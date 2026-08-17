3 thói quen gây tổn hại nhất đến cảm xúc của trẻ: Bố mẹ đọc được rồi thì hãy dừng lại ngay!

Tác giả: Mẹ Mọt Sách - Chuyên gia về sự phát triển của bé, giáo dục mầm non, xây dựng nhân cách và mọi mối quan tâm của bạn trong việc nuôi dạy con cái.

Làm cha làm mẹ rồi mới hiểu, chẳng ai là không muốn con mình thành công, sau này sung sướng hơn đời mình. Thế nhưng, chính vì thương và lo quá hóa vội, chúng ta hay vô tình dùng lấy cái mác "muốn tốt cho con" để can thiệp, áp đặt và soi xét từng chút một.

Có 3 kiểu ứng xử rất phổ biến trong các gia đình nhưng lại cực kỳ tổn thương tâm lý của trẻ. Nếu thấy mình trong đó, bố mẹ nên dừng lại ngay nhé.

1. Khi Con Thất Bại Hoặc Bế Tắc: Chỉ Mắng Mỏ, Mỉa Mai Thay Vì Làm Chỗ Dựa

Bọn trẻ bây giờ áp lực hơn thời chúng ta ngày xưa rất nhiều. Ra đời rồi mới thấy thực tế khốc liệt: Lương thấp, áp lực lớn, cạnh tranh cao, làm quần quật mà thu nhập chẳng bao nhiêu. Việc con tạm thời chưa tìm được việc, hoặc xin nghỉ một thời gian để cân bằng lại không đồng nghĩa với việc con lười biếng hay mất chí tiến thủ.

Thế nhưng, nhiều bố mẹ không nhìn thấy sự hoang mang đó, chỉ nhìn thấy mỗi việc "chẳng làm ra tiền, suốt ngày ăn bám".

Lúc gặp khó khăn ngoài xã hội, lời gièm pha của người đời chẳng đáng sợ bằng việc chính bố mẹ ruột quay lưng đả kích mình. Khi con thất bại, điều con cần nhất không phải là những bài giáo huấn đạo lý, càng không phải những lời mỉa mai "đấy thấy chưa". Sự thấu hiểu và dang tay đón nhận của gia đình mới là điểm tựa duy nhất để con đứng dậy làm lại từ đầu.

2. Thói Quên So Sánh: Luôn Lấy Điểm Yếu Của Con So Với "Con Nhà Người Ta"

Đi học: "Xem con nhà người ta kìa, toàn điểm giỏi. Sao con nhà này học mãi không vào, chỉ suốt ngày chơi?"

Thi cử: "Người ta đậu trường này trường nọ, còn mày không cố thì chỉ có nước về quê chăn vịt!"

Đi làm: "Bằng tuổi mày người ta công danh sự nghiệp, vợ con ổn định rồi, nhìn lại mày xem?"

Những đứa trẻ lớn lên trong sự so sánh liên tục rất dễ rơi vào trạng thái tự ti, nhạy cảm và luôn tự phủ nhận bản thân. Sự so sánh của bố mẹ chưa bao giờ là động lực thúc đẩy, nó chỉ đang dập tắt dần sự tự tin vốn có của con mà thôi.

3. Hạ Thấp Con Trước Mặt Người Ngoài: Coi Thường Tự Trọng Của Trẻ

Nhiều người hay nhầm tưởng việc "chê con" trước mặt khách hay họ hàng là sự khiêm tốn hoặc một cách "nhắc nhở nhẹ nhàng". Thực chất, đây lại là hành vi chạm vào lòng tự trọng của con đau đớn nhất.

Nhiều bố mẹ hễ gặp người quen là bắt đầu kể xấu con: Nó lười lắm, chẳng biết làm gì, ương bướng lắm... Lòng tự trọng của trẻ nhỏ lẫn người lớn đều rất mong mỏng. Việc bị bêu xấu công khai sẽ khiến con thu mình lại, trở nên nhút nhát, thậm chí nảy sinh tâm lý đề phòng và chán ghét chính gia đình mình.

Bố Mẹ Tinh Tế Thường Sẽ Làm Gì?

Khi con chới với – Làm hậu phương, đừng làm giám thị: Bớt trách mắng, tăng bao dung. Lắng nghe cảm xúc của con trước khi thúc ép con phải chạy tiếp.

Ngừng so sánh – Học cách nhìn thấy điểm sáng của con: Mỗi đứa trẻ có một múi giờ phát triển riêng. Bố mẹ chấp nhận sự bình thường của con, con mới có thể tự tin tỏa sáng theo cách của chính mình.

Bảo vệ con bên ngoài, dạy dỗ con bên trong: "Sử công khai, dạy tư nhân". Ra ngoài hãy che chở và tôn trọng con; có gì chưa đúng, về nhà đóng cửa bảo nhau một cách nhẹ nhàng.

Một mối quan hệ cha mẹ - con cái lành mạnh không phải là sự áp đặt từ trên xuống, mà là sự thấu hiểu và bao dung từ cả hai phía. Đứa trẻ lớn lên trong sự tôn trọng và yêu thương dịu dàng mới có thể trở thành một người tự tin, rực rỡ và sống có trách nhiệm với bản thân.\

Nguồn: Sohu