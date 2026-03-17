Bé 3 tuổi chảy mủ tai sau cảm cúm, bác sĩ cảnh báo: Bệnh quen thuộc nhưng dễ bị bỏ sót

Một trường hợp trẻ nhỏ bị biến chứng sau cảm cúm mới đây đã thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh, khi những biểu hiện ban đầu rất nhẹ nhưng hậu quả lại không hề đơn giản.

Theo chia sẻ, vào khoảng 2 giờ sáng, bé trai 3 tuổi bất ngờ tỉnh giấc, quấy khóc và liên tục ôm tai kêu đau. Khi kiểm tra, gia đình phát hiện trong tai bé có dịch vàng, dính chảy ra ngoài, nên lập tức đưa trẻ đến bệnh viện.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán: trẻ bị viêm tai giữa cấp, màng nhĩ đã thủng. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến thính lực.

Điều đáng nói, trước đó vài ngày, trẻ chỉ có biểu hiện sổ mũi nhẹ, không sốt, không ho, sinh hoạt gần như bình thường. Chính vì vậy, gia đình không nghĩ bệnh có thể tiến triển nhanh và nghiêm trọng như vậy.

Viêm tai giữa – biến chứng thường gặp sau cảm cúm ở trẻ nhỏ

Theo các bác sĩ chuyên khoa, viêm tai giữa là bệnh lý khá phổ biến ở trẻ em, đặc biệt sau các đợt nhiễm trùng đường hô hấp trên như cảm cúm.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ cấu tạo vòi nhĩ ở trẻ nhỏ. So với người lớn, vòi nhĩ của trẻ ngắn, rộng và nằm ngang hơn, tạo điều kiện thuận lợi để vi khuẩn từ mũi họng di chuyển lên tai giữa.

Khi trẻ bị cảm, dịch mũi tăng lên, kết hợp với tình trạng viêm khiến vòi nhĩ bị tắc nghẽn, tạo môi trường ứ đọng. Đây là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển và gây viêm.

Ngoài cảm cúm, một số bệnh lý tai – mũi – họng như viêm mũi, viêm xoang, viêm amidan, VA phì đại… cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc viêm tai giữa.

Triệu chứng dễ nhầm lẫn, đặc biệt ở trẻ nhỏ

Viêm tai giữa là bệnh dễ bị bỏ sót do triệu chứng ban đầu không rõ ràng.

Ở trẻ lớn, dấu hiệu thường là đau tai, ù tai, nghe kém. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, biểu hiện thường chỉ là:

Quấy khóc, đặc biệt về đêm Dụi tai, gãi tai, lắc đầu Kém phản ứng khi được gọi Chán ăn, mệt mỏi

Trong nhiều trường hợp, khi màng nhĩ bị thủng, dịch sẽ chảy ra ngoài tai, lúc này cơn đau có thể giảm, khiến phụ huynh lầm tưởng trẻ đã đỡ bệnh.

Tuy nhiên, đây lại là dấu hiệu cho thấy bệnh đã tiến triển nặng hơn.

Nguy cơ ảnh hưởng thính lực nếu phát hiện muộn

Các chuyên gia cảnh báo, viêm tai giữa nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến suy giảm thính lực tạm thời hoặc lâu dài.

Trẻ có thể nghe kém do tai giữa chứa dịch, ảnh hưởng đến khả năng truyền âm. Nếu tình trạng kéo dài hoặc tái phát nhiều lần, nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ là rất lớn.

Cách phòng ngừa viêm tai giữa ở trẻ

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, phụ huynh cần lưu ý:

Tăng cường sức đề kháng cho trẻ thông qua dinh dưỡng và vận động

Tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo

Điều trị dứt điểm các bệnh lý tai – mũi – họng

Giữ vệ sinh mũi họng cho trẻ

Đặc biệt, cần hướng dẫn trẻ xì mũi đúng cách: không bịt cả hai lỗ mũi cùng lúc để xì mạnh, mà nên xì từng bên nhẹ nhàng.

Đối với trẻ nhỏ, khi cho bú cần giữ tư thế đầu cao, tránh để sữa trào vào vòi nhĩ.

Khuyến cáo từ chuyên gia

Các bác sĩ nhấn mạnh, khi trẻ có các dấu hiệu như đau tai, chảy dịch tai, quấy khóc bất thường, phản ứng kém với âm thanh, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Viêm tai giữa là bệnh phổ biến, nhưng nếu chủ quan, hậu quả có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Nguồn: Sohu