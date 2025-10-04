3 tháng âm lịch cuối năm Ất Tỵ: Những con giáp nào nên chuẩn bị tâm lý và sức khỏe để đón “tin vui”?

Năm Ất Tỵ 2025 đang dần đi vào chặng cuối. Đây là giai đoạn mà vận khí của 12 con giáp có nhiều chuyển biến bất ngờ, khi cát tinh và hung tinh đan xen, tạo nên những ảnh hưởng rõ rệt trong đời sống gia đạo, hôn nhân và tình cảm. Ba tháng âm lịch cuối năm – tức tháng 10, 11 và 12 âm – được xem là thời điểm dễ có nhiều “hỉ sự”, đặc biệt là với những gia đình đang mong chờ sự xuất hiện của một thành viên mới.

Tuy nhiên, vận mệnh chỉ là một phần. Để “tin vui” thật sự đến và trở thành niềm hạnh phúc trọn vẹn, bản thân mỗi người cũng cần chuẩn bị đầy đủ về tâm lý, sức khỏe và sự đồng lòng của cả hai vợ chồng. Cùng điểm qua những con giáp được dự đoán có nhiều khả năng đón tin vui trong giai đoạn cuối năm Ất Tỵ này.

1. Tuổi Tý – Gia đạo viên mãn, dễ có con cái

Trong 3 tháng cuối năm, tuổi Tý được cát tinh chiếu mệnh, đặc biệt là các sao tốt về đường con cái. Đây là thời điểm thuận lợi để các cặp vợ chồng tuổi Tý mong ngóng “hỉ sự” trong gia đình.

Đối với những người đã lập gia đình lâu nhưng chưa có con, vận khí tháng 11 âm đặc biệt vượng, mang đến cơ hội thụ thai cao. Điều quan trọng là cả hai nên giữ cho tinh thần thoải mái, không quá căng thẳng. Bên cạnh đó, tuổi Tý vốn là người cầu toàn, dễ suy nghĩ nhiều. Hãy nhớ rằng một tinh thần nhẹ nhõm, một lối sống lành mạnh sẽ giúp cơ hội có tin vui đến gần hơn.

2. Tuổi Mão – Vượng khí đào hoa, gia đình sum vầy

Người tuổi Mão bước vào giai đoạn cuối năm với nhiều tin tốt lành. Sau khoảng thời gian khá trầm lắng trong nửa đầu năm, từ tháng 10 âm lịch trở đi, vận đào hoa và gia đạo cùng lúc khởi sắc. Với những cặp đôi mới cưới hoặc những người đã sẵn sàng có con, đây là thời điểm đặc biệt thuận lợi.

Tháng 11 âm, sao Tử Vi chiếu mệnh, giúp vận khí hanh thông, tinh thần phấn chấn. Điều này không chỉ tốt cho công việc mà còn giúp các cặp đôi dễ dàng hòa hợp, gắn kết, từ đó khả năng đón “tin vui” càng cao. Người tuổi Mão nên tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe và hạn chế áp lực công việc.

3. Tuổi Ngọ – Hỷ sự song hỷ, dễ chào đón thành viên mới

Vốn là con giáp bận rộn, sôi nổi và luôn khao khát tự do, tuổi Ngọ nhiều khi chưa thực sự dành thời gian đủ cho gia đình. Thế nhưng, từ tháng 10 âm trở đi, tuổi Ngọ sẽ được quý nhân phù trợ, giúp vận trình tình cảm và hôn nhân khởi sắc.

Đặc biệt, tháng 12 âm là giai đoạn dễ xuất hiện tin vui về con cái. Với những cặp đôi đã có kế hoạch từ trước, đây là cơ hội vàng để biến mong muốn thành hiện thực. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ thường có thói quen làm việc quá sức, dễ bị kiệt quệ. Vì vậy, lời khuyên cho tuổi Ngọ trong giai đoạn này là nên cân bằng công việc và nghỉ ngơi, giữ tinh thần ổn định và cơ thể khỏe mạnh.

4. Tuổi Dậu – Đại cát đại hỷ, liên tiếp đón niềm vui

Nếu phải chọn một con giáp có vận khí hỷ sự rực rỡ nhất cuối năm Ất Tỵ, thì đó chính là tuổi Dậu. Trong 3 tháng cuối năm, tuổi Dậu liên tục gặp may mắn về tình cảm, hôn nhân và gia đạo.

Tháng 10 âm mở đầu bằng nhiều tín hiệu tích cực trong gia đình, tháng 11 âm tiếp tục mang đến sự gắn kết giữa vợ chồng, và đặc biệt tháng 12 âm là thời điểm “bùng nổ” tin vui. Những cặp đôi tuổi Dậu không chỉ dễ đón tin vui về con cái mà còn có thể nhận được những tin tốt khác như cưới hỏi hoặc mua nhà, chuyển đổi công việc thuận lợi.

Với tuổi Dậu, điều cần thiết nhất là duy trì sức khỏe ổn định. Đừng quá ham công tiếc việc, hãy dành thời gian chăm sóc bản thân và vun đắp cho hạnh phúc gia đình.

Dự báo theo từng tháng âm lịch

Tháng 10 âm lịch : Vượng khí thiên về gia đạo và tinh thần. Đây là thời điểm tuổi Mão và tuổi Ngọ dễ có sự khởi đầu thuận lợi, gắn kết tình cảm vợ chồng.

: Vượng khí thiên về gia đạo và tinh thần. Đây là thời điểm tuổi Mão và tuổi Ngọ dễ có sự khởi đầu thuận lợi, gắn kết tình cảm vợ chồng. Tháng 11 âm lịch : Thời điểm vàng của tuổi Tý và tuổi Mão. Những cặp đôi mong con cái nên đặc biệt lưu ý giữ tinh thần thoải mái, tận dụng sự hanh thông của vận khí.

Tháng 12 âm lịch : Đây là tháng rực rỡ nhất với tuổi Dậu và tuổi Ngọ. Hỷ sự dễ liên tiếp đến, gia đình viên mãn, dễ chào đón thêm thành viên mới trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.

Lời khuyên chung

Dù thuộc con giáp nào, sự chuẩn bị của mỗi gia đình vẫn đóng vai trò quan trọng. Để “tin vui” thật sự đến:

Giữ lối sống khoa học: ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng, tập luyện vừa phải.

Giữ tinh thần thoải mái: tránh căng thẳng, lo âu quá mức.

Chia sẻ và đồng hành: vợ chồng nên thường xuyên trò chuyện, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi việc để tình cảm thêm bền chặt.

Kết Luận

Ba tháng âm lịch cuối năm Ất Tỵ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho các con giáp, đặc biệt là Tý, Mão, Ngọ và Dậu. Đây là khoảng thời gian mà niềm vui gia đình, hỷ sự con cái và tình cảm vợ chồng đều được nâng đỡ. Chuẩn bị tốt về tâm lý và sức khỏe, các con giáp này hoàn toàn có thể đón nhận một cái kết viên mãn, trọn vẹn trước khi bước sang năm mới Bính Ngọ 2026.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm