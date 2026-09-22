“Ăn tối sớm” đang thành xu hướng: Không cần nhịn ăn vẫn hỗ trợ giữ dáng và ngủ ngon hơn

Thay vì dùng bữa tối lúc 8-9 giờ, họ chủ động ăn từ 5-6 giờ chiều, hoặc cố gắng kết thúc bữa tối trước khi đi ngủ vài tiếng.

Ban đầu, khái niệm này xuất phát từ các nhà hàng với những ưu đãi dành cho khách đến ăn trong khung giờ vắng. Nhưng khi nhịp sống hiện đại khiến nhiều người thường xuyên ăn muộn, ngủ không sâu, dễ tăng cân và gặp tình trạng đầy bụng, trào ngược, "ăn tối sớm" dần được nhìn nhận như một cách điều chỉnh lối sống khá đơn giản. Không cần thực đơn đắt tiền, không bắt buộc phải nhịn ăn cực đoan, điều quan trọng là sắp xếp lại thời điểm đưa bữa tối vào ngày sống của mình.

Cơ thể chúng ta không vận hành giống nhau từ sáng đến tối. Buổi tối muộn, tốc độ chuyển hóa và khả năng xử lý một bữa ăn quá nhiều dầu mỡ, đường hoặc tinh bột tinh chế thường không còn lý tưởng như ban ngày. Khi vừa ăn no đã nằm xuống, hệ tiêu hóa vẫn phải làm việc trong lúc cơ thể cần bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Hệ quả dễ thấy là bụng ì ạch, khó ngủ, sáng hôm sau mệt mỏi hoặc gương mặt trông sưng phù.

Ăn tối sớm giúp tạo một khoảng cách cần thiết giữa bữa ăn và giờ đi ngủ. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên nên hoàn thành bữa tối trước giờ ngủ ít nhất 3 tiếng để giảm cảm giác đầy bụng và nguy cơ trào ngược; khoảng cách này cũng giúp giấc ngủ dễ chịu hơn.

Với những người đang muốn kiểm soát cân nặng, thói quen này có thể hỗ trợ theo cách rất thực tế: khi ăn tối sớm, bạn ít có xu hướng ăn thêm đồ ngọt, trà sữa, đồ ăn vặt vào đêm khuya. Một bữa tối gọn nhẹ, đủ đạm và rau xanh cũng giúp cơ thể tránh cảm giác quá tải trước khi ngủ. Tuy nhiên, cần hiểu rõ rằng ăn sớm không phải "mẹo giảm cân thần tốc". Cân nặng vẫn phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, chất lượng thực phẩm, vận động, giấc ngủ và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Về làn da, giấc ngủ sâu và đều đặn luôn là nền tảng quan trọng. Khi không phải vật lộn với tình trạng khó tiêu hay trào ngược, cơ thể có điều kiện nghỉ ngơi tốt hơn; nhờ đó, làn da cũng có cơ hội phục hồi ổn định hơn. Đây không phải chiếc chìa khóa duy nhất để trị mụn, giảm thâm hay chống lão hóa, nhưng lại là một mảnh ghép dễ bị bỏ quên trong chu trình chăm sóc bản thân.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể ăn tối lúc 5 giờ chiều, đặc biệt là người đi làm về muộn. Thay vì ép bản thân theo một mốc giờ cứng nhắc, hãy ưu tiên nguyên tắc: ăn tối sớm nhất có thể và tạo khoảng nghỉ trước khi lên giường. Nếu phải dùng bữa muộn, nên chọn cá, trứng, thịt nạc, đậu phụ, rau củ, canh ấm hoặc một phần tinh bột vừa phải; hạn chế món chiên rán, cay nồng, quá ngọt và rượu bia.

Một bữa tối đúng giờ không chỉ là câu chuyện của vóc dáng. Đó còn là cách nhắc cơ thể rằng: đến tối, ta nên chậm lại, ăn vừa đủ và dành phần còn lại của ngày cho sự nghỉ ngơi.