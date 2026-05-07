Cậu cả nhà Đăng Khôi gây sốt với vẻ ngoài nam thần ở tuổi 13, đúng là hậu duệ của gia đình "3 đời sốc visual"

Cậu cả nhà Đăng Khôi - Thủy Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại họp báo chương trình "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân". Không chỉ gây ấn tượng bởi gia đình hạnh phúc, đồng đều về ngoại hình, spotlight lần này dường như đổ dồn vào cậu cả Đăng Khang (hay còn gọi là Ken, sinh năm 2011) chàng thiếu niên mới 13 tuổi nhưng đã sở hữu visual ngời ngời và thần thái chuẩn soái ca.

Ngay từ khoảnh khắc bước vào khán phòng, gia đình Đăng Khôi - Thủy Anh khiến cả khán phòng như "sáng bừng". Và cậu cả Ken là nhân vật chiếm trọn sự chú ý. Với gương mặt điển trai, đường nét sắc sảo và chiều cao ấn tượng gần ngang bố, cậu bé được nhận xét là "bản sao hoàn hảo" của bố Đăng Khôi.

Ở tuổi 13, Ken không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình mà còn bởi khí chất điềm đạm, chững chạc. Xuất hiện tại sự kiện, cậu luôn nhẹ nhàng đồng hành cùng bố mẹ, thể hiện sự tự tin nhưng không hề phô trương. Đặc biệt, hình ảnh Ken chăm sóc em út Kai (sinh năm 2024) khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa. Mỗi khi em nghịch ngợm, Ken đều ở bên quan sát, hỗ trợ để bố mẹ yên tâm giao lưu với mọi người trong chương trình.

Trong chương trình "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân" còn có sự góp mặt của ông nội Ken - bố của Đăng Khôi. Chỉ cần nhìn thần thái phong độ của ông, khán giả phần nào hiểu được "gen visual" mạnh mẽ của gia đình này. Từ ông nội, đến bố Đăng Khôi, rồi đến Ken, tất cả đều toát lên vẻ ngoài sáng sân khấu, cuốn hút tự nhiên. Không quá lời khi cộng đồng mạng gọi đây là "gia đình 3 đời sốc visual".

Sau màn xuất hiện, mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ bình luận. Nhiều người dành lời khen cho Ken, cho rằng cậu bé hội tụ đủ yếu tố để trở thành "nam thần tương lai": ngoại hình, thần thái và cả sự trưởng thành trong cách hành xử. Một số ý kiến còn hài hước nhận xét: "Chưa cần debut đã thấy khí chất ngôi sao", hay "Gen nhà này đúng là không đùa được".

Có thể nói, giữa dàn khách mời tại buổi họp báo, Ken - cậu cả nhà Đăng Khôi và Thủy Anh, đã tạo nên dấu ấn riêng rất rõ rệt. Nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, cái tên Đăng Khang hoàn toàn có thể trở thành gương mặt đáng chú ý trong tương lai, không chỉ nhờ nền tảng gia đình mà còn bởi chính sức hút rất riêng của mình.