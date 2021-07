Bác sĩ khẳng định: Vết nám ẩn náu rất lâu dưới da rồi mới bùng phát ra ngoài, loại serum đặc trị sẽ chứa thành phần này

Trị nám không phải một sớm một chiều là có kết quả và cũng không phải "bỗng dưng một ngày" da xuất hiện những vết tích đậm màu kém sắc. Thạc sĩ - Bác sĩ Bích Na chuyên khoa da liễu - Giám đốc Y Khoa tại BichNa Beauty đã có những chia sẻ cụ thể nhất về vấn đề nám da mà chị em luôn canh cánh trong lòng mỗi khi đến tuổi.

1. Biểu hiện bước đầu của nám da là gì? Khi đó chị em cần phải dừng ngay những việc gì để ngăn chặn đốm nâu ấy ngày một đậm và phát sinh nhiều hơn trên da?

Nám da hiểu một cách đơn giản nhất là việc da xuất hiện những sắc tố màu khác việt so với nền da của bạn. Biểu hiện ban đầu của nám da chính là những vùng da xuất hiện tông màu khác nhau như nâu đen, nâu vàng, xám nhạt, xám xanh... có thể là những vùng màu khác nhau nhưng sau một thời gian sẽ chuyển về nâu đen, nâu đậm. Nám da dễ xuất hiện ở hai bên gò má, trên trán, hai bên thái dương... càng đậm càng rõ và càng khiến làn da sạm đi.

Trước khi bắt đầu lộ rõ ra trên bề mặt da, những sắc tố nám đã bắt đầu bám trụ tận sâu dưới lớp biểu bì nhiều tháng nhiều năm trước đó. Có nghĩa là các sắc tố ấy đã ẩn náu và phát triển trong lớp biểu bì khá lâu trước khi chúng ta bắt đầu thấy da xuất hiện vết nám trên bề mặt.

2. Ngoài việc lơ là bôi kem chống nắng, nhiều chị em đang thực hiện các phương pháp tẩy da chết hóa học (dùng acid hay peel da...) tần suất khá nhiều với nhu cầu có được làn da mịn màng nhanh nhất có thể. Việc này có khiến vết nám xuất hiện nhiều hơn không, thưa bác sĩ?

Thực tế, nguyên nhân dẫn đến làn da bị nám có thể phát sinh từ nội tại làn da như do gen di truyền, thay đổi nội tiết tố, do thay đổi giờ giấc sinh hoạt hàng ngày và cũng có thể do căng thẳng...

Tuy nhiên những nguyên nhân thông thường nhất lại chính là do bước chăm sóc da hàng ngày của các chị em. Ai cũng biết việc lơ là hay bôi kem chống nắng không đủ chính là nguyên nhân bên ngoài khiến làn da tăng sắc tố gây nám, tàn nhang sạm thâm. Nhưng rất nhiều người còn chưa biết đến những bước thực hiện treatment (tẩy da chết hóa học, peel da...) nếu quá đà hoặc dùng sai cách cũng có thể khiến vết nám xuất hiện nhiều và đậm hơn trên da.

Khi bạn tẩy da chết, peel da quá thường xuyên, lớp da chết bị lấy đi để lại lớp da mỏng manh nhạy cảm, khi đó làn da chưa kịp phục hồi lớp da bị mỏng đi sẽ làm giảm khả năng tự bảo vệ và chống đỡ khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Bên cạnh đó những sản phẩm chứa acid tẩy da chết với nồng độ cao còn có thể phá hủy hàng rào bảo vệ tự nhiên của da gây suy yếu chức năng da. Khi đó trong tế bào da sẽ xảy ra một quá trình là tăng sắc tố sau viêm, nghĩa là da sẽ có xu hướng sản sinh thêm melanin dư thừa để bảo vệ vùng da bị tổn thương đó. Dẫn đến những vết nám dễ dàng xuất hiện, và những vết đang mờ thì sẽ đậm màu, in hằn rõ nét hơn trước.

3. Có rất nhiều thành phần giúp trẻ hóa làn da của chị em, bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể những thành phần, hoạt chất có thể cải thiện tình trạng nám, đốm nâu ngay từ khi mới bắt đầu?

Hoạt chất vàng để trẻ hóa và làm đều màu da vẫn là Vitamin C. Riêng Vitamin C thì có rất nhiều dạng, ví dụ như Vitamin C nguyên bản hay còn gọi là L-AA (L-ascorbic Acid) hoặc vitamin ở dạng hợp chất. Tuy nhiên Vitamin C ở dạng đơn chất, tinh khiết sẽ phát huy được hiệu quả làm sáng và trị nám tốt nhất.

Ngoài ra những hoạt chất như Tranexamic acid, Niacinamide, Arbutin... thường xuyên xuất hiện trong các dòng mỹ phẩm chống lão hóa, trẻ hóa da cũng có thể phát huy công dụng giúp làn da đều màu trắng sáng, cải thiện những đốm nâu xuất hiện trên da.

4. Vitamin C vẫn là thành phần quen thuộc nhất đối với chị em để cải thiện sắc tố da. Vậy riêng với làn da bị nám, thành phần hay nồng độ Vitamin C sử dụng có gì đặc biệt hơn so với những làn da khác? Nếu da bị châm chích do dùng Vitamin C thì nên làm thế nào thưa bác sĩ?

Riêng với những làn da đang bắt đầu xuất hiện những vết nám nhẹ, nồng độ Vitamin C cần thiết là từ 10 - 20%, tuy nhiên cũng phải tùy thuộc vào nền da dày khỏe hay mỏng manh nhạy cảm mà các bạn chọn cho mình sản phẩm phù hợp.

Thông thường với làn da đang có dấu hiệu bị nám, các bạn nên dùng Vitamin C với dạng tinh khiết là L-AA (L-ascorbic Acid) với độ pH =3 để Vitamin C phát huy hiệu quả rõ nhất.

* Da nám với nền da tương đối dày, khỏe có thể dùng Vitamin C khoảng 15%. * Da nám với nền da nhạy cảm, dễ kích ứng có thể sử dụng Vitamin C với nồng độ khoảng 7 - 10%.

Nếu da xuất hiện phản ứng châm chích nhẹ khoảng vài phút đầu khi dùng Vitamin C, sau đó da trở lại trạng thái bình thường không bị đỏ hay bong tróc, đây là phản ứng rất bình thường nên bạn không cần phải lo ngại. Bạn có thể dùng cách ngày cho da quen dần sau đó hay tăng liều lượng và tần suất dùng Vitamin C.



Nhưng nếu da có những dấu hiệu dị ứng như nổi mụn nước, mẩn đỏ, bong tróc da thì bạn nên dừng ngay việc dùng Vitamin C và nên gặp bác sĩ da liễu để thăm khám và lựa chọn một thành phần khác phù hợp và nhẹ nhàng hơn đối với làn da của mình.



5. Với kem chống nắng cũng vậy, để ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng nám da, chị em cần sử dụng loại kem chống nắng có thành phần và đặc tính như thế nào?

Kem chống nắng là vật bất ly thân đối với làn da. Riêng với làn da đã và đang xuất hiện vết nám, kem chống nắng bạn cần dùng nên có SPF 50 và PA +++ trở lên.

Nhiều bạn chỉ bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài mà quên rằng bạn cần bôi lại kem sau 2 - 3 tiếng, ngay cả ngày mưa gió cũng cần phải bôi kem chống nắng đầy đủ. Vì dù trời nắng to hay râm mát thì tia UV vẫn có thể xuyên qua đám mây và tác động trực tiếp lên làn da của bạn.

