Bà nội tự làm cho cháu chiếc bảng thông minh từ nguyên liệu rất rẻ, bé ở nhà chơi mê mải chẳng đoái hoài gì đến tivi, ipad

Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19, để đảm bảo an toàn, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tạm thời cho học sinh nghỉ học ở nhà. Dù đây không phải lần đầu tiên trong năm nay trẻ em phải nghỉ học ở nhà tránh dịch nhưng vấn đề khiến các bố mẹ, ông bà đau đầu nhất vẫn là cho trẻ chơi gì, làm gì trong điều kiện phải hạn chế ra ngoài để trẻ không sa đà vào tivi, ipad.

Cô Anh Thư (hiện đang sinh sống tại Quảng Ngãi) - bà nội của bé Mon (3 tuổi) từng tự tay làm khá nhiều món đồ chơi sáng tạo, thú vị cho cháu chơi. Những món đồ chơi do cô Anh Thư mày mò tìm hiểu cách làm từ trên mạng, tự mua nguyên liệu và cắt, dán... đều hướng đến sự tò mò, kích thích sự sáng tạo nên Mon thích mê, có thể chơi hoài không chán.

Trò chơi mới nhất mà cô Anh Thư làm là chiếc bảng thông minh với những quả trứng đầy màu sắc, có thể di chuyển, lắp ghép lại với nhau.

Hướng dẫn cách làm trò chơi quả trứng thông minh.

Nguyên liệu:

Các mẹ cần chuẩn bị 1 tấm nam châm dẻo, bìa fomex và 4 thanh nhựa hoặc nhôm làm viền bảng.

- 1 tấm nam châm dẻo dày 1 - 2 ly

- 1 tấm bìa mô hình fomex dày từ 3 - 5 ly.

- 4 thanh nhựa hay gỗ, nhôm dày 2 - 5 ly, bề ngang 1cm (2 thanh bằng chiều dọc, 2 thanh bằng chiều ngang tấm nam châm) để làm viền khung bảng.

- Băng dính 2 mặt.

Cách làm:

1. Làm chiếc bảng nam châm

- Cắt tấm nam châm dẻo thành kích thước chiếc bảng mà bạn muốn làm.

- Cắt tấm fomex cùng kích thước với tấm nam châm đã cắt.

- Dùng băng dính 2 mặt dán lên mặt không láng của tấm nam châm. Lột lớp giấy trên băng dính và dán tấm fomex lên.

- Dán băng dính 2 mặt lên phía sau 4 thanh nhựa dùng làm viền khung. Lột lớp giấy trắng và dán 4 thanh lên xung quanh viền tấm nam châm, thế là đã hoàn thành chiếc bảng.

2. Làm quả trứng thông minh

- In ảnh quả trứng lên giấy decal hoặc in màu (các mẹ có thể tìm file in trên google) hoặc có thể in theo file có sẵn tại đây.

Để đồ chơi được bền, bạn có thể dán lên mặt hình ảnh đã in 1 lớp băng dính trong để giữ cho màu không bị phai và giấy không bị rách.

- Dán ảnh đã in lên fomex 3 ly rồi dùng dao rạch cắt theo từng hình.

Những quả trứng đã được cắt dán đẹp mắt trên bìa fomex và tấm nam châm dẻo.

- Dán lên mặt fomex một lớp băng dính 2 mặt, cắt viền, lột giấy rồi dán lên mặt không láng của nam châm, cắt bỏ phần nam châm thừa.

- Làm tương tự với các hình khác.

- Dán các hình quả trứng hoàn thiện lên tấm bảng và bắt đầu cho trẻ chơi thôi.

Cách chơi:

Các bé sẽ tìm và di chuyển các miếng ghép của quả trứng để khớp lại với nhau thành quả trứng hoàn thiện. Trên mỗi quả trứng có ghi số đếm, các chữ cái trong quá trình chơi bé sẽ học được về màu sắc, số đếm nên đây cũng là trò vừa học vừa chơi.

Bé Mon chơi trò quả trứng thông minh.

Cô Anh Thư cho biết: "Cách chơi rất đơn giản, Mon nhìn 1 chút rồi tự chơi được ngay, chẳng cần bà nội bày nữa. Đôi lúc bé muốn chơi theo ý mình, tự sắp xếp đủ kiểu. Không chỉ chơi mà Mon còn đọc và nhận biết được hết bảng chữ cái, chữ số qua chiếc bảng thông minh này. Con tỏ ra rất hứng thú khi nhìn thấy đồ chơi mới bà làm".

Được khám phá trò chơi mới rất thú vị, có hôm buổi tối chỉ có 2 bà cháu ở nhà, Mon chơi say sưa với chiếc bảng nam châm dán những quả trứng, nâng cấp trình độ dần từ dễ đến khó. Ban đầu là ghép các số đếm, tiếp đó ghép chữ cái in thường rồi in hoa. Trò chơi cũng giúp bé học chữ, học bảng chữ cái rất nhanh.