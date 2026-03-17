"Bình rượu mơ" nhà Anh Hai Lam Trường đón sinh nhật 9 tuổi: Nhan sắc chuẩn "bản sao nhí của mẹ"

Con gái của Lam Trường - bé Phoebe, mới đây nhận được nhiều sự chú ý khi bước sang tuổi lên 9. Những hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật được gia đình chia sẻ khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú bởi vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của cô bé, thậm chí nhiều người còn nhận xét Phoebe ngày càng giống mẹ và sở hữu vóc dáng nổi bật dù còn khá nhỏ tuổi.

Con gái Lam Trường đón sinh nhật 9 tuổi, nhan sắc đúng chuẩn "bản sao của mẹ"

Theo những hình ảnh được đăng tải, vợ chồng Lam Trường đã chuẩn bị món quà sinh nhật bất ngờ cho con gái tại Mỹ, nơi gia đình đang sinh sống. Bé Phoebe - tên tiếng Việt là Tiêu Yên Lam, sinh năm 2017, chính thức bước sang tuổi thứ 9 trong không khí vui vẻ, hạnh phúc bên người thân.

Trong các bức ảnh, cô bé gây ấn tượng với gương mặt sáng, đôi mắt to và nụ cười tươi tắn. Nhiều khán giả nhận xét Phoebe giống mẹ ở các đường nét thanh tú, mái tóc đen dài và phong thái dịu dàng. Không ít người còn ví cô bé như "bản sao của mẹ" khi càng lớn càng lộ rõ những nét đẹp nữ tính.

Dù mới 9 tuổi nhưng Phoebe đã có chiều cao khá nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa. Đặc biệt, đôi chân dài thon thả của cô bé khiến cư dân mạng chú ý. Trong nhiều bức ảnh, Phoebe đứng cạnh mẹ vẫn thể hiện vóc dáng cao ráo và đôi chân thẳng tắp – điều mà nhiều người cho rằng là "tố chất của một mỹ nhân tương lai".

Chị cả tình cảm, rất mực yêu thương em trai

Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn, Phoebe còn được nhận xét là cô bé ngoan ngoãn, tình cảm. Là chị lớn trong nhà, cô bé rất yêu thương và biết chăm sóc em trai nhỏ.

Theo chia sẻ từ gia đình, Phoebe thường xuyên phụ mẹ trông em. Dù em trai còn nhỏ đôi khi nghịch ngợm, thậm chí vô tình giật tóc chị, cô bé vẫn rất nhường nhịn và luôn tỏ ra dịu dàng với em. Chính sự chững chạc này khiến nhiều người bất ngờ, bởi ở tuổi còn khá nhỏ nhưng Phoebe đã biết quan tâm và chăm sóc em trai nhỏ.

Sự xuất hiện của em trai cũng khiến cô bé vô cùng thích thú. Phoebe thường quấn quýt bên em Liam và dành cho em rất nhiều tình cảm, khiến không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười.

Hai chị em Phoebe và Liam hiện đang sống cùng mẹ tại Mỹ, trong khi Lam Trường thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để vừa hoạt động nghệ thuật vừa chăm sóc gia đình. Ngay từ nhỏ, Phoebe đã được khán giả chú ý mỗi khi xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ. Cô bé được nhận xét là lém lỉnh, hài hước, dễ thương và rất tình cảm.