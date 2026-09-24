Mở màn Tuần lễ Thời trang Milan Mùa Xuân/Hè 2027 diễn ra vào tối ngày 22/9 (theo giờ Việt Nam), Prada tiếp tục tạo nên cơn sốt truyền thông toàn cầu dưới sự dẫn dắt sáng tạo của Miuccia Prada và Raf Simons. Sự kiện quy tụ dàn đại sứ và ngôi sao hạng A quốc tế. Nếu truyền thông châu Á liên tục đổ dồn sự chú ý vào những cái tên đình đám như Dương Mịch, Lý Hiện, Sana, Jaehyun hay Win Metawin, thì ở bờ bên kia đại dương, Sadie Sink chính là nhân tố được giới mộ điệu phương Tây săn đón ráo riết nhất.

Sadie Sink - một nhân tố hút truyền thông quốc tế cực lớn tại show Prada SS27.

Xuất hiện tại sự kiện, mỹ nhân 24 tuổi lựa chọn thiết kế đầm cổ yếm dáng column màu trắng ngà mang tinh thần tối giản thập niên 90. Cấu trúc váy ôm nhẹ vóc dáng với chi tiết cổ cao tạo điểm nhấn tương phản với phom sát nách và vạt lưng hở, mang lại sự cân bằng giữa nét kín đáo và vẻ quyến rũ thanh lịch. Nữ diễn viên hoàn thiện tạo hình bằng mẫu giày Rosette Slingback pumps, túi xách mini đồng điệu và kiểu tóc buộc lỏng thấp xõa vài lọn ôm lấy gương mặt.

Diện trang phục monochrome - mái tóc đỏ cam và làn da trắng của người đẹp 2002 càng nổi bật.

Làn da trắng mịn cùng mái tóc cam cháy đặc trưng nổi bật trên nền trang phục trắng tối giản khiến netizen liên tưởng ngay đến hình ảnh nàng Bạch Tuyết giữa lòng Milan. Nhiều chuyên trang thời trang quốc tế dành lời khen cho vẻ đẹp cổ điển của nữ diễn viên 23 tuổi, đồng thời ví visual trong trẻo của cô với "công chúa Disney" Lindsay Lohan thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.

Visual chấp mọi thể loại ống kính.

Diện mạo và năng lượng tươi mới của Sadie Sink gợi nhớ đến Lindsay Lohan.

Trên hàng ghế đầu, Sadie Sink tiếp tục trở thành tâm điểm khi sóng đôi cùng mỹ nhân chuyển giới Hunter Schafer. Màn tương tác giữa hai đại diện Gen Z nổi bật của Hollywood: một Hunter Schafer được mệnh danh là "chiến thần chặt chém" của làng mốt, bên cạnh một Sadie Sink - làn gió thanh xuân của màn ảnh rộng - nhanh chóng phủ sóng trên các nền tảng mạng xã hội.

Hunter Schafer và Sadie Sink ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đầu.

Ống kính truyền thông quốc tế liên tục vây quanh hai mỹ nhân Gen Z (Clip: @gala).

Sự săn đón của truyền thông phương Tây tại Milan Fashion Week mùa mốt tháng 9 một lần nữa củng cố vị thế của Sadie Sink. Nối tiếp thành công từ bom tấn Spider-Man: Brand New Day, sao nữ 24 tuổi hiện là cái tên phủ sóng mạnh mẽ ở cả hai lĩnh vực điện ảnh và thời trang cao cấp.

Mối lương duyên giữa Sadie Sink và Prada được đặt nền móng từ 2021, kéo đến đầu năm 2025 cho danh vị Đại sứ Thương hiệu chính thức. Từ những chiếc váy dạ hội hở lưng gây sốt các sự kiện ra mắt phim đến dấu ấn Haute Couture giữa thánh đường thời trang Met Gala, sự đồng hành bền bỉ của bộ đôi Sadie Sink - Prada đánh dấu bước chuyển mình ấn tượng của nữ diễn viên: từ ngôi sao tuổi teen trong Stranger Things trở thành biểu tượng thời trang thế hệ mới.

Prada đồng hành và để lại dấu ấn cùng Sadie Sink trong hầu hết các sự kiện mà hình ảnh của cô viral MXH.

Bên cạnh sức hút lớn từ dàn khách mời đình đám, bộ sưu tập Prada SS27 vẫn ghi dấu ấn riêng khi Miuccia Prada và Raf Simons chọn chiếc chân váy (The Skirt) làm trục tọa độ sáng tạo xuyên suốt 63 thiết kế. Thương hiệu biến tấu thiết kế quen thuộc qua chuỗi chất liệu đa dạng: từ da xếp ly, đính kết pha lê tinh xảo đến vải Re-Nylon dập plissé. Chi tiết microbag tích hợp trên ngực áo satin cũng trở thành điểm nhấn đắt giá, thể hiện tinh thần phá cách và đầy tính thử nghiệm của nhà mốt nước Ý.

Một số sáng tạo của Prada trong BST mới.

Ảnh: Instagram, Getty Images