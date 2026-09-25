Ăn vận càng đơn giản lại càng sang, nhìn Sana tại show Prada là rõ

Giữa một hàng ghế đầu quy tụ những ngôi sao đình đám tại Milan Fashion Week, Sana vẫn khiến người ta phải ngoái nhìn dù không lựa chọn bất kỳ món đồ nào quá cầu kỳ. Xuất hiện tại show Xuân Hè 2027 của Prada, nữ idol diện tổng thể đen đơn sắc với những đường nét tối giản, kết hợp giày cao gót mũi nhọn và mái tóc gợn sóng mềm mại. Không logo phô trương, không phụ kiện phủ kín người, cũng chẳng cần những chi tiết gây choáng, nhưng chính sự tiết chế ấy lại giúp cô tạo nên một trong những diện mạo đáng nhớ tại sự kiện.

Công thức của Sana tại Prada lần này khá đơn giản: trang phục đen, phom dáng gọn gàng, phụ kiện được lựa chọn vừa đủ và kiểu tóc nữ tính. Bộ trang phục gồm áo hai dây bản rộng với phần cổ vuông, chân váy bút chì dài qua gối, thắt lưng bản mảnh, túi xách dáng cứng và giày cao gót mũi nhọn. Tổng thể tạo thành một đường dọc liền mạch, khiến vóc dáng trông thanh thoát và cân đối hơn. Điều đáng nói là chính những chi tiết tưởng như cơ bản này lại tạo ra hiệu ứng thời trang rất mạnh.

Màu đen vốn đã là lựa chọn kinh điển trong tủ đồ, nhưng khi được đặt trên một thiết kế có độ ôm vừa phải, nó lập tức trở nên gợi cảm hơn mà không đánh mất vẻ thanh lịch. Phom váy không quá bó sát, đủ để tôn đường cong nhưng vẫn giữ khoảng thở cần thiết cho tổng thể. Trong khi đó, đôi giày mũi nhọn tiếp tục kéo dài đường chân, giúp bộ đồ có cảm giác sắc sảo và trưởng thành hơn. Nếu trang phục là phần tạo nên sự sang trọng, mái tóc gợn sóng lại đóng vai trò cân bằng. Những lọn tóc mềm mại khiến diện mạo của Sana không bị quá lạnh hoặc nghiêm nghị, đồng thời bổ sung nét nữ tính, lãng mạn cho bộ trang phục đen.

Điều khiến màn xuất hiện này được chú ý không chỉ nằm ở bản thân bộ đồ, mà còn ở cảm giác trưởng thành mà Sana mang lại. Trong nhiều lần xuất hiện trước đây, nữ idol thường được yêu thích với những diện mạo tươi sáng, nữ tính và trẻ trung. Các màu sắc nhẹ nhàng, những món phụ kiện đáng yêu hoặc cách phối đồ có phần ngọt ngào giúp cô phát huy hình ảnh gần gũi, mềm mại vốn đã trở thành một phần đặc trưng của Sana. Nhưng tại Prada Xuân Hè 2027, hình ảnh ấy được tiết chế rõ rệt.

Thay vì cố gắng tạo thêm điểm nhấn, cô để đường nét cơ thể, chất liệu và phom dáng của trang phục lên tiếng. Sự thay đổi này khiến Sana trông mặn mà và trưởng thành hơn, nhưng vẫn giữ được nét nữ tính vốn có. Đây cũng là kiểu chuyển hướng không cần tuyên bố bằng một bộ trang phục quá khác biệt. Chỉ cần thay đổi màu sắc, phom dáng và cách phối phụ kiện, một hình ảnh quen thuộc đã có thể trở nên hoàn toàn mới.

Lựa chọn của Sana cũng khá phù hợp với tinh thần của chính bộ sưu tập Prada Xuân Hè 2027. Miuccia Prada và Raf Simons dành toàn bộ bộ sưu tập cho chân váy, khai thác nhiều biến thể từ chân váy bút chì, dáng chữ A, xếp ly cho tới những thiết kế có chi tiết trang trí hoặc bề mặt cầu kỳ. Prada mô tả đây là một quá trình khám phá một kiểu trang phục duy nhất trong những giới hạn nghiêm ngặt, từ đó tạo ra vô số cách biến đổi. Các nguồn thời trang cũng nhận xét bộ sưu tập lần này tiếp tục khai thác tinh thần tối giản của Prada nhưng đặt cạnh những chi tiết nữ tính và trang trí cầu kỳ hơn. Trong bối cảnh đó, diện mạo đen của Sana càng cho thấy sức mạnh của những đường nét cơ bản. Không cần cạnh tranh với sân khấu hay bộ sưu tập, cô lựa chọn một hình ảnh đủ gọn gàng để hòa vào không khí Prada nhưng vẫn có dấu ấn riêng.

Một trong những điều khiến diện mạo này được người hâm mộ bàn luận là vẻ ngoài của Sana trong nhiều góc chụp vẫn giữ được sự chỉn chu và tự nhiên. Từ ảnh do cô đăng tải, ảnh fan chụp cho tới những khoảnh khắc được ghi lại tại sự kiện, visual của nữ idol tiếp tục trở thành tâm điểm. Đây cũng là kiểu diện mạo không phụ thuộc quá nhiều vào hiệu ứng hình ảnh: nền trang điểm trong trẻo, mái tóc bồng bềnh và trang phục tối màu giúp đường nét gương mặt nổi bật mà không cần xử lý quá mạnh. Tất nhiên, sự khác biệt giữa ảnh cá nhân, ảnh của người hâm mộ và ảnh báo chí còn phụ thuộc ánh sáng, ống kính và điều kiện chụp. Nhưng chính việc Sana vẫn giữ được diện mạo ổn định qua nhiều góc máy khiến hình ảnh tại Prada càng gây ấn tượng.

Sana lần này cũng cho thấy một bài học khá rõ về cách xây dựng phong cách: sang trọng không nhất thiết phải đến từ số lượng chi tiết trên trang phục. Một chiếc váy đen vừa vặn, một đôi giày mũi nhọn, một chiếc túi có phom cứng và mái tóc được tạo kiểu chỉn chu đôi khi đã đủ để tạo nên diện mạo hoàn chỉnh. Quan trọng hơn, từng món đồ phải bổ trợ cho nhau thay vì cùng lúc cố gắng trở thành tâm điểm. Dưới đây là 1 số item tương tự mà bạn có thể tham khảo:

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Đầm Dài Cổ Cao Ôm Body Nữ | Labeau Official

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Đầm lụa đen phối ren vai dáng xòe SIXDO (Black Silk Flared Dress)

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Sau nhiều mùa chuộng vẻ ngoài tươi tắn, màn xuất hiện tại Prada Xuân Hè 2027 cho thấy Sana hoàn toàn có thể bước vào hình ảnh trưởng thành, đằm thắm và sắc sảo hơn. Không cần thay đổi quá nhiều, cô chỉ đơn giản giảm bớt những gì không cần thiết - và chính sự tối giản ấy lại khiến khí chất thời trang được nâng lên rõ rệt.