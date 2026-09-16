Trong ngành công nghiệp Kpop, hình ảnh hoàn hảo trước công chúng khiến các idol phải duy trì vóc dáng cực kỳ mảnh mai để đáp ứng những tiêu chuẩn ngoại hình khắt khe. Từ sân khấu, thảm đỏ đến những khoảnh khắc đời thường, họ gần như luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu, thân hình thon gọn và tỷ lệ được xem là "chuẩn idol".

Chính áp lực này đôi khi tạo ra những hình ảnh gây lo ngại về sức khỏe. Bức hình gần đây của Winter là một ví dụ khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Nữ idol xuất hiện với thân hình gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương. Hình ảnh này một lần nữa làm dấy lên tranh luận về áp lực duy trì vóc dáng, ép cân quá đà của các nữ thần tượng.

Bức hình gây xôn xao MXH nhưng không theo chiều hướng tích cực của Winter.

Qua ống kính cận, phần thân trên của bạn gái tin đồn Jungkook gần như không có lớp mỡ, xương sườn hiện lên khá rõ dọc hai bên vùng bụng, tạo cảm giác cơ thể rất mảnh. Vòng eo nhỏ, bụng phẳng và phần hông cũng khá hẹp khiến tổng thể vóc dáng trông gầy hơn đáng kể. Khi Winter đưa tay lên, phần sườn càng lộ rõ nhìn khá sợ, không mang đến cảm giác khỏe mạnh. Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn cho rằng người đẹp cần "ăn cơm ngay" vì cô đã quá gầy và thiếu sức sống.

Netizen xót xa trước hình ảnh gầy như chỉ còn bộ xương của Winter.

Winter vốn sở hữu vóc dáng mảnh mai kể từ khi ra mắt, nhưng đây không phải lần đầu hình thể của nữ idol khiến công chúng xôn xao. Năm 2023, trong một sân khấu quảng bá ca khúc Spicy, những khoảnh khắc nữ thần nhà SM thực hiện vũ đạo đã để lộ rõ phần xương sườn và cổ tay rất mảnh đúng chỉ còn da bọc xương.

Đến năm 2025, những hình ảnh qua ống kính người hâm mộ chụp tại concert tiếp tục làm dấy lên các cuộc bàn luận về thân hình mỏng dính của nữ thần tượng. Việc liên tục xuất hiện trong những khoảnh khắc để lộ vóc dáng khẳng khiu khiến Winter nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt khi người hâm mộ lo ngại cô đang duy trì hình thể quá gầy so với tiêu chuẩn khỏe mạnh.

Winter nhiều lần khiến người hâm mộ lo lắng về tình trạng sức khỏe vì quá gầy.

Trong những chia sẻ hiếm hoi về việc duy trì hình thể, thành viên aespa cho biết cô tập luyện khá cường độ cao với khoảng 4 buổi gym và 3 buổi Pilates mỗi tuần, song song cùng lịch trình tập nhảy và vận động thường xuyên. Nữ idol giải thích rằng việc tập luyện chủ yếu nhằm cải thiện thể lực và duy trì cơ bắp, bởi cô thuộc tạng người khó tăng cơ, chứ không phải để giảm cân.

Đáng chú ý, dù vóc dáng gầy như vậy nhưng Winter không hề áp dụng những chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt như nhiều nữ idol khác. Thậm chí, thành viên aespa còn từng thoải mái chia sẻ sở thích với những món ăn đậm vị và nhiều calo như lẩu xào cay. Có lẽ, lịch trình tập luyện chăm chỉ đã khiến mỹ nhân sinh năm 2001 vẫn gầy mà không cần quá khắt khe trong việc ăn uống.

Winter luôn giữ vóc dáng mảnh mai, vòng eo siêu nhỏ sau nhiều năm hoạt động.

Ảnh: Instagram.