánh đây không lâu, tôi có đọc một tài liệu khoa học và thấy rất có lý.

Tài liệu đề cập rằng GS. Mustafin (Nga) qua nghiên cứu đã phát hiện ra kích thước tai có chút liên quan đến khả năng sáng tạo. Tai to có khả năng tiếp nhận chi tiết âm thanh tốt, nắm bắt được những thay đổi tinh tế về ngữ điệu và âm thanh môi trường. Đây là “nguồn dinh dưỡng” tuyệt vời cho ngôn ngữ và nhận thức.

Con gái của cô em họ tôi lúc mới sinh ra có đôi tai rất to, mềm mại và dày dặn. Ưu điểm của đôi tai to sớm thể hiện rõ: Hơn hai tuổi, khi người lớn trốn trong bếp nói nhỏ “Mua dâu tây hay anh đào cho nó nhỉ?”, cô bé ở ngoài phòng khách đã lập tức đáp lời: “Lấy cả hai ạ!”

Khả năng phân biệt âm thanh của bé cực nhạy. Ba tuổi đã có thể bắt chước tiếng các loài động vật sống động như thật; nhạc điệu trong bài hát thiếu nhi lệch một nốt là bé chỉ ra ngay tại chỗ; học nói cũng sớm hơn các bạn cùng lứa, diễn đạt vô cùng rõ ràng.

Dĩ nhiên, tai to chỉ là một yếu tố. Tôi cho rằng, muốn biến sự nhạy bén này thành trí thông minh thực sự thì phải dựa vào việc bạn trò chuyện với con mỗi ngày, đọc sách tranh cho con nghe và đưa con đi khám phá thế giới.

3. Bàn tay to

Có thể bạn sẽ hỏi: Bàn tay to thì liên quan gì đến thông minh? Liên quan rất lớn đấy. Chính xác mà nói, đó là vận động tinh của bàn tay phát triển tốt.

Vùng não quản lý vận động tinh và vùng não quản lý nhận thức có độ trùng khớp rất cao. Khi trẻ thực hiện các động tác như nhéo, cầm nắm, lắp ráp, lật mở, vẽ tranh... các tế bào thần kinh trên vỏ não đang kết nối mạng một cách mạnh mẽ. Có nghiên cứu chỉ ra trực tiếp rằng: Mức độ vận động tinh ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có mối quan hệ chặt chẽ với kết quả học tập sau khi nhập học.

Trước đây khi đưa bé lớn nhà tôi đi học lớp giáo dục sớm, cô giáo từng nói một câu rất trực diện: “Bàn tay chính là bộ não thứ hai của trẻ. Bàn tay cử động, bộ não sẽ phát triển.”

Bàn tay bé lớn nhà tôi không nhỏ. Từ bé đã thích tháo lắp đồ chơi, nặn đất nặn, lật góc sách. Sau này đi học, kỹ năng viết chữ và làm thủ công đều vững vàng hơn tôi tưởng tượng.

Người xưa nói “Tay to nắm được bảo vật”, hóa ra không phải là nắm tiền tài, mà là nắm giữ các đường truyền thần kinh. Một đôi tay dẫu có to đến mấy nhưng bạn không cho bé sờ, không cho nhéo, không cho tháo lắp thì mạng lưới thần kinh vận động tinh cũng không thể hình thành được.

Kết

Điều thực sự quyết định một đứa trẻ có thông minh, có phúc khí hay không vốn không nằm ở xương hay cơ bắp, mà nằm ở những việc nhỏ nhặt bạn cùng con làm mỗi ngày trong cuộc sống thường nhật:

Trán dù có đầy đặn đến đâu nhưng không có ai trò chuyện, không có ai đọc sách cùng thì vỏ não tiền trán cũng chẳng phát triển thành tài.

Tai dù có to đến mấy nhưng bị nhốt trong phòng yên tĩnh, không tiếp xúc với môi trường ngôn ngữ thì ưu thế thính giác cũng bị lãng phí.

Bàn tay dù có khéo léo đến đâu nhưng không cho con cơ hội xếp hình, cầm bút vẽ hay lật sách thì các kết nối thần kinh cũng sẽ bị mai một.

Vì vậy, trong quá trình trưởng thành của con, việc đồng hành cùng con làm tốt những việc nhỏ nhặt hàng ngày này mới là điều quan trọng hơn tất cả!