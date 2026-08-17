Làm sao để trả lời khi con hỏi: "Sao con không có ông bà nội?"

Một buổi tối, trên hội nhóm tâm sự dành cho các bà mẹ, bài đăng của một người mẹ trẻ đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận đồng cảm:

“Chiều nay lúc đi học về, con gái 6 tuổi của em ngơ ngác hỏi: ‘Mẹ ơi, sao các bạn ở lớp ai cũng được ông bà nội đón, còn con thì không có ông bà nội hả mẹ?’. Nghe con hỏi mà em bỗng thẫn thờ, chưa bao giờ em thấy khó xử như vậy khi đứng trước mặt con.

Vì những mâu thuẫn dai dẳng, bất hòa tích tụ từ nhiều năm trước giữa vợ chồng em và phía nhà nội, từ khi sinh ra đến nay con gần như chưa bao giờ được gặp hay bế bồng bởi ông bà. Em đứng khựng lại, không biết phải trả lời con thế nào cho đúng: Nói thật thì sợ gieo vào lòng con sự oán hận, mà dối lòng thì không biết phải giấu đến bao giờ…”

Câu chuyện ấy không phải là hiếm gặp. Giữa những mâm cơm gia đình sum họp hay những dịp lễ Tết, khi thấy bạn bè xung quanh được ông bà nội chiều chuộng, đứa trẻ sẽ vô thức đặt ra những câu hỏi ngây thơ như thế. Đối với những người làm cha làm mẹ đang gánh trên vai vết thương gia đình chưa lành, đây là một cú va chạm trực diện. Trả lời con làm sao để vừa trung thực, vừa không gieo rắc hận thù, lại bảo vệ được tâm hồn trong sáng của trẻ?

Khi Mâu Thuẫn Người Lớn Trở Thành Dấu Hỏi Của Trẻ Con

Sự rạn nứt giữa cha mẹ và phụ huynh bên nội có thể đến từ nhiều nguyên do: rào cản quan điểm, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, hay những tổn thương quá khứ không thể hàn gắn. Để giữ sự bình yên cho gia đình nhỏ, việc chọn cách giữ khoảng cách thường là giải pháp bất đắc dĩ.

Tuy nhiên, trẻ con chưa có lăng kính phức tạp của người lớn. Khi không nhận được lời giải thích rõ ràng, trẻ rất dễ rơi vào hai trạng thái tâm lý tiêu cực:

Tự trách bản thân: Trẻ tự hỏi liệu mình có làm điều gì sai khiến ông bà không yêu thương hay không muốn gặp mình.

Cảm giác thiếu hụt và mặc cảm: Trẻ cảm thấy gia đình mình "không trọn vẹn" so with bạn bè, từ đó sinh ra tâm lý hoang mang.

Nhiều cha mẹ chọn cách né tránh, nói dối rằng “ông bà đi xa”, hoặc tệ hơn là trút bỏ giận dữ bằng cách kể xấu ông bà nội trước mặt con. Đây đều là những cách xử lý gây tổn thương dài hạn cho sự phát triển nhân cách của trẻ.

Ứng Xử Văn Minh Và Dịu Dàng Với Tâm Hồn Trẻ

Để giải quyết bài toán ứng xử này, điều cốt lõi không nằm ở việc che đậy quá khứ, mà ở cách cha mẹ định hình câu chuyện bằng thái độ bao dung và tôn trọng con.

1. Tách Rời Mâu Thuẫn Người Lớn Khỏi Đứa Trẻ

Khẳng định đầu tiên và quan trọng nhất cha mẹ cần nói với con: “Chuyện này hoàn toàn không phải do lỗi của con”. Bạn cần giải thích ngắn gọn rằng đây là vấn đề quan điểm và mối quan hệ riêng giữa những người lớn với nhau, xảy ra từ trước khi con xuất hiện trên đời. Việc nhấn mạnh điều này giúp trẻ trút bỏ được gánh nặng tự trách.

2. Nguyên Tắc "Trung Thực Nhưng Không Trút Hận"

Hãy thừa nhận sự tồn tại của ông bà nội, nhưng thẳng thắn về khoảng cách hiện tại. Bạn không cần chi tiết hóa những rắc rối, chỉ cần gói gọn trong sự khác biệt về lối sống hoặc những hiểu lầm chưa thể hòa giải.

Với trẻ nhỏ (dưới 8 tuổi): Có thể trả lời nhẹ nhàng: “Mỗi gia đình đều có một cách sống khác nhau con ạ. Bố mẹ và ông bà nội có những chuyện chưa hiểu nhau, nên chọn sống riêng để mọi người đều cảm thấy thoải mái. Dù không gặp ông bà nội, con vẫn luôn có đầy đủ tình yêu thương từ bố mẹ và gia đình mình.”

Với trẻ lớn hơn (trên 8 tuổi): Bạn có thể chia sẻ sâu hơn một chút: “Người lớn đôi khi cũng có những mâu thuẫn rất khó giải quyết. Vì muốn giữ sự bình yên cho cả hai bên, việc giữ khoảng cách là lựa chọn tốt nhất lúc này. Đó là chuyện của người lớn, không làm thay đổi sự thật rằng con là một đứa trẻ đáng yêu và luôn được trân trọng.”

3. Chuyển Hướng Chú Ý Đến Những Kết Nối Hiện Có

Sau khi giải thích, hãy xoa dịu cảm xúc của trẻ bằng cách nhắc nhở về những tình yêu thương thực tế mà con đang nhận được mỗi ngày — từ cha mẹ, ông bà ngoại, cô chú hay những người thân thiết xung quanh. Trẻ cần hiểu rằng một "gia đình hạnh phúc" được định nghĩa bằng chất lượng yêu thương chứ không chỉ bằng số lượng thành viên.

4. Tôn Trọng Quyền Lựa Chọn Của Con Trong Tương Lai

Hãy để ngỏ một cánh cửa cho tương lai. Khi con lớn lên và đủ năng lực nhận thức, con có quyền tự tìm hiểu và quyết định mối quan hệ của riêng mình với ông bà nội. Thái độ cởi mở này giúp đứa trẻ không cảm bị ép buộc phải đứng về "phe" nào trong xung đột gia đình.

Sự trưởng thành của một đứa trẻ không phụ thuộc vào việc gia đình có hoàn hảo hay không, mà phụ thuộc vào việc trẻ được nuôi dưỡng trong một môi trường an toàn và trung thực đến mức nào. Khi cha mẹ biết cách khép lại những mâu thuẫn quá khứ bằng thái độ bình thản, đứa trẻ cũng sẽ học được bài học lớn về sự bao dung và biết trân trọng những yêu thương đang có ở hiện tại.