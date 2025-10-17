Sản phụ sinh mổ có nguy cơ đau đớn và rối loạn giấc ngủ cao hơn sản phụ sinh thường

Một nghiên cứu mới cho thấy, phụ nữ sinh mổ có khả năng gặp phải cơn đau nghiêm trọng và rối loạn giấc ngủ sau sinh ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày cao hơn đáng kể so với những người sinh thường.

Kết quả này được công bố bởi nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Moe Takenoshita tại Trường Y Đại học Stanford (Mỹ), trong Hội nghị thường niên của Hiệp hội Gây mê Hoa Kỳ năm 2025 (Anesthesiology 2025).

Tiến sĩ Takenoshita cho biết:

“Giấc ngủ sau sinh thường bị xem nhẹ, nhưng thực tế lại đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của người mẹ. Đặc biệt, sinh mổ làm tăng nguy cơ đau đớn dữ dội và rối loạn giấc ngủ, từ đó có thể dẫn đến trầm cảm sau sinh, suy giảm trí nhớ – khả năng tập trung, mệt mỏi và cản trở sự gắn kết giữa mẹ và con.”

Kết quả nghiên cứu cụ thể

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 41 sản phụ về tình trạng đau và giấc ngủ sau sinh:

24 người sinh thường

11 người sinh mổ theo kế hoạch

6 người sinh mổ khẩn cấp

Kết quả cho thấy:

Hơn 2/3 phụ nữ sinh mổ than phiền về cơn đau nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh hoạt và giấc ngủ.

Trong khi đó, chỉ khoảng 8% phụ nữ sinh thường gặp phải tình trạng tương tự.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhóm nghiên cứu còn phân tích dữ liệu bảo hiểm của 1,5 triệu phụ nữ sinh con từ năm 2008 đến 2021, và nhận thấy:

Phụ nữ sinh mổ có nguy cơ mắc các rối loạn giấc ngủ (mất ngủ, ngủ không sâu, ngưng thở khi ngủ...) trong vòng 1 năm sau sinh cao hơn 16% so với phụ nữ sinh thường.

Cần chú trọng kiểm soát cơn đau và cải thiện giấc ngủ

Tiến sĩ Takenoshita nhấn mạnh:

“Việc kiểm soát cơn đau trong quá trình hồi phục sau sinh mổ là vô cùng quan trọng. Nếu cơn đau không được kiểm soát tốt, chất lượng giấc ngủ sẽ càng giảm sút.”

Bà cũng gợi ý một số biện pháp giúp cải thiện giấc ngủ cho các mẹ sau sinh:

Duy trì vận động nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng.

Nghỉ ngơi hoặc ngủ cùng bé khi có thể.

Hạn chế caffeine và đồ uống có cồn.

Tắm nước ấm hoặc hít thở sâu trước khi đi ngủ.

Hiện nay, tỷ lệ sinh mổ đang có xu hướng tăng trên toàn cầu:

Tại Mỹ, khoảng 1/3 tổng số ca sinh là sinh mổ.

Tại Anh, 1/4 phụ nữ sinh con bằng phương pháp này.

Nguyên nhân chủ yếu do tỷ lệ béo phì tăng, độ tuổi sinh con muộn hơn, và sự thay đổi trong tiêu chuẩn sản khoa hiện đại.

Tổng kết

Nghiên cứu mới từ Đại học Stanford một lần nữa nhấn mạnh rằng, sinh mổ không chỉ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục thể chất mà còn tác động mạnh đến sức khỏe tinh thần của người mẹ, đặc biệt là chất lượng giấc ngủ – yếu tố then chốt giúp phục hồi và nuôi dưỡng con tốt hơn.

