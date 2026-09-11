Hotmom Trang Lacci kể hành trình sinh con lần 2 vẻn vẹn 30 phút, khoảnh khắc anh trai 6 tuổi lần đầu gặp em bé khiến ai cũng tan chảy

Gia đình hotmom Trang Lacci - Hoàng Trox (kênh TikTok @Trox & Lacci) vừa chính thức đón thêm thành viên mới khi bé Leon chào đời khỏe mạnh, khép lại hành trình mang thai lần hai của hotmom Trang Lacci. Nếu lần đầu làm mẹ đã là một dấu mốc đáng nhớ thì lần này, hành trình đi sinh của Lacci lại khiến chính cô cũng phải bất ngờ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Mẹ bầu Trang Lacci sinh lần 2, sinh thường không tiêm gây mê hay gây tê, 30 phút đã đón con chào đời

Theo chia sẻ của hotmom Trang Lacci, buổi sáng ngày sinh, cô bắt đầu cảm nhận những cơn đau âm ỉ và vẫn còn phân vân không biết đó đã phải dấu hiệu chuyển dạ thật hay chưa. Càng về sau, cơn đau càng rõ rệt, lúc này cô mới gọi chồng dậy để chuẩn bị đến viện.

"Mình vẫn đùng đỉnh lắm vẫn ngồi makeup vẫn kịp ôm anh trai Sóc rồi mới xuống xe đi viện. Khi mình vào trong xe thì bắt đầu 2-3 phút một lần, may mà em bé lại chọn đúng sáng chủ nhật đường vắng tanh nên phi một mạch tới viện luôn. Đến viện thì mình được đưa vào phòng cấp cứu trong lúc này mọi người vẫn rất là bình tĩnh, còn Trang thì thấy đau dữ rồi, cũng nghĩ là chắc chắn là kịp tiêm giảm đau" - hotmom chia sẻ.

Thế nhưng kết quả kiểm tra khiến tất cả phải thay đổi kế hoạch: cô đã mở 4-5 phân và được đưa thẳng lên phòng sinh. Bác sĩ dự định gây tê cho mẹ nhưng em bé dường như đã quá sốt ruột để gặp mẹ. Cuối cùng, Lacci không kịp gây tê mà bước vào cuộc sinh thường hoàn toàn tỉnh táo.

"Đợi bác sĩ gây tê nhưng không kịp nữa rồi. Tại vì lúc đấy em bé quá muốn ra rồi. Trời ơi mọi người phải nhìn cái mặt của Trang lúc mà mọi người bảo không kịp tiêm gây mê và đẻ thường không gây tê, rén quá trời luôn. Và đúng nghĩa chỉ khoảng 20-30 phút sau khi vào viện là chúng mình đã gặp em bé Leon. Nhưng trộm phía tất cả diễn ra nhanh. Đến mức chưa kịp hoàn hôn thì em bé đã nằm trên người mình rồi".

Một hành trình vượt cạn nhanh đến mức chính người trong cuộc cũng phải ngỡ ngàng. Đặc biệt, sau khi sinh xong, Lacci cho biết cô hồi phục khá nhẹ nhàng vì không phải gây mê, gây tê hay trải qua ca mổ. Vừa sinh xong, mẹ bỉm đã nhanh chóng tươi tỉnh trở lại như chưa từng trải qua màn vượt cạn đầy hồi hộp.

Khoảnh khắc anh cả Sóc gặp em trai sau 9 tháng chờ đợi

Nhưng có lẽ một trong những khoảnh khắc khiến người xem tan chảy nhất lại là lúc bé Sóc chính thức gặp em trai Leon. Từ một cậu bé 6 tuổi chờ đợi em suốt 9 tháng, Sóc nay đã chính thức lên chức anh cả. Cậu bé hào hứng, liên tục hỏi đủ thứ về em, rồi nhẹ nhàng bế và thơm em.

Khoảnh khắc ấy cho thấy một sự thay đổi rất lớn trong gia đình nhỏ: Từ nay, Sóc không còn là em bé duy nhất trong nhà, mà đã có thêm một người em để yêu thương, chăm sóc và đồng hành.

Sau tất cả, hành trình sinh con lần hai của Lacci đã khép lại theo cách không thể "trộm vía" hơn: Mẹ khỏe, em bé khỏe, ca sinh diễn ra nhanh chóng và cả gia đình được ở cạnh nhau trong những ngày đầu tiên Leon chào đời.

"Được cái đẻ xong thì nhẹ nhàng lắm luôn, vì không phải gây mê, gây tê hoặc là mổ gì hết nên là xong một cái là Trang lại tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy là hành trình đi đẻ lần hai của Trang đã khép lại một cách trọn vẹn.

Một ca đẻ nhanh tới mức chính mình cũng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nên là các mẹ ai muốn lấy vía thì trang nhà vía cho nha. Được cái trộn vía mẹ khỏe, em bé khỏe cả nhà được ở cạnh nhau những ngày đầu tiên".

Một lần vượt cạn nhanh đến mức mẹ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã được ôm con trong vòng tay. Và có lẽ vì thế, lời "xin vía" của Lacci dành cho các mẹ cũng khiến câu chuyện này càng thêm đáng yêu: "Một ca đẻ nhanh tới mức chính Trang cũng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nên là các mẹ, ai muốn lấy vía thì Trang nhà vía cho nha".



