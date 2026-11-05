Bé gái 10 tuổi cao 1,82m thường bị nhầm là giáo viên: Mỗi tháng tăng 1cm, gia đình tiết lộ luôn cho con làm 3 việc

Người cha cho biết con có lợi thế di truyền từ bố mẹ, đồng thời duy trì những thói quen sinh hoạt khoa học từ nhỏ. Câu chuyện cũng đặt ra câu hỏi: Điều gì thực sự quyết định chiều cao của trẻ và cha mẹ cần làm gì để hỗ trợ con phát triển thể chất khỏe mạnh?

Bé gái 10 tuổi cao 1,82m, thường bị học sinh lớp dưới nhầm là giáo viên

Theo truyền thông Trung Quốc, Khương Khương, một bé gái 10 tuổi sống tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội bởi chiều cao đặc biệt nổi bật.

Trong lần đo gần nhất vào đầu tháng 11/2026, cô bé đạt chiều cao 1,82m. Theo chia sẻ của ông Khương, cha của em, con gái vốn cao hơn đáng kể so với các bạn cùng trang lứa ngay từ khi còn nhỏ.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng chiều cao của Khương Khương tăng nhanh trong năm nay. Người cha cho biết, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, con bước vào giai đoạn phát triển mạnh. Từ tháng 3 đến đầu tháng 11, chiều cao của em tăng khoảng 10cm.

Trong một lần chia sẻ trước đó, ông Khương cho biết ngày 19/7, con gái cao 177cm. Như vậy, chỉ trong khoảng hơn 3 tháng tiếp theo, cô bé đã tăng thêm khoảng 5cm.

Chiều cao vượt trội khiến Khương Khương đôi khi gặp những tình huống khá đặc biệt trong cuộc sống. Cô bé từng bị các học sinh lớp dưới mới nhập học nhầm là giáo viên. Việc lựa chọn quần áo, đặc biệt là quần dài có kích cỡ phù hợp, cũng không dễ dàng.

Ông Khương cho biết bản thân cao 183cm, trong khi vợ cao 178cm. Vì vậy, gia đình cho rằng yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chiều cao của con gái.

Gia đình cũng từng đưa Khương Khương đi kiểm tra tuổi xương nhiều lần. Theo lời người cha, các kết quả dự đoán đều cho thấy chiều cao khi trưởng thành của cô bé có thể vượt 190cm.

Hiện Khương Khương đang tập luyện bóng chuyền. Ông Khương chia sẻ, chiều cao mà gia đình kỳ vọng ở con là khoảng 195-198cm và hy vọng em không vượt quá mức này.

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Theo ông Khương, ngoài lợi thế di truyền từ bố mẹ, những thói quen sinh hoạt được duy trì từ nhỏ cũng là điều gia đình đặc biệt chú trọng.

Thứ nhất, duy trì giờ giấc ngủ nghỉ hợp lý

Từ khi còn nhỏ, Khương Khương đã có thói quen lên giường vào khoảng 21h và thường ngủ khá ngon. Gia đình cố gắng duy trì lịch sinh hoạt ổn định, giúp con có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ.

Thứ hai, chú trọng chế độ dinh dưỡng

Trong bữa ăn hằng ngày, người cha hạn chế cho con sử dụng quá nhiều đồ ngọt, đồng thời khuyến khích bổ sung các thực phẩm như thịt, trứng và sữa.

Đây là những thực phẩm cung cấp protein cùng nhiều dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển thể chất. Gia đình cũng chú trọng duy trì chế độ ăn uống đa dạng thay vì chỉ tập trung vào một nhóm thực phẩm.

Thứ ba, khuyến khích vận động và sinh hoạt ngoài trời

Bên cạnh dinh dưỡng và giấc ngủ, gia đình quan tâm đến hoạt động thể chất của con. Hiện Khương Khương đang tập luyện bóng chuyền, vừa rèn luyện thể lực vừa phát triển các kỹ năng vận động.

Người cha cũng cho rằng trẻ cần được duy trì cân nặng phù hợp với độ tuổi và tình trạng phát triển, tránh để tình trạng thừa cân, béo phì ảnh hưởng đến sức khỏe.

Giai đoạn tăng trưởng chiều cao nhanh ở trẻ diễn ra khi nào?

Theo các chuyên gia nhi khoa, chiều cao của trẻ chịu ảnh hưởng đồng thời từ yếu tố di truyền và môi trường sống. Trong đó, di truyền quyết định phần lớn tiềm năng chiều cao, còn dinh dưỡng, giấc ngủ, vận động và tình trạng sức khỏe có thể tác động đến quá trình trẻ đạt được tiềm năng đó.

Thông thường, trẻ trải qua những giai đoạn tăng trưởng nhanh, đặc biệt là trong những năm đầu đời và giai đoạn dậy thì.

