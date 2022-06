5 chai toner giúp chị em thoát cảnh da thâm mụn và loang lổ không đều màu: vừa an toàn, lành tính mà giá chỉ từ 263k

Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner

Em toner hoa cúc đến từ Kiehl's vốn đã quá nổi tiếng với loạt công dụng ''thần sầu'' cho làn da. Sản phẩm có sự kết hợp và hòa trộn đặc biệt giữa các thành phần thiên nhiên vô cùng lành tính, trong đó phải kể đến hoa cúc Calendula có công dụng cân bằng độ ẩm, làm dịu và làm sáng làm da trông thấy. Em toner này không chứa cồn, không chất hóa học làm gây hại đến làn da của chị em. Đây là một trong những sản phẩm best-seller của Kiehl's, chị em còn chần chừ gì mà không sắm ngay em nó về trải nghiệm nhỉ.

[Box thông tin shop] - k14 toner keilhs

The Inkey List Glycolic Acid Toner

The INKEY List Glycolic Acid Liquid Toner là nước hoa hồng tẩy tế bào chết với 10% Glycolic Acid có công dụng thu nhỏ lỗ chân lông đồng thời giúp làm làn da mịn màng và tươi sáng. Chưa hết, thành phần chiết xuất từ cây mía còn giúp chị em làm mờ các đốm thâm trên da để cải thiện độ tươi sáng, mịn màng cho da. Với những ưu điểm này, sau khi sử dụng sản phẩm, làn da của nàng sẽ trở nên mịn màng và tươi trẻ trông thấy.

[Box thông tin shop] - k14 the ink

The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution

Hội chị em chắc chắn không còn lạ lẫm với các sản phẩm làm đẹp vừa rẻ lại cực kỳ tốt đến từ nhà The Ordinary đúng không nào. Em toner này có chứa thành phần AHA sẽ giúp đẩy nhanh quá trình loại bỏ thâm mụn. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ trị mụn vì thành phần AHA cũng giúp tẩy tế bào chết nhanh chóng và không gây bít tắc lỗ chân lông. Với mức giá bình dân chỉ khoảng 380k, chị em cũng có thể sở hữu một em toner với công dụng dưỡng da ấn tượng.

[Box thông tin shop] - k14 the ordinary

Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Toner

Em toner đến từ thương hiệu Hàn Quốc này có chứa thành phần Vitamin C với công dụng đánh bay sẹo thâm, loại bỏ sạm đen để mang đến làn da tươi sáng, rạng rỡ hơn. Chưa hết, ngoài hỗ trợ làm sáng thì toner Some By Mi còn có tác dụng cấp ẩm và hỗ trợ trẻ hóa cũng như tái tạo da. Em toner này cũng có giá cực kỳ bình dân chỉ khoảng 300k thôi. Chị em nào vừa muốn sở hữu làn da sáng mịn vừa muốn ngăn ngừa lão hóa thì còn chần chừ gì mà không sắm ngay em này về nhà.

[Box thông tin shop] - k14 toner some by mi

Pixi by Petra Glow Tonic

Chai toner đến từ thương hiệu Pixi Skintreats có công dụng tẩy da chết nhẹ nhàng sẽ giúp loại bỏ các loại bụi bẩn, bã nhờn trên da của chị em. Ngoài ra, nàng nào đang chật vật với những vết thâm mụn thì lọ toner Pixi cũng là một cứu tinh cực kỳ đáng mong đợi đó. Với 5% Glycolic Acid, sản phẩm sẽ giúp loại bỏ tế bào chết, kích thức da tái tạo và làm sáng làn da một cách hiệu quả. Thành phần nhân sâm có trong sản phẩm còn giúp tăng sinh collagen để da thêm săn chắc và tươi sáng hơn.

[Box thông tin shop] - k14 lpixi

Ảnh: Internet

https://kenh14.vn/5-chai-toner-giup-chi-em-thoat-canh-da-tham-mun-va-loang-lo-khong-deu-mau-vua-an-toan-lanh-tinh-ma-gia-chi-tu-263k-20220611125617258.chn

https://kenh14.vn/5-chai-toner-giup-chi-em-thoat-canh-da-tham-mun-va-loang-lo-khong-deu-mau-vua-an-toan-lanh-tinh-ma-gia-chi-tu-263k-20220611125617258.chn