* Kem chống nắng vật lý sẽ chứa thành phần như Titanium dioxide và Zinc oxide, có nhiệm vụ như một tấm khiên ngăn chặn tia UV xâm nhập vào da. Phù hợp mọi loại da kể cả da nhạy cảm, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

* Kem chống nắng hóa học sẽ chứa Avobenzone, Oxybenzone, Sulisobenzone... có khả năng hấp thụ, thẩm thấu và chuyển hoá tia UV thành tia có năng lượng thấp hơn, an toàn hơn, và không gây tổn hại đến da. Chống nắng hóa học có kết cấu mỏng, nâng nhẹ tông da mang lại hiệu ứng thẩm mỹ cao nhưng thường không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.

6. Đó là những bước chăm sóc dành cho làn da bắt đầu bị nám, vậy những người đã bị nám đậm màu, "sống chung" với nám da một thời gian dài thì nên điều trị thế nào?

Đối với làn da bắt đầu bị nám nhẹ, bạn cần đảm bảo đúng 3 liệu trình tự chăm sóc tại nhà:

* Ngăn ngừa: Sử dụng hoạt chất như Vitamin C, các hoạt chất chống lão hóa như Peptide, Arbutin... kết hợp dưỡng ẩm và phục hồi da từ Axit hyaluronic (HA) và B5... Những hoạt chất này sẽ giúp làn da bị nám khỏe mạnh để ngăn ngừa tiến triển nặng hơn của nám da.

* Điều trị: Sử dụng các hoạt chất trị nám mạnh hơn như Vitamin C nồng độ cao, Niacinamide, Tranexamic acid, Kojic acid, Retinol...

* Bảo vệ: Sử dụng kem chống nắng SPF 50 và PA +++ trở lên.

Riêng với làn da đã bị nám đậm màu, chăm sóc tại nhà sẽ không thể cải thiện rõ, bạn cần tìm hiểu liệu trình công nghệ cao laser, tiêm trị nám vi điểm, phi kim vi điểm... tùy thuộc chuẩn đoán của bác sĩ để chọn ra pháp đồ điều trị phù hợp với làn da của bạn.

Trong đó laser Q-Switch Nd: YAG (QSNY) 1064 nm – phương pháp quang nhiệt có tác dụng đáng kể với những ai đang gặp tình trạng tăng sắc tố trên da, những bạn bị nám có thể tham khảo thêm liệu trình này.

7. Da đang điều trị lúc nào cũng nhạy cảm hơn nhiều so với bình thường, vậy chị em cần lưu ý hay lựa chọn sản phẩm chăm sóc ra sao khi đang trong thời gian điều trị nám chuyên sâu, thưa bác sĩ?

Khi theo một liệu trình công nghệ cao để trị nám, làn da của bạn sẽ nhạy cảm mỏng manh hơn bình thường rất nhiều. Khi đó bạn cũng cần chăm sóc cẩn thận ngay tại nhà, bạn cần đặc biệt quan tâm đến những thành phần phục hồi hoặc làm dịu da như Axit hyaluronic (HA), Hydra B5...

Da đang điều trị lăn kim hay laser cũng có thể sử dụng Vitamin C, hoạt chất Ferulic acid, Vitamin E... để da phục hồi nhanh chóng hơn so với những trường hợp chỉ điều trị đơn thuần.

8. Nám da có thể điều trị tận gốc được không? Đã trị được rồi thì liệu có thể quay trở lại không thưa bác sĩ?

Một phác đồ điều trị phù hợp dành cho làn da bị nám đậm màu và những bước chăm sóc với 3 liệu trình "Ngăn ngừa - Điều trị - Bảo vệ" đối với làn da đang bị nám nhẹ có thể giúp bạn cải thiện tình trạng và ức chế vết nám tăng sinh. Riêng với điều trị phác đồ chuyên sâu có thể cải thiện tới 80% - 90% tình trạng nám trên da kết hợp cùng liệu trình skin care tại nhà thì bạn vẫn có thể duy trì tác dụng trị nám bên vững với thời gian.