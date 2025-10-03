Cặp vợ chồng trẻ gửi thư xin lỗi vì tiếng khóc của em bé, nhận được hồi đáp ấm áp từ hàng xóm tầng trên

Một câu chuyện cảm động về tình làng nghĩa xóm đã lan tỏa sự ấm áp trên mạng xã hội Hàn Quốc ngay trước kỳ nghỉ lễ Trung thu.

Mới đây, trên một cộng đồng trực tuyến xuất hiện bài viết với tiêu đề: “Vì con khóc nhiều nên tôi đã để lại thư cho nhà tầng trên”. Tác giả, một phụ huynh trẻ, cho biết vì cảm thấy áy náy do tiếng khóc của em bé có thể làm phiền hàng xóm, anh chị đã gửi kèm hộp quà đồ uống cùng một lá thư xin lỗi lên căn hộ phía trên.

Trong thư, họ bày tỏ: “Chúng tôi là cha mẹ mới, chưa biết cách dỗ dành con nên bé khóc nhiều, mong được thông cảm.”

Tuy nhiên, phản hồi từ hàng xóm lại khiến họ vô cùng bất ngờ. Người ở tầng trên viết: “Chúng tôi sống ở căn hộ 903. Thật ra chưa hề nghe thấy tiếng khóc nào cả. Mà có nghe thì cũng không sao đâu. Các bạn đang nuôi một ‘người yêu nước’ đấy chứ. Chúng tôi rất vui vì có thêm những người hàng xóm dễ thương. Đừng lo lắng quá, hãy nuôi con khỏe mạnh nhé. Chúc gia đình một Trung thu hạnh phúc.”

Chia sẻ lại câu chuyện, phụ huynh trẻ không giấu được niềm vui: “Nhà dưới thì không phản hồi gì, nhưng nhà trên lại gửi thư ấm áp như vậy, thật sự khiến tôi rất hạnh phúc.”

Những câu chuyện tương tự về tình cảm láng giềng vẫn thường xuyên gây chú ý tại Hàn Quốc. Tháng 10 năm ngoái, một bé sống ở tầng 19 đã viết thư xin lỗi vì tiếng ồn đến cặp vợ chồng già ở tầng 18. Trong thư, em bé viết ngây ngô: “Kính gửi ông bà ở tầng 18. Cốc cốc, cháu có thư cho ông bà đây.” Đáp lại, bà cụ dưới nhà đã viết: “Đừng cho bố mẹ biết nhé. Cháu cứ thoải mái chạy nhảy đi, bà yêu cháu.”

Cha mẹ của đứa trẻ sau đó chia sẻ: “Chúng tôi biết con có thể gây tiếng ồn nên mỗi lần gặp ông bà dưới tầng đều chủ động xin lỗi. Nhưng lúc nào ông bà cũng mỉm cười và dặn đừng làm các cháu bị áp lực, hãy để chúng vui chơi thoải mái. Thật sự là những người hàng xóm tốt bụng.”

Đọc những câu chuyện này, nhiều cư dân mạng bình luận:

“Nếu có hàng xóm như vậy thì cả đời cũng biết ơn”

“Thế giới này vẫn còn nhiều điều tử tế”

“Cả hai bên đều thật đáng quý”

Một phụ huynh khác chia sẻ đồng cảm: “Tôi cũng đang nuôi con nhỏ mới 250 ngày tuổi. Đi đâu cũng nhận được sự cảm thông như vậy nên rất biết ơn. Mỗi khi bé khóc, mọi người lại động viên, khiến tôi có thêm sức mạnh.”

Nguồn: Naver