Top 10 nữ hoàng visual Hàn Quốc 2026: Hot girl phố đi bộ Hà Nội chiếm hạng nhì, 4 vị thần BLACKPINK cũng phải xếp sau

Đến hẹn lại lên, chuyên trang bình chọn uy tín KingChoice vừa chính thức công bố BXH 10 idol nữ đẹp nhất Kpop năm 2026 dựa trên hàng triệu lượt vote từ khán giả toàn cầu. Kết quả này, như mọi năm, luôn là tâm điểm của những cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa các fandom, bởi ranh giới giữa cái đẹp chuẩn mực và sức mạnh của cộng đồng fan quốc tế luôn rất mong manh.

Năm ngoái, Lisa (BLACKPINK) đã thống trị bảng xếp hạng với hơn 1,8 triệu vote. Dù sở hữu nhan sắc lai ấn tượng, body "vạn người mê" cùng khí chất high fashion khó ai sánh kịp, nhưng chiến thắng của cô vẫn vấp phải không ít tranh cãi. Nhiều netizen cho rằng Lisa thiếu đi chất "nữ thần thuần Hàn" để dẫn đầu một BXH visual Kpop. Tuy nhiên, sang đến năm 2026, cục diện đã hoàn toàn thay đổi khi ngôi vương trở lại với một biểu tượng nhan sắc được coi là "quốc mẫu" của giới idol Kpop.

BXH Visual Queen của Kpop 2026.

1. Irene (Red Velvet): Đẳng cấp Original Visual

Ở tuổi 35, khi nhiều idol cùng lứa đã bắt đầu lùi về sau, Irene vẫn hiên ngang đứng ở vị trí số 1. Dù thường xuyên bị anti-fan soi mói về những dấu hiệu lão hóa đến phát ngán, nhưng một lần chị cả nhà Red Velvet xuất hiện là một lần khiến người hâm mộ thầm biết ơn vì vẻ đẹp này đã chọn con đường trở thành người nổi tiếng. Nhan sắc của Irene năm 2026 không còn là sự trẻ trung đơn thuần mà đã đạt đến độ chín của sự sang trọng, quyền lực. Cô chính là minh chứng sống cho câu nói: "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp visual là mãi mãi."

2. Nancy (Momoland): "Hot girl phố đi bộ Hà Nội" chiếm hạng nhì

Chiếm giữ vị trí Á quân và vượt mặt cả 4 thành viên BLACKPINK chính là Nancy, minh chứng cho thấy sức hút của "thiên thần lai" vẫn là một thứ vũ khí hạng nặng tại Kpop. Ở tuổi 26, nhan sắc của Nancy đã đạt đến độ rực rỡ nhất khi sự pha trộn giữa nét thanh tú Á Đông và sự sắc sảo phương Tây không còn là sự ngây thơ đơn thuần, mà đã trở nên quyến rũ và đầy quyền năng. Thường được nhớ đến khi dẫn đầu BXH "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" của TC Candler, Nancy của năm 2026 tiếp tục khẳng định vị thế "tiểu Kim Tae Hee" khi mỗi khung hình cô xuất hiện đều được netizen ví như một tác phẩm hội họa sống động.

Với fan Việt, Nancy không chỉ là một idol quốc tế mà còn gắn liền với kỷ niệm "hot girl phố đi bộ" gây bão năm nào. Khoảnh khắc cô nàng dạo chơi tại Hà Nội năm 17 tuổi, lọt vào ống kính chụp lén của người qua đường với vẻ đẹp thoát tục, đến nay vẫn được nhắc lại như một huyền thoại về nhan sắc không cần qua chỉnh sửa.

3. Jisoo (BLACKPINK): Tượng đài nhan sắc chuẩn mực

Vẫn giữ vững phong độ trong Top 3, "Hoa hậu Kpop" Jisoo cho thấy nhan sắc của cô là một giá trị bền vững bất chấp thời gian. Năm 2026, khi tập trung mạnh mẽ cho địa hạt phim ảnh dưới trướng công ty riêng, visual của Jisoo ngày càng mang đậm vibe diễn viên: thanh tú, điềm đạm và rạng rỡ một cách thoát tục. Không cần những layout trang điểm cầu kỳ hay phong cách nổi loạn, chính vẻ đẹp chuẩn mực "vạn người mê" đã giúp cô duy trì vị thế biểu tượng nhan sắc không thể xô đổ trong lòng công chúng Hàn Quốc.

4. Lisa (BLACKPINK): "Cựu vương" và hào quang siêu sao toàn cầu

Dù nhường lại ngôi vị đầu bảng của năm ngoái, nhưng không ai có thể phủ nhận sức hút "vô tiền khoáng hậu" của Lisa. Dưới trướng LLOUD, Lisa của thời điểm hiện tại không còn gói gọn trong hình ảnh một idol Kpop mà đã vươn tầm thành một biểu tượng Pop toàn cầu và đến gần hơn với danh xưng fashion icon. Với đôi mắt to tròn, bờ môi gợi cảm và khung xương mặt sắc sảo, nhan sắc của Lisa là sự giao thoa hoàn hảo giữa nét đẹp Á Đông và sự phóng khoáng phương Tây. Dù đứng ở vị trí thứ 4, nhưng "chiến thần quốc tế" vẫn luôn là cái tên thống trị mọi BXH về khí chất và phong cách thời trang cao cấp.

