Bà xã Đăng Khôi xúc động nói lời xin lỗi với con trai đầu lòng, tiết lộ tính cách đặc biệt của “cậu cả” Ken

Những chia sẻ mới đây của vợ ca sĩ Đăng Khôi - hotmom Thủy Anh, nhắc về con trai đầu lòng Đăng Khang (tên ở nhà là Ken) khiến rất nhiều bậc cha mẹ xúc động khi. Không phải những lời hoa mỹ hay triết lý quá lớn lao, điều chạm đến trái tim nhiều người lại chính là sự chân thành và cảm giác "ai rồi cũng từng vụng về như thế" trong hành trình làm cha mẹ của mình.

"Xin lỗi Ken, mẹ đã thật vụng về. Vì con là con đầu lòng, vì con không chỉ lớn lên cùng tuổi thơ của mình, mà còn lớn lên cùng những ngày bố mẹ lần đầu học cách làm bố mẹ...

Mọi yêu thương đều là thật, nhưng sự vụng về cũng là thật. Có những lúc vì thương con quá, mẹ lại vô tình kỳ vọng nhiều hơn. Có những lúc vì lo cho tương lai của con, mẹ quên mất điều con cần nhất lúc ấy chỉ là được lắng nghe và ôm vào lòng" - hotmom Thủy Anh chia sẻ.

Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng đủ khiến nhiều người ngậm ngùi. Bởi con đầu lòng thường chính là "phiên bản thử nghiệm" đầu tiên của bố mẹ. Khi chưa có kinh nghiệm, người lớn dễ lo lắng nhiều hơn, kỳ vọng nhiều hơn và đôi lúc vô tình tạo áp lực cho con bằng chính tình yêu thương của mình.

Câu nói của mẹ Thủy Anh: "Người ta thường nói con đầu lòng là người thiệt thòi nhất, vì không có 'phiên bản bố mẹ đã có kinh nghiệm' để được nuôi dạy nhẹ nhàng hơn" nhận được sự đồng cảm rất lớn từ các bậc phụ huynh đang có con nhỏ.

Thực sự, với con đầu lòng, bố mẹ thường vừa yêu thương vừa vụng về. Mọi điều đều là lần đầu tiên: lần đầu thức trắng đêm vì con sốt, lần đầu học cách lắng nghe cảm xúc của một đứa trẻ, lần đầu hiểu rằng nuôi dạy con không chỉ là chăm lo đầy đủ mà còn là hành trình học cách kiểm soát cảm xúc của chính mình. Nhiều ông bố bà mẹ sau khi sinh thêm con thường thừa nhận rằng họ đã dịu dàng và bình tĩnh hơn rất nhiều so với khi nuôi con đầu lòng.

Nhưng điều tuyệt vời nhất trong chia sẻ của hotmom Thủy Anh có lẽ nằm ở đoạn cuối: "Cậu bé năm nào của mẹ hôm nay đã lớn thành một chàng trai ấm áp, tử tế - điều khiến mẹ tự hào hơn bất cứ điều gì khác".

Không phải thành tích học tập hay những điều quá lớn lao, với một người mẹ, việc con trai lớn lên thành người tử tế đã là món quà quý giá nhất. Và thực tế, Đăng Khang đúng là một người anh cả vô cùng tình cảm trong gia đình.

Trên mạng xã hội, nhiều khoảnh khắc đời thường của gia đình từng được chia sẻ khiến dân tình thích thú. Ken thường xuyên phụ bố mẹ chăm các em rất khéo léo. Cậu bé từng được ghi lại cảnh bế em, ru em ngủ, cho em ăn hay chơi cùng em một cách rất thành thục.

Những hành động nhỏ nhưng cho thấy Ken là một cậu bé sống tình cảm, biết quan tâm và có trách nhiệm với gia đình từ sớm. Nhiều người còn nhận xét rằng cậu cả nhà Đăng Khôi chắc hẳn đã quen với việc hỗ trợ bố mẹ chăm em nên mọi thứ mới tự nhiên và nhẹ nhàng đến vậy.

Đăng Khang sinh năm 2012, năm nay 14 tuổi. Cậu bé ngày càng gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật, được nhận xét là "Đăng Khôi F2" vì thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố. Ken sở hữu gương mặt hiền lành, sống mũi cao, nụ cười sáng cùng phong thái nhẹ nhàng đúng chuẩn "bản sao" của nam ca sĩ đình đám một thời. Không chỉ đẹp trai, cậu bé còn ghi điểm bởi sự lễ phép, ngoan ngoãn và tính cách ấm áp.

Có lẽ điều khiến nhiều người yêu mến gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh không nằm ở cuộc sống hào nhoáng, mà chính là cách họ luôn chia sẻ những câu chuyện rất thật về hôn nhân và nuôi dạy con cái.

Những lời tâm sự của Thủy Anh cũng nhắc nhiều bậc cha mẹ rằng: không ai trở thành bố mẹ hoàn hảo ngay từ đầu. Điều quan trọng nhất không phải là chưa từng vụng về, mà là sau tất cả, vẫn luôn học cách yêu thương con đúng hơn mỗi ngày.