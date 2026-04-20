Giữa thời điểm Hoa hậu Tiểu Vy đang đứng trước làn sóng "quay lưng" của một bộ phận công chúng sau những ồn ào về sự đối lập giữa nhan sắc và tri thức, hào quang của nàng hậu vốn được mệnh danh là "mỹ nhân nghìn năm có một" bỗng chốc bị đặt lên bàn cân soi xét. Khi những nhận định về sự hoàn hảo của Tiểu Vy bắt đầu lung lay, cư dân mạng lại bất ngờ ngược dòng quá khứ về đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 - mùa giải được đánh giá là sở hữu dàn Top 5 chất lượng nhất lịch sử cuộc thi với những cái tên đã và đang lẫy lừng như Trần Tiểu Vy, Bùi Phương Nga, Nguyễn Thị Thúy An, Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nguyễn Thị Hồng Tuyết.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018.

Đáng chú ý, dù Tiểu Vy đăng quang ngôi vị cao nhất, nhưng danh hiệu "Người đẹp Khả ái" - giải thưởng dành cho gương mặt đẹp nhất cuộc thi năm đó lại gọi tên một cô gái khác chứ không phải nàng hậu Quảng Nam hay Miss Grand International Thùy Tiên. Cực phẩm đã "qua mặt" dàn đối thủ nặng ký năm ấy chính là Nguyễn Thị Hồng Tuyết, người đẹp từng gây sốt với biệt danh "bản sao" hoàn hảo của nữ minh tinh xứ Hàn Park Min Young.

Khung hình lộng lẫy đến choáng ngợp khi có đến 2/3 mỹ nhân đã trở thành tên tuổi hot nhất làng sắc đẹp.

Dừng chân tại Top 5 cùng Thùy Tiên vào năm 2018, Hồng Tuyết đã có khoảng thời gian 4 năm vắng bóng tại các đấu trường nhan sắc để tập trung lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Nhờ gương mặt cực kỳ ăn hình với các đường nét thanh thoát như khuôn mặt oval, chiếc mũi cao thẳng và cằm V-line sắc nét, cô nhanh chóng đạt được những thành công nhất định trên màn ảnh. Phải đến năm 2022, nhờ thành công rực rỡ mang tầm quốc tế của người bạn cũ Thùy Tiên đã trở thành nguồn động lực lớn lao, thôi thúc Hồng Tuyết chính thức tái xuất tại Miss Grand Vietnam và dừng chân ở Top 10 chung cuộc năm đó.

Hồng Tuyết từng là đối thủ trực tiếp so kè cùng Thùy Tiên và Tiểu Vy tại Hoa hậu Việt Nam 2018.

Visual khả ái của người đẹp từng vượt qua Tiểu Vy để giành giải thưởng gương mặt đẹp nhất HHVN 2018.

Hồng Tuyết cũng là mỹ nhân có vòng eo bé nhất HHVN 2018.

Nhìn lại hành trình nhan sắc của Hồng Tuyết, người ta không khỏi trầm trồ trước sự bền bỉ trong việc giữ gìn và nâng cấp sắc vóc. Thời điểm dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Hồng Tuyết sở hữu chiều cao 1m67 nặng 44 kg, số đo 3 vòng 76-55-85. Với vòng eo 55cm, cô cũng là thí sinh có vòng eo nhỏ nhất cuộc thi năm đó. Trở lại vào 4 năm sau, mỹ nhân sinh năm 1994 còn gây sốc hơn khi ghi nhận số đo vòng eo chạm mốc 52cm - con số kỷ lục trong làng hương sắc Việt. Từ hình tượng một "nàng thơ" trong veo, ngọt ngào và thuần khiết thuở mới đôi mươi, Hồng Tuyết của hiện tại đã lột xác hoàn toàn sang phong cách gợi cảm, cá tính và đầy sắc sảo, cho thấy một diện mạo ngày càng hoàn thiện và mặn mà hơn theo thời gian.

Người đẹp gây bất ngờ khi tự phá kỉ lục của chính mình với vòng eo 52cm - trở thành thí sinh có vòng eo nhỏ nhất ở tất cả cuộc thi mà cô tham gia.

Park Min Young (phải) là một biểu tượng nhan sắc của xứ Hàn khi nói về những trường hợp PTTM thành công nhất.

Ngoài đời, "Park Min Young bản Việt" là một mỹ nhân hết sức nổi bật với gu thời trang đường phố trẻ trung hơn tuổi thật và cực kỳ nhạy bén trong việc tôn vinh lợi thế hình thể. Cô nàng luôn biết cách tận dụng những thiết kế váy ngắn, áo croptop kết hợp cùng boots da cao cổ để khoe trọn đôi chân thon dài, nước da trắng hồng căng bóng và vòng eo con kiến trứ danh. Đặc biệt, lối trang điểm tự nhiên theo phong cách "làn da gương" càng khiến Hồng Tuyết trông như một ngôi sao bước ra từ những bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Không chỉ dừng lại ở phong cách kẹo ngọt, cô còn rất chăm chỉ cập nhật những bộ ảnh bikini nóng bỏng, phô diễn body không tì vết khiến dân mạng không khỏi cảm thán rằng, hóa ra "người đẹp khả ái" nhất năm nào vẫn luôn giữ vững phong độ nhan sắc đỉnh cao, xứng đáng là đối thủ đáng gờm nhất của bất kỳ mỹ nhân nào khi đặt cạnh nhau.

Hồng Tuyết hiện tại là một nàng mẫu khá kín tiếng.

