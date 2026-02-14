Mẹ bầu có cần kiêng đi chúc Tết họ hàng không? 5 trường hợp sau, đừng cố!

Tết Nguyên đán chắc chắn không thể thiếu việc đi thăm họ hàng, chúc Tết. Những người thân, bạn bè lâu ngày không gặp sẽ tranh thủ dịp này để sum họp, không khí vì thế cũng rộn ràng hơn.

Tuy nhiên, đi chúc Tết cũng là một việc khá mệt mỏi, thậm chí không kém gì dọn dẹp cuối năm hay chen chúc tàu xe dịp cao điểm.

Với người bình thường, nhiều khi còn cảm thấy mệt, huống hồ là phụ nữ mang thai.

Không ít mẹ bầu băn khoăn: nếu cơ thể cảm thấy mệt mỏi thì có nên cố gắng đi chúc Tết không? Đặc biệt ở một số địa phương hoặc gia đình rất coi trọng nghi thức chúc Tết đầu năm.

Dù Tết rất quan trọng, nhưng mẹ bầu cần ghi nhớ một nguyên tắc: trong thai kỳ, sức khỏe và sự an toàn của mẹ và thai nhi luôn phải đặt lên hàng đầu.

Gia đình của mẹ bầu, đặc biệt là người chồng, cũng cần có ý thức này và ủng hộ quyết định phù hợp.

Nếu tình trạng sức khỏe cho phép, mẹ bầu hoàn toàn có thể đi thăm hỏi họ hàng. Tuy nhiên, 5 trường hợp dưới đây thì không nên cố gắng.

1. Cơ thể không khỏe

Trước hết, mẹ bầu cần đảm bảo tình trạng cơ thể ổn định, không có triệu chứng khó chịu.

Nếu đúng dịp Tết lại rơi vào giai đoạn ốm nghén nặng, buồn nôn, mệt mỏi thì nên hạn chế ra ngoài.

Đặc biệt với những mẹ bầu phản ứng thai nghén nghiêm trọng, ngay cả sinh hoạt thường ngày cũng đã khó chịu, thì việc đi lại thăm hỏi càng khiến cơ thể thêm áp lực.

Những mẹ có dấu hiệu thai chưa ổn định, cần nằm nghỉ dưỡng theo chỉ định của bác sĩ thì càng không nên ra ngoài.

2. Thai kỳ ở giai đoạn nguy cơ cao

Trong suốt thai kỳ, ba tháng đầu và ba tháng cuối là hai giai đoạn tương đối nhạy cảm.

Ba tháng đầu, thai nhi còn chưa ổn định, cần tránh mệt mỏi và va chạm. Ở nhiều nơi còn có quan niệm chưa đủ ba tháng thì chưa công bố tin mang thai, cũng vì đây là thời điểm cần đặc biệt cẩn trọng.

Ba tháng cuối, khi gần đến ngày sinh, mẹ bầu cần tránh vận động quá sức để phòng ngừa sinh non.

Đặc biệt trong tháng cuối trước ngày dự sinh, mẹ bầu có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào, vì vậy không thích hợp để đi lại nhiều.

Vì an toàn, mẹ bầu ở ba tháng đầu và ba tháng cuối nên hạn chế việc đi chúc Tết.

3. Đường xa, giao thông không thuận lợi

Với phụ nữ mang thai, việc ngồi xe trong thời gian dài hoặc đi trên đường xóc, gập ghềnh dễ gây khó chịu, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ.

Trong thai kỳ, sự thận trọng luôn cần đặt lên hàng đầu. Nếu nhà họ hàng ở xa hoặc đường sá không thuận tiện, mẹ bầu nên cân nhắc không đi.

4. Thời tiết xấu

Nếu dịp Tết thời tiết quá lạnh hoặc gặp mưa, tuyết, điều kiện khắc nghiệt thì không nên ra ngoài.

Nhiệt độ thấp dễ khiến mẹ bầu bị cảm lạnh, ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi.

Thời tiết mưa tuyết không chỉ lạnh mà còn khiến đường trơn trượt, tăng nguy cơ té ngã và tai nạn. Trong tình huống như vậy, tốt nhất mẹ bầu nên ở nhà nghỉ ngơi.

5. Lịch chúc Tết dày đặc

Ở những gia đình đông họ hàng, việc chúc Tết có thể phải “chạy sô” nhiều nhà trong một ngày. Điều này khá mệt mỏi đối với mẹ bầu.

Ngay cả khi sức khỏe tốt, mẹ bầu cũng không nên quá sức. Nếu đi chúc Tết, chỉ nên thăm một vài nhà, đồng thời đảm bảo có thời gian nghỉ trưa đầy đủ.

Kết

Tết là dịp sum vầy náo nhiệt, gặp gỡ người thân cũng giúp tinh thần vui vẻ hơn. Nhưng trong thai kỳ, mọi quyết định nên ưu tiên sức khỏe của mẹ và bé.

Nếu không thể trực tiếp đến chúc Tết, mẹ bầu hoàn toàn có thể gửi lời chúc qua điện thoại hoặc video call. Ngày nay hình thức giao tiếp rất đa dạng và thuận tiện, không cần quá câu nệ hình thức.

Sức khỏe của mẹ và thai nhi mới là điều quan trọng nhất.

Nguồn: Sohu