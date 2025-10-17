Bé gái 13 tuổi tử vong sau 7 ngày mắc cúm mùa

Theo truyền thông Hồng Kông (Trung Quốc), bé gái vốn có sức khỏe tốt. Ngày 5/10, em bắt đầu bị sốt, ho, đau họng và sổ mũi, những triệu chứng cúm thường gặp. Tuy nhiên, các biểu hiện không giảm bớt mà ngày 9/10, em bất ngờ ngất xỉu tại nhà. Gia đình lập tức đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hoàng tử xứ Wales, sau đó chuyển ngay sang Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhi đồng Hồng Kông.

Kết quả xét nghiệm dịch mũi họng cho thấy bé nhiễm virus cúm B và đã xuất hiện biến chứng viêm não, viêm cơ tim và sốc nhiễm trùng. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tình trạng bệnh liên tục xấu đi và bệnh nhi qua đời vào ngày 12/10.

Được biết, người thân sống cùng chưa có biểu hiện bệnh. Ba bạn học cùng lớp từng bị sốt nhẹ và ho trong khoảng thời gian từ 3-9/10, nhưng đều không phải nhập viện.

Cúm mùa nguy hiểm hơn cảm lạnh, đừng chủ quan!

Theo Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông (Trung Quốc), cúm mùa là bệnh đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra. Virus cúm có ba loại chính: A, B và C.

- Cúm A: có thể lây giữa người và động vật (như chim, heo), dễ đột biến thành chủng mới như H1N1, H3N2, gây đại dịch toàn cầu.

- Cúm B: chỉ lây ở người, tiến triển chậm hơn, ít gây đại dịch nhưng vẫn có thể tạo ra các đợt bùng phát mạnh vào mùa đông.

- Cúm C: triệu chứng nhẹ, giống cảm thông thường, ít nguy hiểm.

Cách nhận biết cúm B và khi nào nên đi khám

Cúm B thường ủ bệnh 1-4 ngày, lây lan trước cả khi có triệu chứng. Các biểu hiện thường gặp gồm:

- Sốt cao trên 38 độ C;

- Đau đầu, đau cơ, mệt mỏi rã rời;

- Ho khan, đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi;

- Ớn lạnh, đổ mồ hôi, chán ăn;

- Trẻ nhỏ đôi khi có thêm buồn nôn, nôn hoặc đau bụng.

Thông thường, bệnh sẽ giảm sau 5-7 ngày, nhưng trẻ nhỏ, người già hoặc người có bệnh nền có thể gặp biến chứng nặng như viêm phổi, viêm não hoặc suy hô hấp. Nếu trẻ sốt cao kéo dài, khó thở, mệt lả, nôn liên tục hoặc lơ mơ, phải đưa đi viện ngay.

4 khuyến cáo quan trọng giúp phòng ngừa cúm mùa

- Tiêm vaccine cúm mỗi năm nên thực hiện trước mùa dịch (cuối thu), để có kháng thể bảo vệ sau 2 tuần.

- Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ nhà cửa thông thoáng.

- Hạn chế lây lan, khi có triệu chứng, nghỉ học hoặc nghỉ làm, tránh tiếp xúc gần với người khác.

- Tăng cường sức đề kháng, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, vận động nhẹ, tránh thức khuya và stress.

