Bạn gái Đức Phạm được khen khi diện mẫu váy tranh cãi của Huyền 2K4

Trong showbiz, chuyện "đụng hàng" từ lâu đã không còn xa lạ, thậm chí nhiều lần còn trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Mới đây, Vũ Thúy Quỳnh bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn video fitting một thiết kế đến từ Lsoul, khéo léo khoe trọn vóc dáng nuột nà cùng đường cong gợi cảm. Đáng chú ý, thiết kế này trước đó từng được hot girl Huyền 2K4 diện nhưng lại vấp phải không ít ý kiến trái chiều về độ phù hợp và tổng thể tạo hình. Sự xuất hiện của Vũ Thúy Quỳnh với cùng một mẫu váy nhanh chóng khiến cư dân mạng đem lên bàn cân so sánh, cho thấy cùng một thiết kế nhưng hiệu ứng thị giác có thể thay đổi hoàn toàn tùy vào vóc dáng, thần thái và cách thể hiện của người mặc.

Vũ Thuý Quỳnh ghi điểm với sắc vóc quyến rũ. (Nguồn: vuthuyquynh.official)

Vũ Thúy Quỳnh gây ấn tượng với visual sắc sảo cùng vóc dáng chuẩn, khiến người xem khó rời mắt ngay từ những khung hình đầu tiên. Mẫu váy đen dáng ôm, hai dây mảnh với phần cúp ngực tinh tế giúp nàng hậu khoe trọn vòng 1 gợi cảm, bờ vai thanh thoát và đường cong cơ thể mềm mại. Thiết kế tối giản nhưng lại trở thành "trợ thủ" hoàn hảo để tôn lên tỷ lệ hình thể cân đối của bạn gái Đức Phạm. Sở hữu chiều cao 1m74 cùng đôi chân dài thẳng tắp, mỹ nhân sinh năm 1998 dễ dàng chinh phục mẫu váy ngang gối mà không hề bị "dìm dáng", ngược lại còn tạo hiệu ứng cao ráo, sang trọng.

Mẫu váy này như sinh ra để dành cho Vũ Thúy Quỳnh. (Nguồn: vuthuyquynh.official))

Với Huyền 2K4, dù cũng sở hữu số đo ba vòng gợi cảm, vóc dáng khá nhỏ nhắn lại vô tình trở thành "điểm trừ" khi diện mẫu váy này. Thiết kế ôm sát, dáng váy dài ngang gối vốn kén người mặc, đặc biệt dễ làm lộ hạn chế về chiều cao nếu không được xử lý khéo léo. Qua ống kính cam thường, phần thân váy như "nuốt" mất tỷ lệ cơ thể, khiến nàng hot girl đình đám bị dìm dáng thấy rõ. Việc phối cùng 1 đôi giày mũi nhọn, kiểu dáng cá tính cũng làm tổng thể outfit này thêm phần nặng nề. Dù thần thái và visual ổn định, nhưng rõ ràng mẫu váy này chưa thực sự là lựa chọn lý tưởng để tôn lên vóc dáng của Huyền 2K4.

Tạo hình của Huyền 2K4 gây khá nhiều ý kiến trái chiều. (Nguồn: disoisaodi, IGNV)