Trong dàn mỹ nhân đang “chiếm sóng” màn ảnh Hàn thời gian gần đây, Gong Seung Yeon nổi lên như một cái tên vừa quen vừa mới. Góp mặt trong bộ phim Perfect Crown , nữ diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ nhan sắc thanh tú nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng.

Nữ diễn viên Gong Seung Yeon là cái tên được chú ý vì trong bộ phim Perfect Crown. (Nguồn: TikTok: cadieso.o)

Trước khi phim lên sóng, mọi sự chú ý gần như dồn hết vào quy mô sản xuất hoành tráng cùng cặp đôi đình đám IU và Byeon Woo Seok. Tuy nhiên, sau những tập đầu tiên của Perfect Crown , cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại chính là Gong Seung Yeon. Không cần quá nhiều đất diễn, cô vẫn khiến khán giả phải chú ý nhờ thần thái áp đảo và khả năng kiểm soát biểu cảm cực tốt. Nhiều người thậm chí còn gọi cô là “perfect queen” - hình mẫu nữ hoàng hoàn hảo vì vẻ đẹp và khí chất quyền lực hòa làm một.

Trong phim, Gong Seung Yeon vào vai đại phi Yoon Yi Rang - một người phụ nữ sinh ra trong gia tộc danh giá, từ nhỏ đã được định sẵn con đường trở thành Vương phi. Đây là kiểu nhân vật không dễ thể hiện bởi đòi hỏi sự cân bằng giữa vẻ ngoài mềm mại, nữ tính và nội lực mạnh mẽ bên trong. Thế nhưng, nữ diễn viên lại xử lý khá trọn vẹn: từ ánh mắt, dáng đi cho đến từng cử chỉ nhỏ đều toát lên sự chuẩn mực, khuôn phép của một người phụ nữ hoàng tộc. Chính sự tiết chế trong diễn xuất lại giúp nhân vật của cô thêm phần đắt giá, tạo cảm giác xa cách nhưng vẫn khiến người xem bị cuốn hút.

Gong Seung Yeon khi vào vai đại phi được nhận xét là quá hoàn hảo. (Nguồn: Instagram)

Không thuộc kiểu mỹ nhân sắc sảo hay gây choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, Gong Seung Yeon lại ghi điểm nhờ vẻ đẹp hài hòa, nhẹ nhàng nhưng càng nhìn càng cuốn. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng mịn cùng đường nét mềm mại giúp cô dễ dàng “cân” nhiều concept, từ trong trẻo đến quý phái. Trong Perfect Crown , mỗi khung hình có sự xuất hiện của cô đều mang lại cảm giác chỉn chu như một shoot hình tạp chí, đặc biệt là khi cô diện các trang phục mang hơi hướng hoàng gia với phom dáng cứng cáp, tông màu trầm sang.

Sinh năm 1993, Gong Seung Yeon là chị gái của Jungyeon (TWICE) và trực thuộc BH Entertainment. Trước khi lấn sân diễn xuất, cô từng có thời gian làm thực tập sinh idol. Bước ngoặt đến khi người đẹp lựa chọn theo đuổi nghiệp diễn và dần khẳng định tên tuổi qua nhiều dự án truyền hình. Không đi theo con đường “bạo hồng”, Gong Seung Yeon xây dựng hình ảnh một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, và Perfect Crown có thể xem là cú hích giúp cô bật lên rõ rệt trong mắt công chúng.

Nhan sắc thanh tú cùng khí chất sang trọng giúp Gong Seung Yeon ghi điểm tuyệt đối trong mọi khung hình. (Nguồn: MBC)

Điểm khiến Gong Seung Yeon được bàn tán nhiều hơn cả chính là gu thời trang ngày càng lên hạng. Trên phim lẫn ngoài đời, cô chuộng những thiết kế tối giản với gam màu trung tính như trắng, be, đen hoặc pastel nhẹ. Những item như blazer dáng đứng, váy midi, áo jacket được mixmatch và layer một cách thông minh góp phần định hình hình ảnh một quý cô trưởng thành, thanh lịch nhưng cũng không kém phần cá tính, phong cách.

Ngoài đời thường, Gong Seung yeon chuộng phong cách mix & match, layering trang phục linh hoạt nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch riêng. (Nguồn: Instagram)

Phong cách makeup của Gong Seung Yeon cũng là yếu tố quan trọng giúp cô ghi điểm. Nữ diễn viên gần như trung thành với lớp nền mỏng nhẹ, căng bóng tự nhiên, tập trung vào làn da khỏe. Minh tinh xứ Hàn thường chọn tông trang điểm nhẹ nhàng với lông mày thanh thoát, má hồng phớt và son MLBB.

Gong Seung Yeon trung thành với lớp nền mỏng nhẹ, căng bóng tự nhiên, tôn lên làn da khỏe khoắn. (Nguồn: Instagram)

Không cần chiêu trò hay những màn lột xác quá đà, Gong Seung Yeon đang chứng minh sức hút của mình bằng sự tinh tế trong cả diễn xuất lẫn hình ảnh. Từ một gương mặt an toàn, cô dần trở thành đại diện cho kiểu nhan sắc sang trọng, trưởng thành và có chiều sâu, càng nhìn càng thấy cuốn, càng theo dõi càng thấy đáng nhớ.