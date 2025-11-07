Bánh Gạo - "công chúa" bí ẩn nhà Công Vinh - Thuỷ Tiên giờ đã là thiếu nữ, dáng đẹp mặt xinh, tính cách lanh lợi

Con gái duy nhất của cặp đôi quyền lực showbiz

Bánh Gạo chào đời năm 2013, là trái ngọt trong cuộc hôn nhân được ngưỡng mộ giữa cựu tiền đạo Lê Công Vinh và ca sĩ Thuỷ Tiên. Từ nhỏ, cô bé được bố mẹ bảo vệ tuyệt đối trước truyền thông - hầu như chưa bao giờ lộ mặt rõ ràng dù đã lớn phổng phao.

Theo chia sẻ, Bánh Gạo hiện đang theo học tại một trường quốc tế danh tiếng ở TP.HCM, nơi có học phí dao động từ 510 - 805 triệu đồng/năm. Cô bé sử dụng thành thạo tiếng Anh, học tốt các môn khoa học và nghệ thuật, đồng thời yêu thích thể thao giống bố.

Bé Bánh Gạo là con gái duy nhất của Công Vinh - Thuỷ Tiên

Tuổi 12, cô bé sở hữu vóc dáng cao lớn phổng phao, trở thành thiếu nữ

Vóc dáng cao phổng, thừa hưởng gen "đẹp" từ cả bố lẫn mẹ

Dù hiếm khi xuất hiện công khai, nhưng qua vài khoảnh khắc được Thuỷ Tiên đăng tải, có thể thấy Bánh Gạo cao nổi bật, dáng mảnh mai và nước da trắng hồng. Cô bé được khen "thừa hưởng trọn bộ gen trội" - nét thanh thoát, nữ tính của mẹ và chiều cao, vóc dáng thể thao của bố.

Nhiều khán giả nhận xét, chỉ mới 12 tuổi mà Bánh Gạo đã cao gần bằng mẹ, ra dáng thiếu nữ thực thụ. Cách ăn mặc của cô bé cũng đơn giản, kín đáo và tinh tế - đúng với định hướng "nuôi con tự nhiên" mà Thủy Tiên từng chia sẻ.

Tính cách thông minh, lém lỉnh và giàu tình cảm

Không chỉ xinh xắn, Bánh Gạo còn nổi tiếng là cô bé lém lỉnh và thẳng thắn. Ngoài ra, Bánh Gạo còn rất ngoan và sống tình cảm. Bé biết giúp mẹ dọn dẹp, chuẩn bị khi có khách đến nhà và từng xin tiền mẹ để "đem đi làm từ thiện". Dù có lúc lại lén… đưa cho bố tiêu, Thủy Tiên vẫn tự hào vì con gái hiểu chuyện và biết yêu thương người khác.

Lớn lên giữa danh tiếng nhưng vẫn được sống "bình thường"

Vì không muốn con chịu áp lực từ danh tiếng của bố mẹ, Công Vinh - Thủy Tiên kiên quyết không công khai khuôn mặt con gái suốt hơn 10 năm qua. Họ mong Bánh Gạo được lớn lên như bao bạn nhỏ khác, không bị soi mói hay bàn tán.

Cựu danh thủ từng tiết lộ: "Con gái tôi có thể chơi thể thao, có thể hát, có thể học vẽ - nhưng quan trọng nhất là con được vui, được sống thật với mình".

Trong môi trường học tập quốc tế, Bánh Gạo có cơ hội phát triển toàn diện, rèn luyện thể chất lẫn tư duy độc lập. Bé còn rất ham học, từng tự tìm tên mình trên Google vì tò mò về… "độ nổi tiếng" của bản thân.

"Bánh Gạo" - cô bé nhỏ mang nhiều kỳ vọng

Cái tên ở nhà "Bánh Gạo" được Thủy Tiên đặt khi mang thai. Đến nay, cái tên đã trở thành một biểu tượng dễ thương gắn liền với gia đình nhỏ nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt.

Ở tuổi 12, Bánh Gạo đã là thiếu nữ xinh xắn, thông minh và đầy năng lượng tích cực. Dù được sinh ra trong hào quang, nhưng nhờ sự giáo dục khéo léo của bố mẹ, cô bé vẫn giữ được nét hồn nhiên, tự tin và khiêm nhường - đúng như cách Công Vinh và Thủy Tiên mong muốn.

Ở thời điểm hiện tại, dù vẫn là cô bé kín tiếng, Bánh Gạo vẫn luôn là một trong những "nhóc tỳ quyền lực" được quan tâm nhất Vbiz, hứa hẹn sẽ trở thành phiên bản tự tin, tài năng của chính mình trong tương lai.