Trong tuổi dậy thì, sự phối hợp của hormone tăng trưởng và hormone sinh dục thúc đẩy quá trình phát triển xương, khiến chiều cao có thể tăng nhanh trong một khoảng thời gian nhất định.

Thời điểm bắt đầu dậy thì ở mỗi trẻ không giống nhau. Bé gái thường bước vào giai đoạn này sớm hơn bé trai, nhưng tốc độ tăng trưởng và thời gian kéo dài cũng có sự khác biệt đáng kể giữa từng cá nhân.

Theo số liệu được các bác sĩ Trung Quốc chia sẻ trên truyền thông, ở giai đoạn tăng trưởng mạnh của tuổi dậy thì, trẻ có thể tăng khoảng 7-12cm mỗi năm. Tuy nhiên, đây không phải mức tăng trưởng áp dụng cho tất cả trẻ em.

Trường hợp Khương Khương tăng khoảng 1cm mỗi tháng là một ví dụ đáng chú ý, nhưng không nên xem đây là tốc độ tăng trưởng mà mọi trẻ cần đạt được.

Muốn con phát triển chiều cao khỏe mạnh, cha mẹ cần chú ý điều gì?

Các khuyến nghị về sức khỏe nhi khoa của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) cho thấy, để đánh giá tiềm năng chiều cao của trẻ, cần xem xét nhiều yếu tố chứ không chỉ dựa vào chiều cao hiện tại.

1. Dinh dưỡng cân bằng, không ép trẻ ăn quá nhiều

Protein, canxi, vitamin D cùng nhiều vitamin và khoáng chất khác đều cần thiết cho sự phát triển của xương và cơ thể. Cha mẹ có thể xây dựng thực đơn đa dạng với sữa và chế phẩm từ sữa, trứng, cá, thịt nạc, các loại đậu, rau xanh và trái cây.

Điều quan trọng là bảo đảm trẻ được cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất theo nhu cầu phát triển, hạn chế tình trạng ăn uống mất cân đối, thường xuyên sử dụng đồ uống nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn. Không nên cho trẻ sử dụng các sản phẩm quảng cáo tăng chiều cao khi chưa có chỉ định chuyên môn.

2. Duy trì giấc ngủ đầy đủ, giờ giấc ổn định

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với sức khỏe thể chất và quá trình phát triển của trẻ. Hormone tăng trưởng được cơ thể tiết ra theo nhịp sinh học, trong đó có những thời điểm liên quan đến giấc ngủ.

Vì vậy, cha mẹ nên xây dựng lịch sinh hoạt phù hợp với độ tuổi, hạn chế để trẻ thức khuya thường xuyên và bảo đảm thời lượng ngủ theo khuyến nghị. Với trẻ từ 6-12 tuổi, khuyến nghị chung là ngủ 9-12 giờ mỗi ngày.

3. Khuyến khích trẻ vận động thường xuyên

Các hoạt động thể chất như chạy bộ, bơi lội, đạp xe, chơi bóng chuyền, bóng rổ hoặc nhảy dây giúp trẻ phát triển sức khỏe tim mạch, cơ bắp và hệ xương.

Vận động không phải phương pháp làm xương dài ra tức thì, nhưng là một phần quan trọng của quá trình phát triển thể chất toàn diện. Cha mẹ nên tạo điều kiện để trẻ được vui chơi, vận động phù hợp với thể trạng, tránh ép con tập luyện quá sức chỉ vì mục tiêu chiều cao.

4. Theo dõi biểu đồ tăng trưởng, không chỉ nhìn vào con số chiều cao

Đây là điều nhiều phụ huynh dễ bỏ qua. Một lần đo chiều cao không đủ để đánh giá trẻ có phát triển bình thường hay không.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), biểu đồ tăng trưởng là công cụ giúp theo dõi chiều cao, cân nặng và chỉ số BMI theo độ tuổi, giới tính. Các chỉ số cần được đánh giá qua nhiều lần đo để nhận diện xu hướng phát triển của trẻ.

Nếu trẻ tăng chiều cao quá nhanh, chậm tăng trưởng bất thường hoặc có dấu hiệu dậy thì sớm, cha mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế để được thăm khám.

5. Giữ môi trường sống tích cực, tránh tạo áp lực về ngoại hình

Chiều cao không phải thước đo duy nhất phản ánh sức khỏe hay sự phát triển của trẻ. Cha mẹ không nên liên tục so sánh con với bạn bè, đặt mục tiêu chiều cao cứng nhắc hoặc khiến trẻ cảm thấy áp lực vì vóc dáng. Điều quan trọng nhất là giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, tự tin và thoải mái với cơ thể mình.

(Nguồn: HK01)