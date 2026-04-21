NTK Xuân Lê vừa đánh dấu kỷ niệm 25 năm làm nghề với show thời trang và triển lãm ‘THINH LẶNG’26. Sự kiện không chỉ tôn vinh hành trình sáng tạo, kỹ thuật thủ công độc bản và trải nghiệm di sản của thương hiệu mà còn giới thiệu bộ sưu bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 với cảm hứng từ hoa huệ tây - loài hoa tháng 4 của đất Hà thành, từng được rất nhiều nghệ sĩ đưa vào hội họa, thi ca.

Thảm đỏ của sự kiện có sự hiện diện của Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân, Á Hậu - MC Thụy Vân, NSƯT Chiều Xuân cùng con gái - diễn viên, ca sĩ Hồng Khanh, vợ chồng diễn viên Bảo Thanh, MC Mạnh Khang, MC Thái Dũng, hoạ sĩ Vương Linh... - những nghệ sĩ gắn bó với thương hiệu trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Á hậu Việt Nam 2024 Vân Nhi và người đẹp Top 5 Thùy Dương mang đến một làn gió mới, tạo nên sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Hoa hậu Ngọc Hân

Hoa hậu Ngọc Hân xuất hiện nền nã, sang trọng trong thiết kế đầm dạ hội độc bản của XUANLE. Hình ảnh hoa huệ tây được cách điệu qua chi tiết tạo tác hoa ba chiều, kết hợp cùng những đường cắt cong mềm tại phần xẻ tà và tà choàng, tạo nên một chuyển động nhẹ, gợi cảm thức thanh thoát và lắng đọng.

Á hậu Thụy Vân đảm nhận vai trò là MC trong triển lãm lần này.

Á Hậu - MC Thuỵ Vân rạng rỡ trong thiết kế đầm đuôi cá lượn vai được xử lý theo hướng sang trọng và nền nã, với phom dáng ôm gọn cơ thể, tôn lên đường cong một cách tinh tế. Đường lượn vai mềm mại được cách điệu từ dáng hình cánh hoa huệ tây, kết hợp cùng chi tiết đính kết hoa ba chiều, tạo nên dấu ấn cao cấp và tinh tế tổng thể.

Vợ chồng diễn viên Bảo Thanh

Diễn viên Bảo Thanh xuất hiện cùng chồng trong bộ sưu tập mới nhất - Thinh Lặng’26. ‘Bà mẹ hai con’ diện thiết kế nhẹ nhàng, tinh tế với điểm nhấn tại phần cổ với chi tiết hoa huệ tây ba chiều trong khi ông xã lịch lãm trong mẫu suit đũi và áo sơ mi lụa tơ tằm cao cấp.

NSƯT Chiều Xuân và con gái - diễn viên Hồng Khanh.

NSƯT Chiều Xuân xuất hiện nền nã, cổ điển trong thiết kế dạ hội Eternal Peony, với dấu ấn kỹ thuật phối chỉ chuyển sắc cao cấp của thương hiệu. Bên cạnh đó, Hồng Khanh - diễn viên của phim ‘Thế hệ kỳ tích’ mang đến tinh thần trẻ trung, nhẹ nhàng trong thiết kế organza kết hợp chân váy trắng, tạo nên một đối thoại thị giác giữa hai thế hệ.

Á hậu Vân Nhi và người đẹp Thùy Dương

Á hậu Việt Nam 2024 Vân Nhi và người đẹp Thùy Dương (top 5 HHVN 2024, Thí sinh được yêu thích nhất tại HHVN 2024) tươi trẻ trong các thiết kế dạ hội mang tinh thần tinh giản, với độ rủ mềm và kỹ thuật thủ công được xử lý tinh tế. Những chi tiết hoa ba chiều được đặt để có chủ đích, tạo nên điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu.

Không gian di sản nối dài dòng chảy 25 năm tại show THINH LẶNG’26

Tại không gian triển lãm, XUANLE tôn vinh sự hiện diện của các nghệ nhân đến từ đũi Đại Hoà - gia đình nghệ nhân Nguyễn Đình Đại, làng nghề đũi tơ tằm Nam Cao với lịch sử hơn bốn trăm năm. Hai nghệ nhân đũi Đại Hoà thực hiện quá trình quay tơ, kéo sợi, mang đến trải nghiệm chân thực, giàu cảm xúc cho các khách mời tham dự chương trình.

Nghệ nhân Nguyễn Thành Kiểng (85 tuổi với 72 năm tuổi nghề) thực hiện công đoạn quay tơ và cô Nguyễn Thị Thanh An - con gái ông Kiểng (56 tuổi với 48 năm tuổi nghề) thực hiện công đoạn kéo sợi.

Không gian triển lãm còn trưng bày các mẫu phác thảo, kỹ thuật thủ công cao cấp và dòng vải lụa tơ tằm độc quyền mà NTK Xuân Lê kết hợp với hoạ sĩ người Thuỵ Sĩ gốc Việt - Minh Phạm. Lấy dáng hình loài hoa huệ tây làm trung tâm của sự chuyển hoá tinh thần THINH LẶNG, màu sắc, dáng hình loài hoa đặc trưng của tháng 4 đã được tái diễn giải bằng ngôn ngữ thời trang đương đại để trở thành cảm hứng cho bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của thương hiệu.

Bộ sưu tập Thinh Lặng’26: Tái diễn giải dáng hình hoa huệ tây trong ngôn ngữ thời trang đương đại

Tại sự kiện, NTK Xuân Lê cũng giới thiệu bộ sưu tập THINH LẶNG’26 với 25 thiết kế nam - nữ thuộc bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 với ba dòng sản phẩm dạo phố, công sở và dự tiệc. Những thiết kế phát triển theo từng lớp lang của chữ ‘TINH’ trong từ ‘THINH’ như một lớp nghĩa kín đáo của bộ sưu tập: Tinh luyện trong bàn tay người nghệ nhân, tinh xảo trong kỹ thuật thủ công và tinh tế trong cảm nhận thẩm mỹ.

Ngôn ngữ thời trang di sản đương đại của XUANLE hiện diện qua hoạ tiết lụa tơ tằm được thiết kế độc bản của riêng thương hiệu cùng hoạ sĩ Thuỵ Sỹ gốc Việt Minh Phạm, tái diễn dải màu sắc, dáng hình loài hoa huệ tây một cách mềm mại, lắng sâu.

Cũng chính cảm hứng của bộ sưu tập đã định hình bảng màu xu hướng cho mùa Xuân/Hè 2026 với sự chuyển sắc dịu nhẹ từ trắng huệ tây, xanh lá non, xanh ngọc, vàng (nhụy hoa)… giữ lại cảm giác dịu mát, trong lành của một ngày hè tĩnh lặng.

Trong bộ sưu tập, kỹ thuật thủ công được thể hiện tinh tế, thể hiện đặc trưng của thương hiệu. Tạo tác hoa ba chiều định hình những cánh hoa huệ tây bung nở trên bề mặt, kết hợp cùng kỹ thuật thêu chuyển sắc và đính kết, tạo nên chiều sâu thị giác. Vẻ đẹp tính nữ được soi chiếu trong một cảm thức thinh lặng mới.

Ở các thiết kế dành cho phái mạnh, NTK Xuân Lê phát huy thế mạnh cắt may thủ công theo kỹ thuật "tôn ưu giấu khuyết", giúp định hình tỷ lệ cơ thể và tiết chế những khuyết điểm một cách khéo léo, mang lại một tổng thể cân đối và gọn gàng hơn cho người mặc. Trên nền cấu trúc ấy, các chi tiết được xử lý có chủ đích.

Đường thêu hoa huệ tây cách điệu được đặt chính xác như một dấu ấn nhận diện tinh tế. Các mảng vải được ghép phối theo sắc độ gần nhau, tạo chiều sâu thị giác. Đường cắt cúp cong được kiểm soát chặt, ôm theo cơ thể, hoàn thiện một phong cách workwear mang tinh thần đương đại cho các quý ông.

Á hậu - Siêu mẫu Quỳnh Anh (đảm nhận vị trí vedette) và Quán quân The Face Huỳnh Tú Anh trong THINH LẶNG’26 Fashion Show

THINH LẶNG’26 Fashion Show & Exhibition cũng đánh dấu sự chuyển giao thế hệ khi NTK Xuân Lê công bố con trai - tân Giám đốc sáng tạo Trí Lê (19 tuổi) trở thành người gìn giữ và tiếp nối những giá trị di sản suốt 25 năm thương hiệu, đồng thời phát triển giá trị ấy bằng ngôn ngữ thời trang đương đại.