5. Tzuyu (TWICE): "Nữ thần Đài Loan" và sự thăng hoa của nhan sắc trưởng thành

"Vũ khí bí mật" của nhà JYP chưa bao giờ vắng mặt trong các cuộc đua nhan sắc nhờ tỉ lệ gương mặt hoàn hảo đến mức khó tin. Năm 2026, sau những dấu ấn đậm nét từ màn debut solo, Tzuyu đã hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh "em út" ngây thơ để lột xác thành một người phụ nữ trưởng thành, mặn mà. Đôi mắt to tròn mang mác buồn cùng sống mũi cực phẩm của cô vẫn luôn được coi là "sách giáo khoa" chuẩn mực cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ tại châu Á. Ở Tzuyu toát ra một vẻ đẹp cổ điển, điềm đạm nhưng đầy quyền lực, giúp cô giữ vững vị thế là một trong những visual hàng đầu mà không cần đến bất kỳ chiêu trò truyền thông nào.

6. Suzy: Hào quang bền bỉ của Tình đầu quốc dân

Dù đã ra mắt hơn một thập kỷ và chuyển mình mạnh mẽ sang con đường diễn xuất, Suzy vẫn là một "bức tường thành" mà các đàn em khó lòng vượt qua. Nhan sắc của cô vào năm 2026 là định nghĩa chính xác nhất của effortless beauty (vẻ đẹp không gắng gượng). Ở Suzy luôn tỏa ra một thứ hào quang tự nhiên, thứ giúp cô duy trì danh hiệu nữ hoàng quảng cáo và là khái niệm tối giản mà Celine chấm chọn. Điểm mạnh nhất của Suzy chính là sự biến hóa linh hoạt: cô có thể cực kỳ giản dị trong những thước phim đời thường nhưng lại ngay lập tức trở nên lộng lẫy, sang trọng trên các bìa tạp chí danh giá nhất thế giới.

7. Jennie (BLACKPINK): Đỉnh cao của khí chất độc bản

Xếp ở vị trí thứ 7 là Jennie, người đã định nghĩa lại khái niệm về cái đẹp trong Gen Z: Không cần quá chuẩn mực nhưng phải có "vibe" riêng. Sau một năm 2025 với album RUBY đại thắng, năm 2026, Jennie tiếp tục chứng minh sức mạnh của một trend-setter hàng đầu với những sân khấu solo chiếm lĩnh cõi mạng. Khuôn mặt mèo đặc trưng kết hợp cùng thần thái vừa quyến rũ, vừa kiêu kỳ giúp cô biến mọi khung hình thành một trang bìa tạp chí. Với Jennie, nhan sắc không chỉ là những đường nét, mà là thứ hào quang tự tin tỏa ra từ một tâm hồn tự do và đầy bản lĩnh.

8. Rosé (BLACKPINK): Đóa hồng nước Úc và vẻ đẹp sang trọng tuyệt đối

Vị trí thứ 8 thuộc về Rosé, nàng thơ gắn liền với làn da trắng sứ và mái tóc vàng thương hiệu. Sau cú hích toàn cầu mang tên APT., nhan sắc của Rosé lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán nhờ vẻ ngoài thanh mảnh nhưng tràn đầy năng lượng của một "Main Pop Girl" thực thụ. Ở Rosé luôn toát ra sự sang trọng, đài các của một tiểu thư nhưng vẫn không thiếu đi nét hiện đại, phóng khoáng. Sự kết hợp giữa giọng hát thiên phú và visual "Saint Laurent sống" giúp cô luôn giữ một vị trí đặc biệt, không thể thay thế trong lòng người hâm mộ toàn cầu khi nhắc đến vẻ đẹp thanh lịch, phóng khoáng.

9. Yeji (ITZY): Cô nàng "mắt cáo" là biểu tượng sắc sảo thế hệ mới

Đại diện cho vẻ đẹp lệch chuẩn nhưng đầy mê hoặc, Yeji chiếm giữ vị trí thứ 9 với đôi mắt cáo sắc lẹm đã trở thành thương hiệu. Trong một thị trường vốn đã quá bão hòa với những nhan sắc ngọt ngào, vẻ đẹp cá tính và mạnh mẽ của Yeji như một làn gió lạ đầy cuốn hút. Không chỉ sở hữu gương mặt sắc sảo, thần thái trình diễn tự tin và góc mặt nghiêng như dao giúp Yeji luôn nổi bật theo cách rất riêng, dần khẳng định sức hút trong địa hạt thời trang qua các mùa fashion week gần đây.

10. Jang Wonyoung (IVE): Búp bê sống và hệ tư tưởng hoàn mỹ

Chốt sổ ở vị trí thứ 10 là Jang Wonyoung, IT-Girl đại diện cho hệ tư tưởng Wonyoungism. Dù vấp phải không ít drama về "khát khao center" mãnh liệt hay sự ám ảnh quá đà trong việc giữ gìn hình tượng hoàn mỹ, nhưng không ai có thể phủ nhận sức hút của cô. Ở tuổi 22, Wonyoung biến mọi cử chỉ nhỏ nhất thành một màn trình diễn không "góc chết". Chính sự cầu kỳ đến mức cực đoan đó đã giúp cô duy trì hào quang của một nữ thần thế hệ mới, nơi sự xinh đẹp là một loại bản lĩnh.

Ảnh KingChoice, IGNV