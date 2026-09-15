Alex Eala đang trở thành một trong những ngôi sao mới của làng quần vợt thế giới, không chỉ nhờ những bước tiến đáng chú ý trong thể thao mà còn bởi sức hút ngày càng lớn ngoài đời. Tay vợt 21 tuổi từng được Forbes đánh giá là một trong những gương mặt thể thao nổi tiếng nhất Philippines, với hơn 2 triệu người theo dõi trên MXH.

Mới đây, Alex Eala tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại show diieenx Calvin Klein. Khoảnh khắc nữ VĐV sinh năm 2005 sải bước trước ống kính rồi ngồi hàng ghế đầu cạnh những ngôi sao như Sadie Sink, Tate McRae nhanh chóng viral trên MXH, hút gần 8 triệu lượt xem đã cho thấy sức hút của nữ VĐV đang vượt ra ngoài phạm vi thể thao. Trong tạo hình casual với trang phục trắng tối giản, Alex vẫn gây ấn tượng với vẻ đẹp năng lượng, thần thái tự tin và visual sáng sân khấu.

Alex Eala là một trong những khách mời được săn đón tại show Calvin Klein. (Nguồn: mickmicknyc)

Alex Eala mang đến 1 bản phối hơi hướng thanh lịch, tối giản nhưng vẫn hiện đại và sang trọng. Ngôi sao Gen Z diện một chiếc sơ mi trắng oversized với phom dáng rộng, chất liệu mềm mại, tạo cảm giác vừa thoải mái vừa tinh tế. Phần cổ áo mở nhẹ cùng tay áo dài được xắn tự nhiên giúp tổng thể không quá cứng nhắc. Cô phối áo với quần trắng ống rộng, tạo hiệu ứng đồng điệu về màu sắc và khiến vóc dáng trông thanh thoát hơn. Điểm nhấn là thắt lưng da màu đen bản nhỏ, với khóa kim loại tối giản, giúp chia tỷ lệ trang phục và tạo sự tương phản nhẹ.

Alex Eala diện set đồ casual nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Về phẩn phụ kiện, Alex chọn giày cao gót mũi nhọn và găng tay màu trắng đồng điệu, cùng một chiếc túi nhỏ dạng clutch cầm tay để tăng thêm vẻ cá tính, phong cách. Mái tóc đen xõa tự nhiên giúp nữ VĐV hoàn thiện hình ảnh chic, effortless và sang trọng.

Cô lựa chọn lối makeup tông hồng nude để làm nổi bật làn da khỏe khoắn.

Alex Eala chụp hình cùng dàn sao tham dự show diễn.

Cộng đồng mạnh dành rất nhiều lời khen cho tạo hình của ngôi sao quần vợt tại fashion week.

Sinh năm 2005 tại Philippines, Alex Eala sớm bộc lộ năng khiếu với trái bóng và từng bước khẳng định tên tuổi bằng những màn trình diễn ấn tượng trên sân đấu. Sở hữu lối chơi giàu năng lượng cùng những cú đánh mạnh và chính xác, nữ VĐV được kỳ vọng sẽ trở thành gương mặt đáng chú ý của thế hệ quần vợt trẻ.

Alex Eala là 1 tay vợt cực cool đầy triển vọng của làng thể thao thế giới.

Bên cạnh những pha bóng mãn nhãn trên sân cỏ, phong cách đời thường của Alex Eala cũng được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Không chạy theo hình ảnh quá cầu kỳ, cô nàng ghi điểm nhờ gu thời trang hiện đại, năng động và trẻ trung đúng với độ tuổi. Từ những set đồ casual như áo phông, sweater, quần jeans đến những set đồ nữ tính, Alex Eala luôn mang đến vẻ năng lượng nhưng vẫn có nét thời thượng. Cách lựa chọn trang phục của cô cũng phần nào phản ánh hình ảnh một nữ vận động viên Gen Z tự tin, cá tính và hiện đại. Sự tự nhiên, gần gũi này giúp Alex Eala tạo được sức hút không chỉ trên sân đấu mà còn trong những khoảnh khắc đời thường.

Phong cách đời thường trẻ trung, hiện đại và năng động của ngôi sao trẻ người Philippines.

Song song với phong cách thời trang trẻ trung, Alex Eala còn ưu ái lối trang điểm tối giản rất clean girl. Nữ vận động viên thường lựa chọn những layout makeup tự nhiên, nhẹ nhàng, hạn chế các bước trang điểm cầu kỳ để giữ diện mạo tươi tắn và phù hợp với hình ảnh năng động. Lớp nền mỏng nhẹ giúp tôn lên làn da khỏe khoắn, trong khi các chi tiết như chân mày gọn gàng, má hồng nhẹ và son môi trong trẻo mang đến vẻ ngoài rạng rỡ nhưng vẫn rất tự nhiên. Cách làm đẹp này càng làm nổi bật nét trẻ trung, tràn đầy sức sống của Alex Eala.

Ngôi sao quần vợt sinh năm 2005 ưu ái style makeup trong veo, tự nhiên.

Với sức ảnh hưởng ngày càng lớn trong nhóm khán giả trẻ, Alex Eala không chỉ được biết đến qua những thành tích trên sân đấu mà còn dần trở thành gương mặt được thời trang chú ý. Nữ vận động viên thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí, tham dự nhiều sự kiện và ghi dấu ấn với hình ảnh trẻ trung, hiện đại. Mới đây, sự góp mặt của Alex Eala tại show diễn của Calvin Klein cũng phần nào cho thấy độ phủ sóng ngày càng rộng của cô ngoài lĩnh vực thể thao.

Tên tuổi của Alex Eala đang ngày càng phủ sóng.

Ảnh: Instagram.